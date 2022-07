J’ai trop peur de laisser mes enfants jouer dehors car notre quartier est infesté de RATS

Les FAMILLES ont été forcées d’empêcher leurs enfants de jouer dehors à cause d’une infestation fétide de RAT.

Ils disent que c’est une bataille quotidienne pour les garder hors de chez eux, un habitant affirmant avoir même trouvé un rat caché sous le lit de leur jeune fille.

Alexandra Barlow et sa famille ont été terrorisées par des rats Crédit : MEN Media

L’infestation de rats a commencé par des bennes basculantes qui jonchaient la rue Crédit : MEN Media

L’invasion de la vermine est devenue si grave que les rats grignotent des trous dans les clôtures de jardin, empêchant les enfants de jouer dehors Crédit : MEN Media

Alexandra Barlow, qui vit avec son partenaire Daniel Gerencser et sa fille Laura, âgée de huit mois, explique que les observations de rats dans la région ont augmenté rapidement lorsque les bennes à mouches ont commencé à joncher leur rue.

Bientôt, les habitants du quartier de Bolton ont commencé à les trouver à l’intérieur de leurs maisons.

Alexandra a déclaré au Manchester Evening News: «Au fil du temps, les gens ont commencé à laisser des ordures dans la rue arrière, plus loin dans notre extrémité.

“C’est presque comme si les décharges sauvages étaient contagieuses.

« Plus de rats ont été repérés au point où nous les trouvons dans nos maisons.

“J’ai eu un rat mâchant à travers le mur”, a-t-elle ajouté.

La prise de contrôle a tellement mal tourné qu’Alexandra a dit qu’elle avait dû démolir sa propre cuisine pour poser des pièges à rats.

Elle dit qu’elle cherche désespérément à éloigner sa famille de leur maison pour éloigner leur enfant de huit mois des rats.

“Beaucoup de mes voisins ont choisi d’avoir un chat, mais je ne préfère pas tant que ma fille est si jeune”, a poursuivi Alexandra.

“Cela a eu un impact considérable sur ma santé mentale au point où je veux juste bouger. Si j’avais le choix, je partirais en un clin d’œil.

«Nous avons fait installer une nouvelle cuisine lorsque nous avons emménagé dans la maison, mais cela me fait détester l’endroit où j’habite, ce qui est dommage car c’est notre maison familiale.

“J’ai peur pour ma fille.

“Je veux qu’elle puisse jouer dans le jardin à l’arrière et avoir un vélo et une maison Wendy et c’est tellement triste que rien de tout cela ne soit possible si le conseil ne résout pas ce problème.

« Nous avons déchiré les planches de plancher pour nettoyer complètement et poser des pièges. Les rats se sont introduits sous le placard et ont déchiré les sacs poubelles, peut-être pour faire leur nid. Autant que je sache, personne n’a repéré de nid.”

Depuis que les bennes basculantes ont causé l’infestation de rats, les habitants de la rue se sont plaints de ce problème dégoûtant.

Une voisine a affirmé qu’il y avait tellement de rats qu’elle les a même trouvés cachés sous le lit de sa jeune fille.

Leanne Dulce, qui dit que ses problèmes de vermine ont commencé à peu près au même moment que le reste de la rue, a déclaré: “Je les regarde courir et se cacher sous le lit de ma fille. Ils ont déchiré des sacs, c’est affreux.

“J’étais debout dans le jardin à l’arrière l’autre jour et l’un d’eux était juste assis là à me regarder.

“C’est horrible et il faut faire le tri. Ma fille ne peut même pas jouer dans le jardin à cause du problème et nous n’avons pas de jardin à l’avant, donc elle n’a nulle part où jouer.

“C’est serré pour les enfants et les autres résidents car les gens pensent qu’il n’y a pas de mal à jeter les ordures.”

J’ouvre la porte arrière maintenant et je vois un rat courir dans ma cour à chaque fois. Sarah-Jayne Brassington

La voisine Sarah-Jayne Brassington dit que le problème s’est tellement aggravé qu’elle voit maintenant des rats morts dans la rue tous les jours.

“Tout a commencé vers le 14 janvier lorsque mon partenaire a remarqué que les rats avaient grignoté le fond de notre abri et commencé à nicher”, a-t-elle déclaré.

“Environ trois jours plus tard, en démontant la cabane, nous avons remarqué qu’elles avaient accouché et laissé des bébés.

“Nous nous sommes débarrassés du hangar pour empêcher que cela ne se produise. Depuis lors, il y a des rats morts dans la rue principale presque tous les jours – environ trois à quatre, parfois juste devant ma porte d’entrée.

“Le problème est devenu si grave que je ne peux pas laisser mon enfant autiste jouer dans son propre jardin.

“Il y a un gros problème de déversement de mouches dans notre rue arrière et les marches près d’un supermarché où des sacs poubelles de déchets sont jetés chaque semaine.”

Un porte-parole du conseil de Bolton a déclaré: «Bashall Street et les zones environnantes font partie de notre programme de nettoyage prévu et sont donc régulièrement contrôlées pour les flytipping et nettoyées en conséquence.

“En mai, les agents de la force publique ont infligé une amende à un résident pour avoir jeté illégalement des déchets.

“Nous continuons d’informer les résidents de leur obligation légale d’éliminer leurs déchets de manière responsable et légale. Le conseil offre un service payant de lutte antiparasitaire pour le traitement des rats dans les propriétés domestiques.”