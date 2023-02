J’ai trouvé 120 000 £ en billets non marqués – je les ai remis aux flics malgré mes dettes, mais la récompense m’a rendu furieux

Un HOMME qui a trouvé 120 000 £ en billets non marqués a été stupéfait par la récompense après avoir remis l’argent aux flics malgré ses dettes.

Eli Estrada est tombé sur la lourde somme de 140 000 $ (120 000 £) au milieu de Gridley Road à Cerritos, en Californie, sur le chemin du travail.

L’énorme somme d’argent est tombée d’une camionnette Brinks sur Gridley Road, en Californie Crédit : Wikipédia

Mais Eli Estrada a rendu l’argent et a reçu une maigre récompense Crédit : Getty

Les billets de 20 $ non marqués ont été regroupés en liasses de 20 000 $ et ont été laissés dans la rue dans un sac.

Mais malgré une dette croissante après avoir ouvert une entreprise d’aménagement paysager et de gazon artificiel, il a déclaré qu’il savait que le remettre aux flics était la bonne chose à faire.

Les autorités ont déclaré que l’argent avait été perdu par les chauffeurs de camions blindés de Brinks.

L’argent a été accidentellement laissé sur le pare-chocs d’un de ces camions qui a ramassé les billets non marqués.

Les milliers étaient à destination des guichets automatiques à travers la ville. mais le sac est ensuite tombé du pare-chocs alors que le camion tournait un coin.

Aujourd’hui, Estrada, 55 ans, admet que certains jours “je pense que j’étais dingue.

“Mais je sais au fond de moi que garder cet argent serait une erreur.

“Ce n’est que votre première réaction, mais ce n’est pas la vôtre et vous vous sentez nerveux et vous avez l’impression d’avoir fait quelque chose de mal, même si ce n’est pas le cas.”

Il fut un temps dans sa jeunesse, où il était en difficulté, presque sans abri et extrêmement désespéré, où il aurait gardé l’argent, a-t-il admis.

Être avec l’argent était “un sentiment étrange”, a déclaré Estrada. “Ce n’est pas comme on s’y attendrait, c’est surréaliste.”

Après avoir trouvé le sac, il s’est rendu à un travail d’aménagement paysager où ses clients, par hasard, travaillaient pour la police.

Estrada leur a dit qu’il voulait rendre l’argent et ils ont appelé le département de police de Long Beach.

Estrada a déclaré qu’il était satisfait de sa décision, bien qu’il ait admis “qu’il était difficile de renoncer” à la remise en argent en 2008.

La porte-parole de la police de Long Beach, Dina Zapalski, a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu parler de quelqu’un qui remettait autant d’argent.

Zapalski a déclaré au Los Angeles Times : “Des gens sont venus me voir avec des sacs à main et des portefeuilles contenant de l’argent et ils le rendront.

“Mais pas comme ça.”

Zapalski a déclaré que les flics étaient surpris qu’Estrada n’ait pas demandé de récompense – au lieu de cela, il est retourné au travail.

La mère d’Estrada, Rosa Estrada, a déclaré que son fils avait toujours été nerveux à l’idée de faire quelque chose de contraire à l’éthique ou d’illégal.

Cette fois, ce n’était pas différent, même s’il « a besoin d’argent », a-t-elle déclaré.

«Il était très nerveux; il a dit qu’il ne pourrait pas dormir » s’il ne le rendait pas, a-t-elle dit.

Malgré sa pure honnêteté et sa restitution de 100 000 £, Brinks n’a ensuite donné à Estrada que 2 000 $ pour avoir remis l’argent.

Sa mère a souri et a dit: “Ils auraient dû lui donner 10%.”

