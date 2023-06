J’ai troqué la renommée de Big Brother TV contre un travail normal de lavage de vaisselle à Morrisons – et j’adore ça

Une favorite de BIG Brother a révélé en exclusivité qu’elle avait échangé sa renommée « incroyable » de la série télé-réalité contre un emploi dans la chaîne de supermarchés Morrisons.

L’ancienne institutrice Penny Ellis, qui a joué dans la deuxième saison de Big Brother, semble maintenant complètement méconnaissable 22 ans après ses débuts sur petit écran.

Pierre Aitchison

L’institutrice Penny est devenue célèbre sur Big Brother 2 en 2001[/caption] Penny Ellis

Aujourd’hui âgée de 55 ans, Penny travaille à Morrisons pour faire la vaisselle et la décrit comme le « meilleur travail de tous les temps »[/caption]

La professeure d’anglais de 55 ans – qui a été surprise nue dans une scène de Big Brother dont elle insiste sur le fait que c’était un accident et non pour la gloire – a déclaré au Sun qu’elle avait du mal à reprendre son travail de jour après avoir été fouettée dans le monde des célébrités.

Penny, qui vit maintenant dans la ville balnéaire de Hastings, a déclaré : « J’étais tellement célèbre quand je suis sortie, c’était incroyable.

« Le problème, c’est que je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait.

« J’ai eu tellement d’emplois, je n’ai pas vraiment été payé pour eux, je les ai juste suivis et j’ai bien ri. »

Pourtant, loin des concerts promotionnels et des apparitions de festivals étoilés, son accident de douche dans la série revenait toujours la hanter.

Bubbly Penny, qui est devenue célèbre l’année où Brian Dowling a gagné, a été capturée nue en direct sur le flux e4.

La chrétienne née de nouveau a été vue en train de laisser tomber sa serviette de bain dans la chambre des femmes dans une scène qui a forcé le diffuseur à présenter des excuses.

Elle a nié au Sun que le moment racé était un moyen de gagner de la publicité – et a plutôt signalé le manque de devoir de diligence des patrons de spectacle pour le modifier.

Expliquant son impact sur sa carrière, elle nous a dit : « Je n’arrêtais pas de me faire virer.

« Chaque fois que Big Brother revient, je suis tout le temps dans le journal et même pour le 20e anniversaire, Rylan a mis sur Twitter ‘n’oublions pas Dame Penny.’

« J’ai essayé d’enseigner au cours des 20 dernières années et ça a été un désastre absolu à chaque fois – cela va de l’hystérie aux enfants qui me jettent de la merde, alors j’ai littéralement perdu 16 emplois.

« Le dernier emploi que j’ai perdu, j’étais à 700 £ par semaine parce que je suis un enseignant fantastique, c’était en février 2020. »

Après que le personnel de l’école lui ait dit « elle devrait être en prison » – grâce à ses bouffonneries de Big Brother – elle a ajouté: « Je pensais que c’était le dernier.

« J’ai abandonné et j’ai fait la serveuse.

«Je fais maintenant la vaisselle – je me dis agent de nettoyage de couverts – pour un géant national de l’épicerie au détail, mais en fait, je suis laveuse-supérieure à Morrisons.

« En fin de compte, je me lave à Morrisons et je n’ai jamais été aussi heureux.

« C’est le meilleur travail que j’ai jamais eu. »

Penny, maintenant satisfaite de la vie avec son mari Mark, jongle entre son travail au supermarché, des œuvres caritatives et la publication de son nouveau livre.

Parlant à The Sun du nouveau redémarrage de Big Brother – qui promet aux aspirants «une somme d’argent incroyable» – elle a eu de sages conseils.

Penny a ajouté: «Maintenant, je peux profiter de Big Brother 2023 et je peux parler aux gens de Big Brother, et je peux leur dire, souvenez-vous que ce dragon de renommée ne disparaîtra jamais.

« Vous serez trop ordinaire pour être célèbre mais trop célèbre pour être ordinaire – ce sera comme tenir un bol d’eau bouillante au-dessus de votre tête sans en renverser une goutte.

« Je dirais aux nouveaux candidats, ‘Pouvez-vous affronter qui vous êtes vraiment’ ?

« Parce que vous ne pouvez jamais revenir en arrière.

« Je veux leur dire ‘merde, on s’en fout, je me lave à Morrisons alors ne vous inquiétez pas pour ça.’

« Allez-y et profitez-en, mais ne vous attendez à rien parce que si vous commencez à vous attendre à quelque chose, vous ne pouvez pas, pas de nos jours avec toutes les émissions de téléréalité auxquelles vous êtes confronté. »

Auparavant, elle avait déclaré à Capital FM que sa candidature pour la série de télé-réalité était « une erreur ».

Elle a déclaré: « J’essayais de téléphoner au Big Breakfast pour que mes filles continuent et lisent certaines des lettres qu’elles avaient écrites sur l’intimidation et le racisme et j’ai contacté la hotline à la place. »

Après avoir révélé qu’elle avait laissé son nom pour un formulaire de candidature, elle a poursuivi: « Alors je l’ai porté [the form] dans mon sac, puis je l’ai mis dans la poubelle, je l’ai sorti de la poubelle, j’ai finalement dû le remplir pratiquement la veille de son arrivée et l’envoyer.

Penny a maintenant écrit un nouveau livre mettant en lumière ses expériences de célébrité de la télé-réalité.

Meet Me At The Mirror est maintenant disponible en pré-commande et détaille «lutter avec [her] santé mentale et comment sa forte foi chrétienne lui a finalement permis de reconstruire sa vie » après le spectacle.

Canal 4

La professeure d’anglais a raconté en exclusivité au Sun ses tentatives « catastrophiques » de reprendre l’enseignement après son incident de chute de serviette sur le flux en direct[/caption] News Group Newspapers Ltd

Penny, vue avec l’éventuel vainqueur Brian Dowling, a raconté à quel point son niveau de renommée était « incroyable » après sa sortie de l’émission[/caption] Penny Ellis

Penny, qui vit maintenant à Hastings avec son mari Mark, a jonglé entre son travail au supermarché et l’écriture de son nouveau livre[/caption]