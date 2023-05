J’ai transformé mon bousculade de 400 £ en une entreprise qui gagne 200 000 £ par an – voici le secret de mon succès

UN ENTREPRENEUR a réussi à transformer son bousculade de 390 £ en une entreprise à six chiffres – et il attribue son succès à trois facteurs clés.

Mark Voronov est le fondateur et PDG de SocialPlug, une entreprise basée en Estonie qui fournit des services de marketing numérique – mais il a eu des débuts modestes.

Mark a commencé avec un petit investissement qui a porté ses fruits Crédit : lié dans

Mark a commencé son bousculade en juin 2022, avec seulement quelques centaines de livres – mais en moins d’un an, il a gagné près de 8 000 £.

Mark a déclaré: «La transformation d’une activité secondaire en une entreprise prospère nécessite une combinaison de travail acharné, de dévouement et de planification stratégique.

« D’après mon expérience, l’un des facteurs les plus critiques de ce processus est d’identifier et de répondre efficacement aux besoins des clients. »

L’équipe avec laquelle Mark a démarré son entreprise possède une solide expérience en marketing, ce qui les rend parfaites pour accélérer l’entreprise vers le succès.

Grâce à son travail acharné et à son expertise en marketing, Mark gagne désormais plus de 200 000 £ par an.

Il a dit que la clé du succès est le temps, la patience et beaucoup de travail acharné.

Mark a ajouté : « Il est crucial de garder l’esprit ouvert, d’identifier les opportunités et de s’adapter aux changements du marché. »

Aujourd’hui, Mark travaille en tant qu’expert en médias sociaux et conseille les entreprises sur la stratégie marketing.

Il a déclaré: « Il est nécessaire de garder à l’esprit que la trajectoire de croissance varie en fonction de plusieurs facteurs tels que le type d’entreprise, l’industrie et l’emplacement.

« Ainsi, il est essentiel de fournir une ventilation claire et complète des flux de revenus, des dépenses et des bénéfices. »

Une professeure de musique a quitté son emploi pour s’occuper de son travail à temps plein – et ses ventes doublent désormais chaque année.

Elonor Tivey, 47 ans, cultive des pivoines lumineuses sur un champ de sept acres près d’Osgathorpe, Leicestershire depuis 2017.

Elonor envoie des fleurs dans des camionnettes réfrigérées aux mariages et aux fleuristes à travers le pays et affirme que les ventes ont doublé chaque année depuis sa première récolte en 2021.

Elle récoltera bientôt 2 500 plantes supplémentaires une fois qu’une expansion de deux acres plantée l’année dernière commencera à fleurir en 2025.

Elonor dit que les pivoines cultivées en Grande-Bretagne sont toujours de l' »herbe à chat » pour les fans de fleurs – et que la demande de fleurs locales augmente.

Une autre maman a lancé une entreprise prospère avec seulement 3 £ – et gagne maintenant plus de 32 000 £ par mois.

Tegiye Mimi-Ozalp, de Melbourne en Australie, a lancé une gamme de déodorants 100 % naturels après avoir craint que les toxines n’affectent son nouveau-né.

Pour éviter de jeter ses économies familiales dans une nouvelle entreprise risquée, la mère de quatre enfants a trouvé une astuce astucieuse pour lever des fonds.

Chaque fois que Tegiye allait dans les magasins ou prenait un café, elle mettait de côté 2,68 £ (5 AUD).

Elle a économisé 800 £ (1 500 AUD) en seulement quatre mois, ce qui lui a permis de lancer sa marque Saf Organics, qui rapporte désormais 32 000 £ (60 000 AUD) par mois.

Saf Organics a réalisé un bénéfice de 5 357 £ (10 000 AUD) au cours de son premier mois après avoir vendu du déodorant naturel lors de sa soirée d’ouverture.