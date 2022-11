J’ai transformé mon travail secondaire en une entreprise de 28 000 £ par semaine – au début, c’était un désastre, mais ensuite j’ai eu un coup de chance

Un entrepreneur a raconté comment son activité secondaire était un flop jusqu’à ce qu’il réussisse à en faire une entreprise de 28 000 £ par semaine.

Mark Sellar, de Melbourne, en Australie, a lancé une série d’entreprises commerciales après avoir gagné près de 600 000 £ dans une émission de téléréalité.

Mark Sellar a transformé son activité secondaire en une entreprise de 28 000 £ par semaine Crédit : Twitter/@theMarkSellar

Il a créé un dispositif d’ombrage à utiliser à la plage Crédit : instagram/@shader_australia

Il a déclaré à news.com.au : “J’ai eu beaucoup de chance, alors cela m’a donné la liberté financière de commencer à développer des produits sans ce risque.”

Ses idées d’affaires – y compris une entreprise d’arrêt de porte et un générateur de CD automatisé – n’ont cependant pas rencontré le succès qu’il espérait.

Mais après une série de catastrophes, M. Sellar, 39 ans, a eu de la chance lorsqu’il a remarqué des gens à la plage essayant de se couvrir le visage avec des t-shirts.

Cela l’a inspiré à créer un écran facial en forme de tente fait d’un matériau réfléchissant, capable de se replier et d’être mis dans un sac.

Il a lancé le produit, Shader, en 2018 et a d’abord pensé que l’idée était également un échec.

M. Sellar a déclaré: “Cela a commencé très lentement. La première semaine, nous n’en avons pratiquement pas vendu – nous pensions que cela ne fonctionnait pas.

“Puis tout d’un coup, c’est devenu complètement fou.”

Le produit a commencé à être partagé sur Facebook et est devenu populaire – jusqu’à ce que la pandémie frappe et que les gens cessent de sortir.

Mais comme le produit original de M. Sellar était en bois, il a décidé d’utiliser la pandémie pour repenser.

Il a créé une version légère, élégante et facile à transporter.

Cela signifiait également que les coûts de transport étaient réduits – et après la levée des restrictions, les entreprises ont recommencé à prospérer.

Il gagne maintenant 28 000 £ par semaine et espère lancer le produit aux États-Unis l’année prochaine.

