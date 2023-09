J’ai transformé mon envie d’après grossesse en une activité secondaire à six chiffres : je n’arrive pas à répondre à la demande pour cette collation bizarre.

Une maman qui a transformé son envie post-grossesse en une activité secondaire à six chiffres a déclaré qu’elle ne pouvait pas répondre à la demande pour cette collation bizzare.

Jasmin Piho, 33 ans, est tombée par hasard sur une étrange combinaison alimentaire alors qu’elle parcourait les réseaux sociaux un jour juste après avoir donné naissance à son fils, Nemia, en 2021.

Elle a été « hypnotisée » par une femme qui versait de la sauce chili et des épices sur des sucettes sucrées et a eu envie de les essayer instantanément.

Mais alors qu’elle déclarait faire des recherches sur les sucettes pour voir si elle pouvait les trouver dans sa ville natale de Sydney, en Australie, Jasmin s’est rapidement rendu compte qu’elles n’étaient pas disponibles aux États-Unis.

Ce qui est connu pour être assez courant dans les rues du Mexique, les sucettes moelleuses sont arrosées d’une sauce au piment, au citron vert et au sel additionnée d’épices.

Jasmin les décrit comme ayant une saveur équilibrée qui rehausse toutes les papilles gustatives.

Mais étant incapable de les mettre la main, Jasmin n’a eu d’autre choix que de se l’approprier et de se lancer dans une activité secondaire.

Ayant les mains occupées avec le nouveau-né et sa petite fille Mere, alors âgée de trois ans, Jasmin voulait réaliser quelque chose en dehors de la maternité.

Dans le but de vendre seulement quelques sucettes, elle a mis en ligne une vidéo sur TikTok d’elle préparant la friandise.

Le lendemain matin, elle s’est réveillée avec un chiffre d’affaires de près de 3 000 $ – et l’année suivante, elle a gagné 300 000 $.

S’adressant à 7news, elle a déclaré : « Je n’arrivais pas à y croire, une de mes vidéos était devenue virale.

« J’étais tellement occupé que je ne pouvais même pas voir combien de commandes arrivaient. »

Ayant du mal à répondre à la demande, la mère de deux enfants a déclaré qu’elle avait trois mois de commandes en retard à essayer d’envoyer.

Jasmin a ajouté : « Après ces trois mois, j’ai regardé combien j’avais dépensé avec Australia Post : c’était plus de 58 000 $ !

En essayant de garder ses clients intéressés et fidèles, Jasmin recherche constamment de nouvelles idées et mélanges à ajouter à ses sucettes.

Et cette année, la « mamanentrepreneur » cherche à se développer encore plus et à gagner encore plus d’argent.

