J’ai trouvé des GANTS en latex déchiquetés dans la nourriture de mon chien – c’est mon petit bébé, je fulmine

Un propriétaire d’animal de compagnie RAGING a critiqué une entreprise d’aliments pour animaux de compagnie après avoir découvert des gants en plastique dans le repas de son chien.

Billy Campbell, 21 ans, était furieux lorsqu’il a trouvé la matière plastique déchiquetée dans les paquets de nourriture crue pour chiens qu’il avait achetés pour Bruno chez Bella & Duke.

Billy a repéré les morceaux bleus dans la nourriture de son chien dès qu’il l’a ouverte Crédit : FOURNI

Il s’apprêtait à nourrir son bouledogue britannique d’un an, Bruno Crédit : FOURNI

Il l’a choisi pour découvrir qu’il s’agissait de parties déchiquetées d’un gant en plastique bleu Crédit : FOURNI

Le service d’abonnement prend des informations sur un chiot, telles que son âge et son poids, et crée des paquets de nourriture personnalisés.

Billy, de Bothwell, dans le Lanarkshire, avait déjà déboursé 125 £ pour 25 paquets lorsqu’il a fait la découverte, qui, selon lui, aurait pu être une visite chez le vétérinaire pour son chiot bien-aimé d’un an.

Le propriétaire craint que si Bruno, un bouledogue britannique, ait réussi à ingérer le gant en plastique, cela aurait pu entraîner un étouffement et une obstruction interne – et il aurait peut-être eu besoin d’une intervention chirurgicale.

Mais lorsque Billy a alerté l’entreprise, celle-ci n’a proposé de lui rembourser qu’un seul paquet.

Il a déclaré au Scottish Sun: “Nous avons commencé à acheter de la nourriture Bella & Duke et nous avons acheté pour deux à trois mois de nourriture parce que c’est un service d’abonnement.

“Ce n’est pas bon marché – alors ils envoient un abonnement d’un mois et le chien mange un ou deux paquets sur les 30 jours.

“Nous avons donc commandé des tas de paquets de nourriture qui coûtent environ 125 £ par mois pour la nourriture.

“Il est congelé, donc quand vous allez l’utiliser, vous le sortez et le décongelez, et je l’ai ouvert et j’ai remarqué qu’il y avait de petits morceaux bleus partout.

“C’est de la nourriture crue fraîche, alors j’ai pensé que c’était peut-être une carotte bleue ou un légume bleu ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas vraiment ce que je pensais que c’était mais je ne pensais pas que c’était ça.

“Mais ensuite je l’ai sorti et je l’ai retiré et je me suis dit” c’est extensible, ce n’est pas bien “.

“Alors j’en ai retiré un autre morceau et ça s’est aussi étiré et j’étais comme si je pensais que c’était un gant, alors je l’ai montré à ma belle-mère et elle a dit” c’est définitivement un gant “.

“Alors j’ai commencé à couper dans la nourriture et j’ai réalisé que c’était comme mélangé à travers la nourriture comme si elle était passée par le processeur ou quelque chose comme ça.

“Il y avait un autre gros morceau qui ressemblait à un pouce.”

Billy a poursuivi en expliquant que non seulement ils ne voulaient les rembourser que pour un paquet de nourriture, mais ils voulaient également que Billy fasse tout le travail de fond.

Il a ajouté: “J’ai donc pris des photos et contacté l’entreprise et ils ont dit qu’ils aimeraient nous rembourser le seul paquet”, a-t-il déclaré.

“Mais un paquet n’est pas si cher alors que nous avons commandé 60 paquets pour plus de 100 £.

“Ils ont ensuite dit qu’ils voulaient que nous nous envoyions tous les morceaux de gant que nous avons trouvés dans la nourriture afin qu’ils puissent enquêter.

“Alors ils voulaient que nous sortions de notre chemin pour tout ramasser, puis l’emballer et le leur envoyer.

“Ils voulaient que nous fassions tout le travail et quand j’ai demandé même à obtenir des frais de port gratuits ou quoi que ce soit, ils n’ont jamais rien dit.

“C’est juste un manque de contrôle de la qualité et pas un excellent service client pour être honnête.

“Bruno est un bouledogue britannique d’un an, donc il a le meilleur équipement pour être honnête. Il est tellement gâté et bien plus que nous, il est comme notre petit bébé.

“Il aurait pu l’ingérer et cela aurait pu être nous chez le vétérinaire et de notre poche.

