J’ai travaillé sur le relooking de 60 minutes d’ITV – toute l’émission était un mensonge, voici ce que vous n’avez pas vu sur les écrans

Un CONSTRUCTEUR qui a travaillé sur 60 Minute Makeover a révélé que l’émission était un «mensonge» – et a révélé ce que les téléspectateurs n’ont pas vu à la caméra.

Le programme de rénovation d’ITV a permis aux participants chanceux de transformer complètement les pièces de leur maison en une heure seulement.

Un constructeur qui a travaillé sur 60 Minute Makeover a révélé que l’émission était un «mensonge» – et a dévoilé ce que les téléspectateurs n’ont pas vu à la caméra[/caption] TVI

Claire Sweeney a initialement présenté le programme de rénovation de la maison sur ITV[/caption] Peinture Frenchique

Le constructeur professionnel Craig Phillips, qui a remporté la toute première série de Big Brother, a révélé que le spectacle avait été mis en scène[/caption]

Chaque propriétaire a été nommé par un ami ou un voisin et tenu dans l’ignorance des rénovations jusqu’à ce qu’il rentre chez lui pour voir le résultat final.

Cependant, le constructeur professionnel Craig Phillips, qui a remporté la toute première série de Big Brother, a révélé que le spectacle avait été mis en scène.

Craig faisait partie de l’équipe de constructeurs qui ont été recrutés pour le remodelage.

Il a déclaré: « Cela arrive au moment où vous nous voyez l’enregistrer, mais c’est la planification et la préparation hors caméra que vous ne voyez pas toujours pour nous permettre de le faire dans ce laps de temps.

« Avouons-le, ce que vous voyez dans la maison se passe dans les 60 minutes parce que nous le tournons en deux mi-temps de 30 minutes. »

L’homme de 51 ans a poursuivi au Daily Star que les travaux auraient déjà commencé avant que les caméras ne tournent.

Il a expliqué: «Par exemple, pour une cuisine, nous détruisons une cuisine et nous la déchirons devant la caméra, ils n’ont besoin que de 20 ou 30 secondes de démantèlement de cette cuisine.

« Donc, hors caméra, nous allons entrer, nous allons isoler tous les trucs embarqués, l’électricité, le gaz, l’eau en dessous, débrancher, mettre des bouchons sur tout – en s’assurant que tout est sûr.

« Les dessus de cuisine, on aurait desserré tous les bouchons et défait toutes les pattes. »

L’ancienne star de télé-réalité a ajouté que « à la caméra quand ils sifflent et que nous commençons et que nous entrons et que nous ressemblons à Superman ».

Le Sun a contacté ITV pour un commentaire.

60 Minute Makeover a été diffusé à l’origine sur la chaîne entre 2004 et 2014.

Claire Sweeney, Terri Dwyer, Linda Barker, Catherine Gee et Peter Andre ont tous présenté le spectacle au fil des ans.

En 2018, la chaîne numérique Quest Red a redémarré la série après une pause de quatre ans avec le retour de Peter Andre en tant qu’hôte avant qu’elle ne soit à nouveau supprimée.

Peter Andre a précédemment présenté le programme sur ITV et à nouveau pour son redémarrage sur Quest Red[/caption]