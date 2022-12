J’ai travaillé avec le laboratoire de Wuhan – j’ai essayé de les avertir et c’est ainsi que je SAIS que Covid était une fuite de laboratoire

Un SCIENTIFIQUE qui a travaillé en étroite collaboration avec le laboratoire de Wuhan a affirmé que Covid avait été génétiquement modifié – et s’était échappé de l’installation.

Le Dr Andrew Huff, ancien vice-président d’EcoHealth Alliance, affirme avoir été aux premières loges de ce qu’il qualifie de l’une des plus grandes dissimulations de l’histoire – et du “plus grand échec du renseignement américain depuis le 11 septembre”.

Des dizaines d’experts ont suggéré que Covid aurait pu s’échapper du laboratoire de Wuhan Crédit : AP

Des agents de sécurité surveillent l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan lors de la visite de l’OMS Crédit : Reuters

Le Dr Andrew Huff était vice-président d’EcoHealth Alliance

L’Institut de virologie de Wuhan – un laboratoire de haute sécurité spécialisé dans les coronavirus – a été dans l’œil de la tempête alors que les questions font rage quant à savoir si Covid aurait pu s’échapper de son laboratoire.

La Chine et le laboratoire ont furieusement nié toute allégation – mais les preuves d’une fuite de laboratoire se sont accumulées au cours des deux dernières années alors que les scientifiques, les chercheurs et les gouvernements recherchent des réponses et avancent des preuves.

Des dizaines d’experts ont suggéré que Covid aurait pu s’échapper du laboratoire de Wuhan grâce à un chercheur infecté, à une mauvaise élimination des déchets ou à des failles potentielles dans la sécurité du site.

Même le chef de l’Organisation mondiale de la santé pense que Covid a fui du laboratoire après un “accident catastrophique”.

Dans son nouveau livre – La vérité sur Wuhan – le dénonciateur Dr Huff affirme que la pandémie est le résultat du financement par le gouvernement américain du génie génétique dangereux des coronavirus en Chine.

L’épidémiologiste a déclaré que les expériences de gain de fonction de la Chine – menées avec une biosécurité de mauvaise qualité – ont conduit à une fuite de laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan, financé par les États-Unis.

“EcoHealth Alliance et les laboratoires étrangers n’avaient pas mis en place les mesures de contrôle adéquates pour assurer une biosécurité, une biosécurité et une gestion des risques appropriées, ce qui a finalement entraîné la fuite du laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan”, a-t-il déclaré dans son livre, un pré- dont une copie a été fournie à The Sun Online.

EcoHealth Alliance étudiait différents coronavirus chez les chauves-souris depuis plus de dix ans avec un financement des National Institutes of Health – et a développé des liens de travail étroits avec le laboratoire de Wuhan.

Le Dr Huff, qui a travaillé à EcoHealth Alliance de 2014 à 2016 et a été vice-président à partir de 2015, a travaillé sur le côté classifié du programme de recherche en tant que scientifique du gouvernement américain.

Le vétéran de l’armée, du Michigan, a déclaré que l’organisation avait enseigné au laboratoire de Wuhan les “meilleures méthodes existantes pour concevoir des coronavirus de chauve-souris pour attaquer d’autres espèces” pendant de nombreuses années.

Et il a affirmé que “la Chine savait dès le premier jour qu’il s’agissait d’un agent génétiquement modifié”.

“Le gouvernement américain est responsable du transfert de biotechnologies dangereuses aux Chinois”, a-t-il déclaré.

S’adressant à The Sun Online, le Dr Huff a ajouté: “J’étais terrifié par ce que j’ai vu. Nous leur remettions juste la technologie des armes biologiques.”

Dans son livre, l’expert en maladies infectieuses émergentes affirme que “des scientifiques avides ont tué des millions de personnes dans le monde” – et va jusqu’à prétendre que le gouvernement américain l’a dissimulé.

D’anciens chefs du renseignement et diplomates ont déjà affirmé que Covid avait été divulgué d’un laboratoire de Wuhan lors de la “dissimulation du siècle”.

Le Dr Huff a déclaré: “Personne ne devrait être surpris que les Chinois aient menti au sujet de l’épidémie de SRAS-CoV-2, puis se soient donné des moyens extraordinaires pour donner l’impression que la maladie est apparue naturellement.

“La partie choquante de tout cela est la façon dont le gouvernement des États-Unis nous a menti à tous.”

En 2009, le laboratoire de Wuhan a commencé à travailler avec l’EcoHealth Alliance sur un programme de l’USAID – appelé PREDICT – axé sur les menaces pandémiques émergentes.

PREDICT a été conçu pour aider à détecter et à trouver les virus zoonotiques à potentiel pandémique – y compris les coronavirus.

La partie choquante de tout cela est la façon dont le gouvernement des États-Unis nous a menti à tous Docteur Andrew Huff

Shi Zhengli – la virologue de Wuhan connue sous le nom de “Batwoman” – espérait que le programme créerait un système d’alerte précoce pour les pandémies.

Mais en 2014, le Dr Huff a été invité à examiner une proposition de financement qui a révélé qu’un travail de gain de fonction était en cours pour créer le SRAS-CoV-2 – qui cause le Covid.

Le travail de gain de fonction voit les virus gonflés pour infecter plus facilement les humains afin d’aider les chercheurs à tester des théories scientifiques, à développer de nouvelles technologies et à trouver des traitements pour les maladies infectieuses.

Mais la méthode de recherche risquée peut poser des problèmes de sûreté et de sécurité – et elle est interdite dans de nombreux pays.

Il a été initialement interdit aux États-Unis en 2014, mais a été réintroduit par le NIH en 2017.

