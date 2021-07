J’ai travaillé avec Salman Khan mais je n’ai pas d’emploi en raison du verrouillage de COVID : Baba Khan lance un appel pour du travail – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi : l’acteur Baba Khan, qui a travaillé avec la superstar Salman Khan dans de nombreux films tels que Bodyguard, Veer, Jaaneman, Bigg Boss, entre autres, est désormais au chômage. « Je suis dans cette industrie cinématographique depuis 15 ans, et tout allait bien, mais plus maintenant », déclare Baba.

Baba Khan a déclaré à Zee News : « J’ai fait de nombreux films avec Bhaijaan comme Wanted, Jaaneman, Bigg Boss. J’ai également travaillé avec Amitabh Bachchan au département, R Rajkumar, Jwala Mandi avec Ravi Kishan à Bhojpuri… travailler mais depuis que le confinement induit par le COVID a été imposé, j’ai beaucoup souffert et je n’ai pas de travail ».

Il a ajouté: « Tous les jours, je sors pour travailler mais je ne trouve rien. Personne ne me donne du travail car je n’ai joué que des rôles négatifs, cela crée donc une image. Je lance un appel à tous les producteurs, réalisateurs et directeurs de casting – proposez-moi du travail , rien d’autre. »