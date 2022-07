J’ai travaillé sur Grand Designs – Je ne peux pas croire combien les propriétaires gagnent en apparaissant dans l’émission

Un initié de Grand Designs s’est rendu sur Reddit pour révéler combien d’argent les propriétaires gagnent réellement grâce à leur apparition à la télévision.

La série Channel 4, présentée par Kevin McCloud, 63 ans, suit des propriétaires au Royaume-Uni alors qu’ils tentent de concevoir et de construire la maison de leurs rêves.

Il y a eu plus de 200 épisodes de la série sur la rénovation domiciliaire depuis son lancement en 1999.

De nombreux téléspectateurs de Grand Designs ont supposé que les propriétaires seraient payés pour apparaître dans l’émission. Cependant, un fil Reddit a révélé la vérité.

Un initié de Grand Designs a expliqué qu’ils travaillaient sur un projet pour l’émission et qu’ils savaient que les propriétaires ne gagnaient pas un sou de leur apparition à la télévision.

«Je travaille actuellement sur un projet qui devrait être sur Grand Designs en 2023 (espérons-le). Bien qu’ils ne soient pas payés directement à partir de l’émission, le client de ce projet a tenu à informer les fournisseurs que leurs produits seront à la télévision et a réussi dans certains cas à obtenir de meilleures offres sur les achats », a révélé l’utilisateur.

Ils ont ajouté : « C’est potentiellement une incitation pour les gens qui vont à l’émission. Mis à part les problèmes de budget, ils pourront peut-être obtenir de meilleurs produits pour leur argent.

Plusieurs autres utilisateurs de Reddit ont sauté sur le fil et ont répondu avec leurs propres expériences ou histoires sur leurs amis.

Ils ont tous confirmé que les propriétaires ne sont pas payés pour apparaître sur le salon de la rénovation.

“Un ami y était, n’a jamais été payé, mais l’exposition en tant qu’architecte lui a donné un énorme succès”, a déclaré un utilisateur.

Un autre a admis: “C’est anecdotique, mais un ami de la famille allait potentiellement y participer mais s’est retiré quand il a découvert qu’il ne serait rien payé.”

Alors que certains utilisateurs ont estimé que participer à l’émission sans être payé serait stressant et une perte de temps, d’autres ont essayé de regarder le côté positif.

Un utilisateur a expliqué qu’il pourrait y avoir plusieurs avantages pour les propriétaires qui apparaissent sur Grand Designs, même s’ils ne sont pas payés par l’émission.

Ils ont dit: «J’imagine aussi que si vous avez la télévision qui suit la construction, toute personne avec qui vous contractez pourrait être plus apte à mettre en avant son meilleur pied et si vous présentez certains produits ou matériaux de construction intéressants ou quelque chose, l’entreprise peut être plus réactive et donner vous une pause sur le prix.

“J’ai aussi l’impression que l’émission de télévision ajouterait une certaine pression pour finir, ce qui n’est pas toujours une mauvaise chose.”

Un autre a ajouté: «En plus de ce que tout le monde a dit, j’imagine également que le spectacle aiderait à la valeur de la propriété. C’est essentiellement une annonce d’une heure pour la maison et si jamais vous voulez vendre, il y aurait beaucoup de gens intéressés.

Grand Designs devrait revenir sur Channel 4 pour une autre saison plus tard cette année.