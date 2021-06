J’ai trouvé 1 MILLIARD DE DOLLARS sur mon compte alors que je pensais que je n’avais que 20 $… et la banque s’en moque

Une femme FLORID qui pensait qu’elle n’avait que 20 $ a été stupéfaite après avoir vérifié son solde à un guichet automatique et découvert qu’elle était devenue milliardaire.

Julia Yonkowski de Largo, à l’ouest de Tampa, a remarqué l’erreur massive après avoir décidé de vérifier son solde pour découvrir qu’elle avait 999 985 855,94 $ dans sa banque – et cherche maintenant désespérément à rendre l’argent à son propriétaire légitime.

Julia Yonkowski de Floride pensait qu’elle n’avait que 20 $ sur son compte bancaire Crédit : WFLA

Mais le solde de son compte courant l’avait comme milliardaire Crédit : WFLA

Le dépôt a fait d’elle la 615e personne la plus riche d’Amérique.

Mais l’honnête Julia dit qu’elle veut désespérément remettre l’argent à son propriétaire légitime.

Elle a essayé de contacter sa Chase Bank locale, mais ses appels n’ont pas été retournés.

Elle a déclaré à la WFLA : « Oh mon Dieu, j’étais horrifiée. Je sais que la plupart des gens penseraient qu’ils ont gagné à la loterie, mais j’étais horrifiée.

« Quand j’ai mis les 20 $, la machine est revenue et a dit que nous vous donnerions les 20 $, mais cela entraînera un découvert et vous serez facturé et j’ai dit: » oh oublie ça « . »

Pourtant, elle a décidé de vérifier son équilibre et a été stupéfaite de constater qu’elle était un peu rougie.

Elle a déclaré: « Je sais que j’ai lu des histoires sur des gens qui ont pris de l’argent ou ont retiré de l’argent, puis ils ont dû le rembourser et je ne le ferais pas de toute façon parce que ce n’est pas mon argent.

« Cela me fait un peu peur parce que vous savez avec les cybermenaces. Vous savez que je ne sais pas quoi penser. »

Julia a essayé de contacter la banque Chase pour les informer de l’erreur, jusqu’à présent personne n’a retourné ses appels Crédit : WFLA

Mais malgré tous les efforts, Julia a eu du mal à joindre toute personne en position d’autorité à la banque.

Elle a ajouté: « Je n’arrive tout simplement pas à passer. Je suis bloquée par leur système automatisé et je ne peux pas joindre personne. »

Chase n’a pas encore commenté le problème.