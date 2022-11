J’ai travaillé avec Chris Moyles et il est très différent sur I’m A Celeb – je ne le reconnais même pas

UNE ANCIENNE star de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here a déclaré qu’elle “ne reconnaît même pas” Chris Moyles dans l’émission ITV.

La star de la télévision a parlé de travailler aux côtés de l’ancien DJ de Radio One il y a des années – et comment il est devenu “beaucoup plus silencieux”.

Un ancien camarade de camp s’est ouvert sur le fait que Chris était “différent” dans l’émission[/caption] TVI

Gillian McKeith – qui est apparue dans l’émission ITV en 2010 – a déclaré qu’elle sentait que Chris, 48 ​​ans, était « prudent » en participant à I’m A Celeb.

Réagissant à la nouvelle série, le présentateur de télévision a déclaré en exclusivité au Sun : “Chris, tu l’entends à peine, mais il est normalement très vocal.

« J’ai fait X Factor : Battle of the Stars avec lui en 2006 et il n’était certainement pas silencieux, croyez-moi. Je ne le reconnais même pas, il est différent.

« Il se fichait de ce qu’il disait sur vous, en face ou dans votre dos. Alors je me dis, ‘qu’est-ce qui t’est arrivé?’.

« Il est tellement plus calme. Je pense qu’ils sont tous inquiets d’annuler la culture ces jours-ci et d’être si prudents.

Plus tôt cette semaine, Gillian, 63 ans, a dévoilé les secrets du camp dans la jungle, notamment le fait que les célébrités ne “verraient jamais” le personnel du camp car ils se faufilaient “tous les matins à 5 heures du matin”.

Elle a révélé comment le personnel vérifie la technologie, y compris le pack de micros de chaque célébrité, et annonce qui se rend au Bush Telegraph, le tout sans voir les célébrités en personne.

La star de la télévision a expliqué: «Il y a des personnes qui contrôlent le son et qui changent vos piles, tous les matins vers 5 heures du matin.





“Une personne vient changer les piles du pack de micros, c’est sur le côté de votre lit donc ils entrent, les changent et partent.”

Elle a ajouté à propos de la “voix” secrète entendue au camp – mais absente du montage télévisé : “Je n’ai jamais vu les producteurs au camp.

“Lorsque les producteurs ont besoin de vous pour faire quelque chose, une voix se fait entendre dans le camp, via un haut-parleur, et ils diront quelque chose comme : ‘Gillian, s’il vous plaît, allez au télégraphe de brousse ?’

“Si vous n’allez pas assez vite, ils vous disent de vous dépêcher.”

Ailleurs, Gillian a expliqué comment elle pensait que l’un des camarades de camp avait «manipulé» le camp de la jungle.

La star de la télévision, qui soutient Mike Tindall pour le succès cette année, a produit certains des moments les plus mémorables de I’m A Celeb tout en repoussant les essais en 2010.

La star de You Are What You Eat s’est évanouie deux fois dans l’émission en 2010, mais a été interpellée pour son “théâtre” après que les téléspectateurs l’aient aperçue en train de baisser son haut alors qu’elle était supposée inconsciente.

Mais en parlant au Sun, Gillian nous a dit qu’elle pensait que le politicien Matt Hancock “manipulait” les autres stars.

Elle a déclaré: «Vous avez l’impression qu’il manque de conscience de soi, mais quand il s’agit de politiciens, ils sont si intelligents.

«Ils sont très doués pour intégrer les gens dans leur toile et se faire paraître extrêmement aimables, gentils et attentionnés.

“Il démontre toutes ces qualités dans la série, alors bien sûr, il pourrait nous manipuler parce que les politiciens ne sont-ils pas comme ça?”

Sans se retenir, Gillian a ajouté: “C’est l’émission de Matt Hancock, à 100%.”