Le Dr Huff a réalisé que l’EcoHealth Alliance travaillait en étroite collaboration avec le laboratoire de Wuhan sur la recherche sur le gain de fonction, avec le soutien de l’USAID – un département du gouvernement américain.

Il s’est vite rendu compte que le virus ne se produirait jamais dans la nature et qu’il avait été développé en un agent pathogène beaucoup plus puissant en laboratoire.

Le Dr Huff pense que Covid a été génétiquement modifié à Wuhan grâce à une recherche sur le gain de fonction financée par le gouvernement américain – et une mauvaise biosécurité a conduit à une fuite de laboratoire.

“EcoHealth Alliance a développé le SARS-CoV-2 et était responsable du développement de l’agent SARS-CoV-2 pendant mon emploi au sein de l’organisation”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait souligné qu’il n’avait vu aucune preuve que la Chine avait délibérément libéré le virus.

Le Dr Huff pense que le projet financé par les États-Unis était « principalement une expédition mondiale de pêche aux coronavirus » pour effectuer un travail de gain de fonction ou pour la collecte de renseignements – plutôt que de prévenir de futures pandémies.

“À l’époque, j’avais l’impression que le projet ressemblait plus à une collecte de renseignements qu’à de la recherche et du développement scientifiques”, a-t-il déclaré dans son livre.

Le scientifique a déclaré que le programme PREDICT ne collectait pas les données comme il aurait dû l’être – et il a déclaré à The Sun Online qu’il semblait s’agir d’une “opération de renseignement géante”.

Il allègue que les États-Unis utilisaient le projet pour évaluer les capacités d’armes biologiques de laboratoires étrangers – y compris l’Institut de virologie de Wuhan.

DONNER L’ALARME

Lors d’une réunion avec des cadres supérieurs en 2015 et 2016, le Dr Huff a déclaré avoir tiré la sonnette d’alarme sur les risques de biosûreté et de biosécurité dans les laboratoires sous contrat.

“Je craignais qu’EcoHealth Alliance n’ait pas suffisamment de visibilité ou de connaissances de première main sur ce qui se passait dans les laboratoires étrangers sous contrat et gérés par EcoHealth Alliance”, a-t-il déclaré.

Le Dr Huff a déclaré que les responsables du gouvernement américain avaient de nouveau émis des avertissements en janvier 2018 concernant le laboratoire de Wuhan – y compris la pénurie majeure d’experts nécessaires pour gérer en toute sécurité la recherche sur les coronavirus mortels.

“On pourrait raisonnablement affirmer qu’EcoHealth Alliance a mis la Chine en échec”, a-t-il déclaré.

Et lorsque Covid est apparu fin 2019, il a déclaré que la Chine “et certains de leurs collaborateurs du gouvernement américain au Département d’État, à l’USAID et au Département de la Défense sont passés en mode de dissimulation totale”.

Le Dr Huff a déclaré qu’il “avait de bonnes raisons de croire que le gouvernement américain avait été alerté de l’épidémie en août ou octobre 2019”.

Il a quitté EcoHealth Alliance en 2016 “en raison d’un grand nombre de préoccupations éthiques concernant le travail scientifique et EcoHealth Alliance dans son ensemble”.

Mais fin 2019, on lui a soudainement proposé un poste à la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) – et on lui a dit qu’il aurait besoin d’une habilitation de sécurité maximale et d’un polygraphe pour le travail.

Le Dr Huff pense maintenant qu’il a été approché pour le rôle de le garder silencieux sur les origines de Covid.

“Je crois que les personnes travaillant au sein du gouvernement américain m’ont potentiellement identifié comme un risque de savoir de première main que l’événement d’émergence de la maladie du SRAS-CoV-2 était une conséquence du parrainage par le gouvernement américain du génie génétique du SRAS-CoV-2 au niveau national. et à l’étranger », dit-il dans son livre.

“Si j’avais accepté le poste, je soupçonne que la DARPA m’aurait divulgué des informations restreintes, ce qui m’aurait par conséquent empêché de discuter publiquement de ces informations, comme je l’ai fait et je le fais maintenant.”

Il a ajouté: “Environ un mois après le début de la pandémie, et j’étais catégorique sur le fait que le SRAS-CoV-2 était un agent créé par l’homme, j’ai soudainement réalisé quelle était la motivation potentielle et la persistance à me recruter.

“La communauté du renseignement s’est rendu compte que j’étais la seule personne occupant un poste de direction à avoir quitté l’EHA, et le fait que je travaillais en dehors du contrôle du gouvernement faisait de moi une menace pour leur programme.”

Le Dr Huff pense que des responsables gouvernementaux lui ont proposé le rôle afin qu’il puisse “être assermenté au silence pour le reste de ma vie”.

Alors qu’il commençait à démêler la prétendue dissimulation étendue par le gouvernement américain, il a déclaré que les autorités avaient lancé une campagne massive de harcèlement contre lui.

Il a affirmé que des drones de qualité militaire apparaissaient souvent chez lui, qu’il était traqué au supermarché et qu’il était suivi par des véhicules inconnus.

Le Dr Huff a depuis déposé une plainte auprès de Renz Law LLC contre EcoHealth Alliance dans l’État de New York.

Les National Institutes of Health ont précédemment déclaré dans une lettre au Congrès que les virus de chauve-souris qu’EcoHealth Alliance étudiait à Wuhan ne pouvaient pas être devenus le virus qui cause Covid.

La vérité sur Wuhan : comment j’ai découvert le plus grand mensonge de l’histoire par le Dr Andrew Huff sortira le 6 décembre