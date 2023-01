J’ai trop peur pour dormir après qu’une araignée massive m’ait tellement mordu que j’ai eu besoin d’une intervention chirurgicale – elle est toujours en liberté chez moi

UNE FEMME a eu trop peur pour dormir après qu’une énorme araignée l’ait tellement mordue qu’elle avait besoin d’une intervention chirurgicale – et elle dit que c’est toujours en liberté chez elle.

Anya Cantrell, 20 ans, était initialement indifférente lorsqu’elle s’est réveillée avec une morsure à la main chez elle à Chichester, West Sussex, le 6 janvier.

Anya Cantrell est toujours terrifiée après qu’une morsure d’araignée l’ait laissée opérée Crédit : Kennedy News

Sa main a enflé pour doubler sa taille et elle a ressenti une douleur atroce Crédit : Kennedy News

Mais alors que sa blessure s’est aggravée au cours des deux jours suivants, l’étudiante Anya a commencé à s’inquiéter après que sa main ait enflé pour “doubler de taille” et qu’elle ait commencé à ressentir une douleur atroce.

Après que les antibiotiques se soient révélés inefficaces, les médecins de l’hôpital St Richard ont précipité Anya en chirurgie d’urgence le 10 janvier.

Une équipe de chirurgiens a drainé le liquide de la main de l’étudiant en théâtre et a confirmé que la morsure provenait de la fausse araignée veuve commune.

Terrifiée, Anya affirme qu’elle “aurait pu mourir”, car les médecins ont attrapé la blessure juste avant que l’infection ne pénètre dans sa circulation sanguine.

Cependant, la partie la plus effrayante était loin d’être terminée, car le rampant effrayant n’a pas encore été trouvé dans la maison d’étudiants d’Anya.

La jeune femme nerveuse affirme qu’elle a maintenant recours à la fouille de sa chambre avant de s’endormir, craignant que quelque chose ne rampe sur elle dans la nuit.

Anya, qui vient de Southampton, dans le Hampshire, a déclaré: “C’était effrayant. Au début, je pensais que c’était une morsure et je pouvais simplement prendre des antibiotiques et tout irait bien.

“Après [the surgery] ils ont dit qu’ils avaient de la chance de l’avoir attrapé quand ils l’ont fait, parce que c’était très proche d’entrer dans ma circulation sanguine et de devenir une septicémie.

“Il y a un risque que je sois mort. J’étais assez paniqué.”

Et elle a confirmé que l’arachnide pouvait toujours être en liberté.

Elle a continué: “[We] n’ont pas réussi à trouver l’araignée. C’est effrayant aussi.

“Mes parents m’ont laissé tomber [from the surgery] et j’ai demandé à mon père de venir dans ma chambre et de vérifier partout, de fouiller tous les coins et tout.

“C’est arrivé pendant que je dormais, alors [now] avant de m’endormir, je vérifie partout pour voir s’il y a quelque chose qui pourrait ramper sur moi pendant la nuit.”

Après son opération, Anya est rentrée chez elle pour rendre visite à ses parents à Southampton, se réfugiant du méchant à huit pattes qui se cachait dans sa maison.

Anya affirme qu’elle a laissé la porte de sa chambre ouverte pendant son absence dans l’espoir que le ravageur caché s’éloignerait.

‘PÉTRIFIÉ’

Déjà terrifiée par les araignées, la rencontre entre la victime d’une morsure et une fausse veuve lui fait plus peur que jamais.

Anya a déclaré: “C’est plus effrayant maintenant de penser qu’il pourrait encore être là, après ce qu’il a fait à ma main.

“Je suis rentré chez mes parents et j’ai laissé la porte de ma chambre ouverte. Je me disais : ‘Je laisse ma porte ouverte, donc s’il y a quelque chose dedans, ça peut ramper et s’enliser’.

“Je suis pétrifié par les araignées comme ça. Quand j’en vois une, je dois sortir de la pièce.”

Et elle dit que l’épreuve a signifié qu’elle ne serait même pas capable de se débarrasser d’une araignée par elle-même.

“[Now] J’entre dans une pièce, et je vérifie tous les coins. S’il y a une araignée près de moi, je me dis : ‘Éloignez-vous de moi’. C’est ce que les araignées font à ma main ».

“Cela m’a définitivement fait plus peur des araignées. Je pense que si cela arrivait [before] et j’étais tout seul, je pourrais me débarrasser d’une araignée. Mais maintenant je dis non.”

Il a été confirmé que la morsure provenait d’une fausse araignée veuve Crédit : Kennedy News