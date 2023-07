J’ai travaillé sur Hoarders et nous n’avons même jamais nettoyé la maison – elle a été condamnée avant de commencer le tournage

Un HOMME qui a travaillé sur Hoarders a révélé que la maison qu’il était censé nettoyer avait été condamnée avant le début du tournage.

L’émission a vu des experts, dont un psychologue, aider les accapareurs à désencombrer leurs maisons dans le but d’améliorer leur vie.

Le nettoyeur anonyme a déclaré sur un forum en ligne comment le conseil allait condamner la maison, la marquant comme dangereuse pour l'équipe de télévision

La thésaurisation est définie comme un comportement où les gens accumulent de la nourriture ou d’autres articles.

Au fil des ans, il y a eu un certain nombre d’émissions sur la thésaurisation à la télévision, telles que Hoarder SOS sur Channel 4 et Britain’s Biggest Hoarders.

Channel 5 a également commandé une série intitulée Hoarders: Buried Alive.

Mais un homme qui travaillait sur l’un des programmes a révélé qu’il lui était interdit d’entrer dans la propriété.

Le nettoyeur anonyme a déclaré sur un forum en ligne comment le conseil allait condamner la maison, la marquant comme dangereuse pour l’équipe de télévision.

Il a expliqué: «J’étais là pour ramasser des tonnes (littéralement) de conneries qu’un vieil homme accumulait depuis des décennies dans l’espoir d’ouvrir un jour sa propre friperie.

«Nous avons passé des heures à ramasser les ordures et les matières recyclables de son jardin, mais heureusement, nous n’avons pas eu à aller dans sa maison où se trouvaient les vrais trucs torrides; des aliments extrêmement périmés, dont je me souviens qu’il y avait des carcasses d’animaux, et bien sûr c’était sale.

Il a ajouté: « Si sale en fait, la seule raison pour laquelle nous n’avons pas eu à la nettoyer était que le comté allait de toute façon condamner la maison. »

Le membre d’équipage a poursuivi en disant que l’homme ne voulait rien jeter et qu’il était « têtu » tout au long du processus.

Il a également critiqué le psychologue de l’émission qui a été recruté pour changer le comportement de l’homme âgé.

«Je me souviens que la psychologue qu’ils ont amenée à la propriété essayait parfois de vraiment bouleverser le vieil homme avec des questions qui tournaient autour de son incapacité à laisser aller les choses.

« Elle était là pour poser les questions difficiles, je suppose, mais j’avais l’impression qu’elle poussait un peu trop le vieil ours. »

Le membre de l'équipe a également critiqué le psychologue de l'émission qui a été recruté pour changer le comportement de l'homme âgé.