J’ai transformé une conduite d’eau en béton en une superbe petite maison… J’ai eu l’idée sur un chantier et cela n’a coûté que 12 000 £

Un HOMME D’AFFAIRES a raconté comment il a réussi à transformer une conduite d’eau en béton en une belle petite maison.

James Law, PDG du cabinet d’architectes Cybertecture, a expliqué comment il a eu cette vision alors qu’il était sur un chantier de construction.

Un homme d’affaires a transformé une conduite d’eau en une superbe maison Crédit : Images de couverture

La tiny house dispose d’un lit, d’une salle de bain, d’un réfrigérateur, d’un four à micro-ondes et même d’un espace de travail Crédit : Images de couverture

La loi dit que la construction ne lui a coûté que 12 000 £ Crédit : Images de couverture

Depuis, l’homme d’affaires développe sa dernière vision des micro-maisons, les OPods.

S’adressant à CNN, il a expliqué que la construction de chaque OPod coûte 12 000 £.

Il a déclaré : « Nous l’avons essentiellement fait comme une coque très nue. Même à l’intérieur du tube, nous utilisons une finition en béton. C’est très, très peu coûteux.

« Cela pourrait être très peu coûteux et également très intéressant pour les jeunes », a-t-il déclaré.

Frappé par la taille de l’intérieur d’une conduite d’eau en béton, il a commencé à réfléchir à la possibilité de l’utiliser comme projet architectural.

Les conduites d’eau des maisons mesurent 3 pieds de long et ont un diamètre de 8 pieds.

L’intérieur dispose de 36 pieds d’espace au sol, qui a été utilisé de manière impressionnante pour contenir un banc transformable en lit, une salle de bain, un réfrigérateur, un four à micro-ondes, une tringle à vêtements, un porte-valise et même un espace de travail.

« La taille n’est pas vraiment le problème », selon Law.

« Un petit espace bien conçu peut néanmoins être une maison tout à fait hospitalière, très chaleureuse et très confortable. »

Law prévoit de louer l’un de ses OPods à 305 £ par mois, ce qui en fait un tremplin idéal pour les étudiants et les jeunes professionnels cherchant à s’établir dans la ville.

« Je me suis dit : ne serait-ce pas une très bonne idée d’utiliser ces restes de tubes d’eau en béton pour créer une vaste micro-architecture. »

« Les jeunes ont besoin d’une sorte de période dans leur vie en ville où ils pourront se permettre de vivre (tout en) construisant leurs ressources », déclare Law.

Bien que son projet ne soit pas nécessairement exclusif aux jeunes et qu’il ait le potentiel d’être utilisé pour lutter contre les sans-abri, l’immigration et d’autres crises du logement, Law considère ses OPods comme un antidote aux luttes actuelles auxquelles les jeunes sont confrontés.

« Pour moi personnellement, en tant que créateur de ce projet, ma passion est en quelque sorte d’aider ces jeunes, de les nourrir, de les protéger, de leur donner une étape décente dans la vie. »

Entre-temps, quelqu’un a trouvé sa propre solution à la crise du logement, et il doit remercier ses parents.

Ils lui ont construit une petite maison dans leur jardin qui ne mesure que 150 pieds carrés.

Cette petite maison durable qui rapporte 15 000 £ par an est arrivée sur le marché pour ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup d’espace.

Ce petit lit à deux lits comprend un espace de vie décloisonné et un espace mezzanine accessible par une échelle.

Et une femme qui vit dans « une grande camionnette blanche » et ne dépense que 200 £ par mois en factures a déclaré qu’un mode de vie rentable est la « meilleure décision (qu’elle) ait jamais prise » et qu’elle « ne la changerait pour rien au monde ». ».