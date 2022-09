« J’ai très peur » : Kitchener, Ont. un pharmacien pense avoir été attaqué pour avoir administré des vaccins COVID-19

Un pharmacien de Kitchener, en Ontario. dit avoir été agressé physiquement et verbalement pour avoir administré des vaccins COVID-19.

Le propriétaire de Frederick Mall Pharmacy, Ramzy Shaker, était dans un Tim Hortons à proximité mercredi matin, juste avant qu’il ne soit sur le point d’ouvrir, lorsqu’il dit avoir été attaqué.

“Tout d’un coup, quelqu’un m’a frappé à la tête juste ici”, a déclaré Shaker. “Il m’a crié au visage et m’a dit ‘Je sais que tu as donné ce vaccin à tout le monde’ et a continué à frapper.”

Shaker dit qu’il a reçu trois coups de poing à l’arrière de la tête, au ventre et aux jambes.

L’attaque présumée s’est poursuivie jusqu’à ce qu’un passant et un policier en congé interviennent pour aider. L’homme a ensuite été arrêté.

“Je lui dois vraiment la vie”, a déclaré Shaker. “S’il n’était pas là, je serais mort des coups de poing.”

Le pharmacien dit qu’il n’a jamais eu peur d’aller travailler jusqu’à maintenant.

“J’ai très peur”, a déclaré Shaker. “Je surveille mes arrières maintenant.

“Je souffre beaucoup.”

Cependant, il devait quand même se rendre au travail le mercredi, car il n’arrivait pas à trouver quelqu’un pour couvrir son quart de travail.

«Vers 13 heures, il a commencé à tousser et à vomir du sang», a déclaré Katrina Liddell, membre du personnel de la pharmacie. “C’est alors que nous avons dû fermer les portes et appeler l’ambulance pour l’emmener à l’hôpital.”

Dans un communiqué publié samedi, la police régionale de Waterloo a déclaré qu’un homme de 28 ans de Kitchener avait agressé quatre personnes et endommagé deux véhicules.

Il a été arrêté par l’agent qui n’était pas en service et un citoyen et a été accusé de plusieurs infractions, dont trois chefs de voies de fait, voies de fait contre un agent de la paix et deux chefs de méfait de moins de 5 000 $.

“Je veux aider à obtenir la justice qui doit être rendue”, a déclaré Liddell.

La police a déclaré qu’elle enquêtait et cherchait à déterminer les motivations des agressions et si elles étaient ciblées.

L’Ontario Pharmacy Association affirme que les agressions contre les pharmaciens sont en augmentation depuis le début de la pandémie.

“Bien qu’il puisse y avoir des désaccords autour de la politique et des mandats en matière de soins de santé, cela ne donne à personne le droit de traiter qui que ce soit avec manque de respect”, a déclaré Justin Bates, PDG de l’association.

Shaker dit que malgré la douleur et la peur qu’il ressent, il continuera à faire le travail qu’il aime.

“Le message que je veux pour tous les pharmaciens est d’être prudent, de faire attention”, a-t-il déclaré.