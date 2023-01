“J’ai travaillé sur de nouvelles choses et vous verrez des changements”, déclare PV Sindhu

Le champion en titre Lakshya Sen et l’ancien champion PV Sindhu, qui font partie du fort contingent indien de 19 membres, seraient impatients de montrer leurs compétences devant les fans locaux après une interruption d’un an au Yonex-Sunrise India Open 2023.

L’India Open, qui fait partie du BWF World Tour, a été mis à niveau dans la catégorie Super 750 à partir de cette année et les meilleurs joueurs du monde se disputeraient le titre convoité au KD Jadhav Indoor Hall ici du 17 au 22 janvier.

Sen avait remporté le titre l’année dernière en battant le champion du monde de l’époque Loh Kean Yew de Singapour en finale tandis que Sindhu avait atteint la phase des demi-finales. L’édition 2022 s’est déroulée à huis clos en raison des restrictions de Covid et Sen et Sindhu sont ravis de la perspective de jouer devant un stade bondé qui les soutient.

“L’Open d’Inde a toujours été un tournoi spécial pour moi car je peux jouer devant mon public. La dernière fois, les fans n’étaient pas autorisés, mais cette fois, j’ai hâte de jouer avec tout le soutien dans les tribunes”, a déclaré PV Sindhu lors de la conférence de presse précédant l’événement.

Sindhu ouvrirait son défi contre la Thaïlandaise Supanida Katethong, contre qui elle avait perdu lors des quarts de finale l’an dernier. La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo a admis que la gauchère thaïlandaise était une joueuse trompeuse, mais s’est dite convaincue qu’elle pouvait relever le défi confortablement.

“Oui, j’ai perdu contre elle la dernière fois mais je l’ai aussi battue par la suite. J’ai également travaillé sur de nouvelles choses et vous verrez ces changements dans le tournoi”, a ajouté Sindhu, qui est revenu à l’action internationale au Malaysia Open Super 1000 plus tôt ce mois-ci après une longue absence pour blessure.

Alors que Sindhu compte sur le public local pour démarrer, Sen a la pression supplémentaire d’être le champion en titre et sait que le niveau de compétition n’a fait qu’ajouter une autre dimension à sa défense du titre.

Mais à son crédit, Sen a montré qu’il avait une tête très mature sur les épaules lorsqu’il a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre de réfléchir à la façon dont la chance du tirage au sort avait été et de traiter le premier tour comme n’importe quel autre match. Mon but ultime est de défendre mon titre. Mais je vais me concentrer sur un match à la fois.

“Moi et Prannoy avons joué plusieurs fois au cours de la dernière année. Mais la plupart de ces matches étaient au stade des quarts de finale. Mais cette fois, nous jouons des matchs de premier tour consécutifs et je dois le traiter comme n’importe quel autre match”, a-t-il ajouté.

«Je suis heureux et fier que le Yonex-Sunrise India Open 2023 soit désormais un événement de 750 catégories avec un prix en argent de 850 000 USD et qu’il s’agisse de l’un des premiers tournois Super Series organisés dans le monde. Cette année est notre 18e tournoi consécutif en tant que commanditaire officiel du titre et de l’équipement. En près de deux décennies, l’Open d’Inde a gagné en statut et en importance. Nous sommes profondément engagés et impliqués dans la promotion de ce tournoi avec l’Association indienne de badminton et en tant que sponsors en titre également », Vikram Dhar, directeur général, Sunrise Sports India Pvt Ltd.

Les espoirs de l’Inde hôte reposeront sur un contingent de 19 membres dirigé par l’ancien champion du monde PV Sindhu, numéro un mondial. 8 le joueur du simple messieurs HS Prannoy et le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth en double messieurs Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty.

