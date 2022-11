J’ai transformé mes chats en tapis à vendre en ligne – mon travail divise l’opinion

UN TAXIDERMISTE a divisé l’opinion après avoir annoncé sa collection de tapis ornementaux “dégoûtants” en ligne.

Des photos de plusieurs chats morts ont été téléchargées sur le site d’enchères Trade Me, laissant les utilisateurs des médias sociaux stupéfaits.

Le lister vendait aux enchères les corps en peluche de ses « chats de ferme » morts Crédit : TradeMe/Get Stuffed

Dans la liste, le listeur néo-zélandais Andrew Lancaster a montré ses accessoires peu orthodoxes en ligne, décrivant les pièces comme convenant à “la maison, le bureau, l’étalage de magasin ou la caverne d’hommes”.

“Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas les moyens d’acheter un tapis en peau de lion, de tigre, de loup, de zèbre ou d’ours, voici le tapis en peau de chat”, lit-on dans la description.

La vente aux enchères a eu lieu en 2018 et aurait attiré plus de 85 enchérisseurs au cours de ses premiers jours avec des articles atteignant des centaines de livres.

La liste inhabituelle de taxidermie comprenait une version montée de son propre chat et un tapis possum.

“Un de mes vieux chats de ferme qui est mort il y a quelques années et qui a été dans mon congélateur et récemment monté”, a expliqué l’homme d’affaires.

“Il est en très bon état avec un manteau gris et blanc. 95 cm du nez à la queue et 50 cm au plus large.

Alors que le vendeur ne voyait clairement aucun problème à mettre en vente ses anciens animaux de trait, les utilisateurs des médias sociaux se sont révoltés contre cette pratique “honteuse”.

“Honte à vous Trade Me pour avoir permis cela”, a écrit un utilisateur perturbé sur Facebook.

“Je suis moi-même un amoureux des chiens, pas vraiment fan de chats… mais cela semble très triste pour être honnête. Si c’était un chien, je serais hors de moi. Très triste étrange et bizarre pour le moins”, a ajouté un autre.

Certains étaient tellement dégoûtés qu’ils ont même exhorté le site d’enchères à retirer les articles de la vente.

“Ce n’est pas seulement malade mais très triste, Trade Me doit le retirer”, a écrit l’un d’eux.

“C’est dégoûtant et quiconque achète cela devrait avoir honte d’eux-mêmes, aucun animal ne devrait être traité comme ça.”

Les chats en peluche n’étaient pas le seul article bizarre à enchérir sur le site Web.

Un canard monté très réaliste présenté aux enchères ainsi qu’un bocal troublant de bébés lapins morts.

“Semblant extraterrestres, ces cinq bébés lapins à naître ont été trouvés à l’intérieur de la mère qui a récemment été empaillée”, lit-on dans la description.

“Enfermés à l’intérieur de leur capsule temporelle contenant de la méthamphétamine, ils devraient durer des années.”

Le vendeur a également affirmé que le pot de bébés lapins morts aurait l’air “super lorsqu’il est allumé” sur les “présentoirs de la maison, du bureau ou du magasin”.

Cependant, les articles ne sont certainement pas les pires taxidermies à être mis au monde.

Le Sun a précédemment énuméré certains des pires exemples du commerce macabre – et les résultats sont presque certains de vous assommer.

Un pot de bébés lapins morts était également en vente, décrit comme des « extraterrestres taxidermiques ». Crédit : TradeMe/Get Stuffed