“Il nous reste environ 20 paquets et nous n’allons pas les lui donner, cela nous a fait peur.

“J’ai également dit cela à la société et j’ai demandé une compensation pour ce que nous avons payé pour le reste, car il se pourrait que les autres paquets soient exactement les mêmes.

“Il aimait la nourriture, mais nous ne prendrons pas le risque. Nous trouverons un autre fournisseur.

“C’est mon premier animal de compagnie. Mon partenaire a un chien avec sa famille et c’est notre premier ensemble depuis que nous avons récemment acheté notre première maison.

“Alors cette expérience a un peu tout atténué.”

Ian Futter, un vétérinaire qui travaille pour la SPCA écossaise, a déclaré au Scottish Sun qu’il est peu probable que les pièces en plastique aient pu causer de graves dommages à Bruno.

Cependant, il a ajouté que les propriétaires ne devraient jamais être blasés dans ces situations car cela aurait pu être bien pire.

Ian a déclaré: “C’est un chien d’un an, qui est adulte, il est donc peu probable qu’en petits morceaux, il cause beaucoup de mal.

“Cela dépend des détails comme la taille des morceaux, mais les chiens peuvent supporter d’avaler et d’ingérer beaucoup plus que nous.

“Si c’est doux et qu’il n’y a pas d’arêtes vives, cela n’endommagerait pas son intestin, les chiens peuvent avaler toutes sortes de choses.

“Cela aurait pu être bien pire s’il y avait d’autres éléments pointus, donc je suppose que dans ce cas, il s’agit davantage du principe qui le sous-tend.

“La seule raison pour laquelle le propriétaire l’aurait vu serait à cause de la couleur, il est peu probable qu’il ne l’ait pas remarqué s’il était blanc ou transparent.

“Dans ce cas, le mal dont le chien aurait été éliminé aurait été minime, mais c’est le principe qui le sous-tend.

“Si cela pouvait arriver, qu’y aurait-il d’autre là-dedans?

“Je peux imaginer ce qui s’est passé – le bout du gant a été pris dans l’équipement et il a disparu et il n’y a aucune machine qui pourrait le tracer ou le trouver ou détecter qu’il était là.

“Les chiens peuvent avaler des choses sans leur faire de mal, mais cela ne veut pas dire qu’ils en sont blasés – ils doivent toujours éviter les choses qu’il n’y aurait pas.

“Cela n’aurait pas tué le chien ou quoi que ce soit et le chien ne l’aurait probablement pas remarqué – il serait juste sorti de l’autre côté.

“Les chiens sont réputés pour se vautrer de toutes sortes sans que les propriétaires le sachent – je ne dis pas que cela ne cause pas de problème, car cela peut causer un problème, mais c’est doux et en petits morceaux.”

Tony Ottley, directeur de Bella & Duke, s’est excusé pour l’incident, ajoutant qu’il était en deçà des normes élevées de l’entreprise.

Il a déclaré au Scottish Sun : “Nous sommes vraiment désolés pour ce cas qui ne respecte pas nos normes élevées. Tout plastique utilisé dans la fabrication de produits alimentaires est toujours bleu, de sorte qu’il est facile de l’identifier en cas d’incidents comme celui-ci.

“Nous espérons que ce client a été en contact avec nous et bien que nous soyons heureux que le client ait trouvé le plastique bleu lors de la préparation des repas et qu’aucun n’ait été ingéré par son animal de compagnie, nous travaillons bien sûr en étroite collaboration avec notre équipe de service client et nos équipes de fabrication pour rectifiez la situation et assurez-vous que cela ne se reproduise plus.

“La sécurité alimentaire est toujours une priorité pour nous, et nous avons récemment été fiers de devenir la première entreprise accréditée RawSAFE au Royaume-Uni.

“Les propriétaires d’animaux qui choisissent un produit portant le label RawSAFE peuvent être rassurés sur le fait qu’il a été fabriqué avec la plus haute sécurité, RawSAFE étant en mesure de valider et de certifier de manière indépendante les meilleures pratiques et, plus important encore, la production sûre d’aliments pour animaux de compagnie.

“La satisfaction du client est la clé de tout ce que nous faisons, nous expédions chaque année 30 millions de repas aux animaux de compagnie à travers le Royaume-Uni et 90% des clients nous recommanderaient à un ami.

“Nous accueillons ouvertement les visiteurs dans notre usine.”

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200