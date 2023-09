« J’ai travaillé pour ce moment »: l’entraîneur par intérim des hommes, Biello, veut mener le Canada à la Coupe du monde 2026

Mauro Biello affirme qu’être nommé entraîneur-chef par intérim de l’équipe canadienne masculine de soccer est l’occasion de sa vie — et s’il réussit, le titre par intérim sera abandonné, ce qui fera de lui l’entraîneur-chef permanent.

Mercredi, Canada Soccer a annoncé que Biello demeurerait entraîneur par intérim jusqu’à ce qu’un nouvel entraîneur permanent soit embauché. Le conseil d’administration a décidé que cela n’arriverait pas avant la nomination d’un nouveau secrétaire général.

Biello veut être l’entraîneur-chef du Canada à la Coupe du monde en 2026.

« Toute ma vie, j’ai travaillé pour ce moment. J’ai traversé différents niveaux en gérant différents joueurs de haut niveau et dans le monde international et j’ai eu l’opportunité de travailler avec John. [Herdman] », a déclaré Biello.

« Je sais qu’il y a un processus et je le respecte. Mais je vais faire tout ce que je peux pour être l’entraîneur-chef de cette équipe. Et je sais que ce ne sera pas facile mais je vais me concentrer sur ce que je peux contrôle et qui, en ce moment, prépare cette équipe du mieux que je peux pour gagner des matchs.

REGARDER | Devin Heroux de CBC Sports s’entretient avec l’entraîneur par intérim de l’équipe masculine canadienne Biello :

L’entraîneur-chef par intérim du CANMNT espère entraîner l’équipe à la Coupe du monde 2026 Devin Heroux de CBC Sports parle à l’entraîneur-chef par intérim de l’ÉNTCAN, Mauro Biello, de ce qu’il espère pouvoir apporter à ce poste.

S’adressant aux médias pour la première fois quelques semaines seulement après avoir assumé le rôle intérimaire à la suite du départ de John Herdman à la fin du mois d’août, Biello a déclaré à CBC Sports que sa première tâche après avoir assumé le rôle intérimaire était d’avoir des conversations avec les joueurs.

Biello, 51 ans, est entraîneur adjoint de l’équipe nationale sous Herdman depuis 2018.

« Dès que j’ai reçu la nouvelle, j’ai contacté certains des dirigeants, certains des joueurs qui ont évolué dans l’environnement. Et j’ai senti qu’il était important pour moi d’écouter mais aussi de leur faire savoir à quoi s’attendre de moi. Je ne viens pas pour changer le monde, mais je suis différent », a déclaré Biello.

« Chaque entraîneur est différent. Chaque entraîneur a sa façon de travailler. Mais je crois aussi que beaucoup de choses qui ont été mises en place en valent la peine. »

Biello a été entraîneur-chef de l’Impact de Montréal entre 2015 et 2017. Le natif de Montréal a ensuite perdu son poste intérimaire avec le club de la MLS après avoir assumé ce rôle après le licenciement de Frank Klopas. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

Biello est un ancien membre de l’équipe nationale canadienne et a été l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal de 2015 à 2017. Il a assumé ce rôle dans des circonstances similaires à celle dans laquelle il se trouve aujourd’hui.

Biello a pris le relais après le congédiement de Frank Klopas à la suite d’une défaite contre le Toronto FC. L’équipe avait chuté au classement, mais après le changement d’entraîneur, Biello a guidé Montréal vers les demi-finales de la Conférence Est.

Son rôle intérimaire a été abandonné et Biello a été entraîneur-chef pour les deux saisons suivantes.

Le Canada s’est qualifié pour la Coupe du monde masculine pour la première fois en 36 ans sous la direction de Herdman. À la fin du mois d’août, il a été annoncé que Herdman quitterait l’équipe pour assumer le rôle d’entraîneur-chef du Toronto FC.

REGARDER | Herdman quitte l’équipe nationale masculine du Canada pour le Toronto FC :

L’entraîneur John Herdman quitte Canada Soccer pour rejoindre le Toronto FC John Herdman, l’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine du Canada, a quitté son poste au sein de Canada Soccer. Après plus d’une décennie de succès international, Herdman prendra les rênes du Toronto FC de la Major League Soccer.

Le programme connaît un succès sans précédent avec un casting de joueurs extrêmement talentueux. Désormais, la pression pour poursuivre sur sa lancée vers une Coupe du monde à domicile en 2026 repose directement sur les épaules de Biello.

Son premier test intervient dans moins de trois semaines lors d’un match amical contre le Japon le 13 octobre au Japon.

« C’est l’occasion pour moi d’obtenir des réponses. C’est l’occasion pour moi d’essayer certaines choses. Mais mon objectif principal est de reconnecter ce groupe, car nous sommes séparés depuis un certain temps maintenant, de les reconnecter et de développer ce groupe. cohésion », a déclaré Biello.

« C’est ce que veulent les joueurs. Ils veulent pouvoir jouer à ce genre de jeux. Nous allons y aller. Il y aura une grande foule. Ce sera un défi, mais en même temps, il y aura Il y aura beaucoup d’apprentissages de ce match car pour moi aussi, il y a la préparation pour la fenêtre de novembre, qui sera très vitale. »

«Je suis un produit du Canada»

Biello parle de l’équipe nationale qui se dirige vers une importante période de qualification pour la Copa América 2024. Il dit qu’il est en train de compléter son équipe d’entraîneurs, ce que Biello espère terminer d’ici la semaine.

Il dit vouloir apporter de la discipline tactique et de la clarté aux joueurs, tout en leur laissant « la liberté tactique de s’exprimer ».

« Je suis passionné. Je suis un produit du Canada. J’ai grandi en jouant ici à Montréal en tant que joueur. J’ai grandi en jouant à ce jeu. Je l’ai vécu à tous les niveaux », a déclaré Biello.

« Je suis travailleur et honnête et ce sont les valeurs que je vais partager avec mon équipe. C’est une question de respect, de travail acharné et d’humilité. Nous voulons ramener cette équipe là où elle était avant la Coupe du Monde, où nous avions toute une nation derrière nous », a déclaré Biello.

Canada Soccer a également annoncé aujourd’hui la nomination de Paulo Senra au poste de chef des communications et du contenu de l’organisation, où il sera responsable de l’orientation stratégique globale et des opérations quotidiennes.

Le secrétaire général par intérim, Jason DeVos, a déclaré qu’il était important de fournir des mises à jour sur le calendrier et l’embauche de certains des postes clés de l’équipe de haute direction de Canada Soccer.

« Cela contribuera à apporter davantage de stabilité et de continuité à Canada Soccer », a déclaré DeVos.

« L’une des principales responsabilités que j’ai assumée, depuis que je suis devenu secrétaire général par intérim, a été de moderniser notre fédération et de veiller à ce que nous soyons prêts à réussir à long terme. Aujourd’hui, nous garantissons que nous prenons des mesures importantes pour faire simplement que. »