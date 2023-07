J’ai travaillé pour Banksy – il a agi d’une manière que je n’aurais jamais imaginée

Une FEMME qui travaillait pour Banksy a affirmé qu’il avait agi d’une manière qu’elle n’aurait jamais imaginée.

L’artiste de rue et de graffiti basé au Royaume-Uni est connu pour ses œuvres stimulantes et controversées.

Un ancien employé de Banksy a expliqué à quoi ressemble vraiment l’artiste insaisissable (stock) Crédit : AFP

Banksy a récemment annoncé sa première exposition solo officielle depuis 14 ans (stock) Crédit : Getty

Bien qu’une grande partie de son art soit produite dans des lieux publics, il ne le révèle généralement que sur ses réseaux sociaux.

Malgré une telle reconnaissance, l’identité de Banksy reste l’un des plus grands mystères du 21e siècle.

Mais une série de 10 épisodes de podcasts de la BBC sur Radio 4 intitulée The Banksy Story en a révélé plus sur la vie de l’artiste insaisissable.

L’animateur et superfan avoué James Peak affirme que la série est « plus proche que proche du monde de Banksy et des personnes qui l’habitent ».

Pour le podcast, Peak a passé un an à faire connaissance avec le galeriste Steph Warren, qui a travaillé avec Banksy dans sa maison d’impression Pictures on Walls à Shoreditch au début des années 2000 en tant que jeune femme.

Et elle a donné des aperçus surprenants de son personnage.

Steph, qui aurait utilisé un nom anonyme, a déclaré: « Il était assez réservé.

« On pouvait dire qu’il avait beaucoup de choses dans sa tête. »

Steph a ajouté qu’elle avait beaucoup appris grâce au travail remarquable de Banksy au fil des ans.

Elle a poursuivi: « Et je déteste utiliser le mot génie parce que je ne voudrais pas l’appeler un génie!

« Mais c’est un homme très intelligent. [He had] beaucoup de philosophies et de concepts que je ne comprenais tout simplement pas à l’époque, mais grâce à son travail, j’ai pu apprendre. »

Parlant de son ancien lieu de travail, Steph a déclaré: « Le bureau était très bricolage, vous savez, très punk. Quand j’ai commencé là-bas, j’étais la fille d’emballage et je léchais les timbres pour aller sur les tubes pour envoyer les empreintes, puis charriant descendez au bureau de poste d’Old Street.

« C’était très excitant parce que j’avais l’impression que je pouvais participer à l’aider à grandir. »

Le travail de Banksy a été repéré dans tout le Royaume-Uni et a souvent surgi dans des lieux internationaux de premier plan.

Mais l’artiste n’a jamais été démasqué et on pense que son refus de se révéler a commencé comme un moyen d’éviter des poursuites pour vandalisme.

Maintenant, une nouvelle exposition montrant les œuvres de Banksy a ouvert ses portes à Glasgow le mois dernier – dans ce qui est sa première exposition officielle en 14 ans.

Le spectacle Cut & Run, à la Glasgow Gallery of Modern Art (GoMA), est la première exposition officiellement autorisée par l’insaisissable artiste de rue depuis plus d’une décennie.

L’exposition couvre 25 ans de carrière de Banksy et présente pour la toute première fois une sélection de pochoirs de l’artiste.

La série de podcasts de la BBC a également découvert le dialogue d’une interview à la radio qu’il aurait donnée aux États-Unis il y a 18 ans.

La personne prétendant être Banksy peut être entendue parler sur la National Public Radio (NPR) en mars 2005.

L’enregistrement présumé est survenu alors que Banksy effectuait une série de cascades dans des institutions artistiques de New York, y compris le MET.

Un graffiti de Banksy montre une fille avec une fronde catapultant des fleurs à Bristol Crédit : Getty