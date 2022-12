J’ai traversé l’enfer et je suis revenue à l’adolescence – j’ai été écrasée sur la tête avec des chaises, dit Danielle Lloyd

BRAVE Danielle Lloyd a révélé la violence domestique infernale qu’elle a subie à l’adolescence.

La mère de cinq enfants a déclaré que les horribles abus avaient eu un impact énorme sur sa vie depuis, alors qu’elle s’ouvrait sur l’expérience terrifiante dans une nouvelle interview.

Nouvelles GB

Danielle Lloyd a courageusement parlé de la violence domestique qu’elle a subie à l’adolescence[/caption]

Elle a déclaré à Nana Akua de GB News: “Cela a énormément façonné toute ma vie et cela a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. J’ai traversé l’enfer et j’en suis revenu à l’adolescence. J’ai été écrasé sur la tête avec des chaises, on m’a lancé des assiettes, on m’a craché dessus quotidiennement.

« Ce n’est évidemment pas seulement la violence physique. Ce qui m’a marqué, c’est aussi la violence mentale. Je pense que cela m’a marqué, d’autant plus que l’agresseur a l’impression qu’il peut vous rendre si dépendant d’eux que vous perdez tout de vous-même. Vous avez l’impression de n’être rien, tout ce que vous pouvez faire est de dépendre d’eux.

Danielle, 38 ans, a révélé que son agresseur l’avait isolée de ses amis et de sa famille, la laissant se sentir très seule et impuissante.

Elle a poursuivi: «Étant dans cette relation de contrôle, je n’avais pas d’amis parce qu’ils m’ont été enlevés parce que je n’avais pas le droit de voir qui que ce soit. J’étais séparé de voir ma famille.

EN SAVOIR PLUS SUR DANIELLE LLOYD ELLE-OWEEN Danielle Lloyd a l’air incroyable alors qu’elle canalise Black Swan pour Halloween DAN PAS FAN La star de Celeb SAS, Danielle Lloyd, quitte de façon spectaculaire “90 000 £ par mois” OnlyFans

“Et je croyais que cette personne m’aimait autant et je l’aimais en retour et je dépendais d’elle.

“C’était juste horrible. Ce n’était pas facile de partir. Finalement, j’ai dû consulter juste pour avoir un peu de force pour dire non. Finalement, quand j’ai dit non, ça suffit, je pars, j’ai même reçu un coup de poing.

“J’ai été tellement frappé au visage. J’ai été assommé et je me suis fracturé l’orbite de l’œil.

La star de télé-réalité et mannequin entretient désormais une relation heureuse avec son mari Michael O’Neill, qu’elle a épousé en 2019.





Se sentant enfin en paix, Danielle a déclaré : « J’ai l’impression d’être passée d’une sorte de mauvaise relation à une autre et en tant que personne si fragile, j’ai fait de mauvais choix. Et ce n’est que maintenant que je me sens tellement plus fort. Et il m’a fallu beaucoup de temps pour guérir, apprendre à m’aimer et à me respecter suffisamment pour réaliser que je suis moi-même.

“Maintenant, j’ai trouvé quelqu’un en qui je peux avoir confiance et nous avons une relation normale et stable parce que je sais vraiment ce que c’est.”

Ses cinq garçons l’ont également aidée en lui donnant un but, et elle est déterminée à leur inculquer le respect des femmes.

Elle a déclaré: «Je pense que pour moi, la chose la plus importante dans la vie est simplement de leur apprendre, en particulier à mes quatre garçons plus âgés, comment traiter une femme et c’est le principal.

« Ils viennent de me donner la force de continuer au quotidien. J’ai eu des hauts et des bas et ce n’est pas agréable pour eux de voir leur mère pleurer et tout ça.

“Ils me donnent la force de continuer chaque jour et j’ai l’impression que tout ce qui se passe dans votre vie fait de vous une personne plus forte. Je suis si fort. Je peux traverser n’importe quoi.

“Je pense que mes enfants me voient comme une femme forte et indépendante, ce qui, à mon avis, est si important.”