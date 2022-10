J’ai travaillé pour Border Force à Calais pendant 15 ans – voici ce que le gouvernement doit faire pour résoudre la crise de l’immigration

NOTRE système d’asile est brisé – le pire que j’ai jamais connu.

Border Force gère simplement un service de collecte dans la Manche, amenant les migrants en toute sécurité à terre au centre de traitement des migrants surpeuplé de Manston dans le Kent.

Un groupe de migrants est amené sur la plage de Dungeness par un canot de sauvetage Crédit : PA

Les migrants arrivant sur de petits bateaux pourraient être embarqués sur des paquebots de croisière Crédit : Getty

Comme nous l’avons maintenant appris, Manston est déjà plein à craquer, détenant maintenant quelque 4 000 personnes alors qu’il est censé en contenir jusqu’à 1 600.

Des combats éclatent et la maladie se propage parmi ceux qui y sont hébergés. Tout le système est un désastre absolu. Mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi.

En tant qu’ancien chef de l’immigration de la Border Force, travaillant depuis 15 ans à Calais, j’ai vu comment la Grande-Bretagne et la France ont réussi à rendre la traversée illicite de la Manche en camion presque impossible.

La clôture que vous voyez au port de Calais – qui a tant fait pour dissuader les migrants de monter dans les camions – est en fait une clôture britannique.

La Grande-Bretagne “un aimant”

Il a été utilisé comme mesure de sécurité lors de l’une des grandes conférences de type G7 au Royaume-Uni et lorsque cela s’est terminé, le ministère de l’Intérieur a apporté la clôture à Calais.

Le succès du blocage de la méthode d’entrée par camion a vu les petits bateaux fournis par les passeurs se transformer en une industrie lucrative.

L’an dernier, 28 526 personnes ont traversé la Manche. Cette année, le chiffre est déjà d’environ 40 000 et il devrait atteindre environ 50 000.

Pour mettre ce chiffre en perspective, 65 572 migrants ont traversé l’Afrique du Nord vers l’Europe en empruntant la route dite de la Méditerranée centrale entre janvier et septembre de cette année.

Il existe, bien sûr, d’autres itinéraires empruntés par les demandeurs d’asile vers l’Europe, mais les chiffres suggèrent que la Grande-Bretagne reste un aimant important pour la migration illicite.

Quelque 12 000 de ceux qui ont traversé la Manche cette année sont originaires d’Albanie – un pays qui souhaite rejoindre l’UE – contre seulement 50 en 2020. Tous sauf 2 000 étaient des jeunes hommes.

Dan O’Mahoney, de la Border Force, a déclaré récemment que ce chiffre représente jusqu’à 2% de la population masculine albanaise âgée de 18 à 40 ans.

O’Mahoney a admis qu’un grand nombre « jouait délibérément avec le système ».

Les Albanais ont appris qu’ils pouvaient rester au Royaume-Uni en utilisant la loi sur l’esclavage moderne, introduite par la ministre de l’Intérieur de l’époque, Theresa May, en 2015.

Elle a présenté la législation pour toutes les bonnes raisons, mais elle est maintenant devenue une échappatoire pour les Albanais qui prétendent qu’ils ont été victimes de la traite au Royaume-Uni, c’est-à-dire forcés ou amenés à prendre un bateau.

C’est une situation ridicule. Personne ne paie jusqu’à 5 000 £ pour une place sur un canot s’il est victime de la traite contre son gré.

La commission des affaires intérieures a appris la semaine dernière que seulement 4% des demandes d’asile de migrants ayant traversé la Manche l’année dernière avaient été traitées.

Cet arriéré fou signifie qu’il en coûte plus de 6 millions de livres sterling par jour pour les installer dans les hôtels.

Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer ainsi pendant une crise du coût de la vie. Alors, comment résoudre la situation des petits bateaux britanniques ?

En 2020, le contre-amiral Chris Parry a suggéré d’utiliser des navires de croisière comme baies flottantes pour les migrants.

Cela a été jugé ridicule et caca, mais je crois que l’ancien directeur général du ministère de la Défense était sur quelque chose.

Vous louez donc un paquebot ne battant pas pavillon britannique et vous le positionnez dans une partie de la Manche, qui est des eaux internationales. Au lieu de débarquer les migrants à Douvres, ils seraient emmenés sur le paquebot, qui aurait des installations décentes. Et — n’ayant pas mis les pieds en Grande-Bretagne — ils ne pourraient pas demander l’asile. Vous les traitez ensuite et découvrez qui ils sont.

Je crois que beaucoup d’Albanais ne seraient pas éligibles à l’asile. Ils pourraient ensuite être ramenés en Albanie sur le bateau de croisière.

Cela semble cher, mais regardez les factures exorbitantes que nous déboursons déjà pour l’hébergement à l’hôtel. Si vous supprimiez des centaines de personnes en une seule fois, ce serait rentable.

Embarquer des demandeurs d’asile dans des avions à destination du Rwanda s’est soldé par des contestations judiciaires. Mais je crois que si les vols ont lieu, cela dissuadera fortement les migrants de venir ici.

Les gens ne débourseront pas des milliers de dollars pour une place sur un canot s’il y a un risque qu’ils finissent plutôt en Afrique centrale.

Il a été suggéré que les conditions exiguës au centre de Manston près de Ramsgate, où huit personnes auraient contracté la diphtérie, ont également un effet dissuasif.

Refus français

Mais beaucoup de ceux qui traversent la Manche ont déjà connu des conditions de vie similaires dans des camps autour de Calais, donc je ne pense pas que cela dissuade les migrants de venir ici.

Il y a un moyen infaillible d’arrêter les bateaux – et c’est de persuader les Français d’arrêter ou de rebrousser chemin les dériveurs dans la Manche.

La Gendarmerie Maritime a une énorme base à Boulogne-Sur-Mer. S’ils mettaient tous leurs bateaux à l’eau et interceptaient les dériveurs, cela arrêterait immédiatement le commerce.

Mais ils refusent. Ils n’intercepteront pas les dériveurs à moins qu’ils ne coulent.

C’est l’interprétation française du droit de la mer, corps de droit international régissant les droits et devoirs des États en milieu maritime.

Les officiels français surveillent simplement les bateaux jusqu’à ce qu’ils entrent dans les eaux britanniques, alors c’est notre problème.

Et à moins que nous ne prenions des mesures radicales – comme utiliser des navires de croisière comme baies de stockage – alors ce sera notre problème dans un avenir prévisible.