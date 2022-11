J’ai transformé ma chambre d’amis en microbrasserie pour mon travail secondaire – maintenant je gagne 120 000 £ par an

Une propriétaire d’entreprise SAVVY a transformé sa chambre d’amis en microbrasserie en tant qu’activité secondaire – elle gagne maintenant 120 000 £ par an.

Eaoifa Forward, du Devon, a lancé sa propre ligne de kombucha après avoir eu du mal à trouver une infusion qui correspondait aux bienfaits pour la santé qu’elle avait connus à l’étranger.

Eaoifa a converti sa chambre d’amis en salle de travail pour l’aider à lancer son entreprise Crédit : Eaoifa Forward/Fourni

Au début, elle faisait tout du brassage à l’embouteillage en passant par l’étiquetage toute seule Crédit : Eaoifa Forward/Fourni

La propriétaire d’entreprise avisée a maintenant une brasserie où elle fabrique sa propre boisson Crédit : Eaoifa Forward/Fourni

Eaoifa a lancé son entreprise après avoir remarqué une lacune sur le marché Crédit : Eaoifa Forward/Fourni

Elle vivait à Londres depuis environ 15 ans, travaillant comme actrice tout en jonglant avec plusieurs emplois pour joindre les deux bouts.

Eaoifa a déclaré à The Sun Online : “Avec toute la jonglerie, j’avais atteint un point d’épuisement, et avait une anxiété assez paralysante.”

Sa vie manquant de stabilité, elle a été mise au défi de repenser sa carrière lors d’un voyage au Sri Lanka où elle a essayé le kombucha pour la première fois.

Elle a déclaré: “Si je suis totalement honnête, je n’aimais pas ça au début, mais elle s’est tournée vers moi et m’a dit:” Reste avec ça, finalement c’est ce que ça te fera ressentir “.

“Bien sûr, j’ai continué à en boire pendant les 10 jours suivants et la seule façon dont je peux décrire ce que ça m’a fait ressentir, c’est que j’ai eu un nouveau sens de l’énergie, une sorte de ‘chi’ a changé dans mon corps et je me sentais tellement mieux globalement.”

Le kombucha est une boisson au thé fermentée, originaire d’Asie il y a des milliers d’années.

Il était communément connu là-bas comme «le thé de l’immortalité» pour ses propriétés bénéfiques pour la santé.

Eaoifa a déclaré: “Il est légèrement effervescent et extrêmement rafraîchissant, ce qui en fait une excellente boisson gazeuse ou une alternative à l’alcool.

“Revenir à Londres Je n’ai rien trouvé comme si j’avais bu. Rien ne ressemblait à mon expérience au Sri Lanka, alors j’ai décidé de créer la mienne et très rapidement, Boo Chi est né.”

Elle a trouvé la boisson instructive à la fois mentalement et physiquement, et a rapidement développé un intérêt à vouloir en savoir plus.

La maman, qui vit à Seale Hayne avec son partenaire et leur fils de 18 mois, s’est mise au travail en fabriquant son premier pot de deux litres de kombucha dans sa cuisine à Willesden Green en 2017.

Eaoifa a déclaré : “J’ai très vite décidé de transformer la chambre d’amis en une micro-brasserie.

“Mon oncle est venu et le tétra a emballé le sol et les murs pour le rendre sûr pour les aliments et je tapotais littéralement chaque bouteille à la main.”

Déterminée à apporter ses boissons au marché, elle a commencé à vendre son kombucha sur les marchés de Londres, mais s’est heurtée à des problèmes pratiques.

Elle a déclaré: “J’ai trouvé que le liquide qui montait et descendait trois volées d’escaliers était très complet. En février 2018, j’avais emménagé dans ma première unité sur la rue principale de Willesden Green.

“Ce fut une période assez difficile car j’ai dû naviguer dans la construction d’une brasserie de kombucha à partir de zéro, travailler sur l’équipement nécessaire, réussir tous mes examens alimentaires et rédiger une analyse des risques et un point de contrôle critique (HACCP) pour le brassage de kombucha. . “

Avec un intérêt croissant pour les bienfaits de la boisson pour la santé, son entreprise s’est développée rapidement, fournissant des grossistes bio et des magasins indépendants avant de passer aux gymnases, aux studios de yoga, aux clubs de membres, aux restaurants et aux festivals.

Il y a tellement de satisfaction à faire quelque chose en quoi vous croyez à 100%, c’est extrêmement difficile, vous pourriez échouer, et c’est bien, vous en tirerez des leçons. Eaoifa Attaquant

En 2019, elle a décidé de déménager dans une nouvelle unité alimentaire au large de Old Kent Road après avoir dépassé son ancien espace.

Il était ravi de faire partie d’une nouvelle entreprise alimentaire, mais dit que cela a changé lorsque Covid a frappé.

Elle a expliqué: “Ce fut un tournant pour l’entreprise, car nous avons pratiquement cessé de fonctionner comme nous le savions et avons rapidement dû faire pivoter l’entreprise.

“Avec tout le monde à la maison, j’ai décidé de lancer un” kit d’infusion maison de kombucha “afin que chacun puisse fabriquer le sien.”

Eaoifa est tombée enceinte de son fils en 2020 et a pris la décision de rentrer chez elle dans le Devon où elle avait grandi.

Elle possède maintenant une unité de 1000 pieds carrés à Seale Hayne où son équipe brasse, embouteille et emballe leurs produits kombucha.

L’entreprise a actuellement quatre côtés, les bouteilles prêtes à boire Boo Chi kombucha de 300 ml et les fûts Cornelius de 19 L, le bar itinérant éphémère, les kits de brassage maison et les ateliers qui sont hébergés dans la micro-brasserie.

Au lieu d’embouteiller à la main, ils ont une machine qui le fait pour eux avec une étiqueteuse de bouteilles et une machine à operculer ainsi qu’une salle d’infusion à température contrôlée spécialement conçue.

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 120 000 £, Eaoifa exhorte les autres à se lancer dans les affaires s’ils le peuvent.

Elle a dit: “En fin de compte, commencez car il n’y aura jamais de moment parfait, si vous croyez vraiment en votre idée, alors faites-le.

“J’investirais dans un mentor ou un groupe où vous pouvez entrer en contact avec d’autres propriétaires d’entreprise afin que vous ne vous sentiez pas seul.

“Construire une entreprise et une marque peut parfois être extrêmement solitaire et rechercher toujours la critique, car c’est ce qui va vous aider à pivoter et à perfectionner votre produit ou service pour ce marché.

“Il y a tellement de satisfaction à faire quelque chose en quoi vous croyez à 100%, c’est extrêmement difficile, vous pourriez échouer, et c’est bien, vous en tirerez des leçons.”

La pièce où l’entreprise de kombucha d’Eaoifa a commencé Crédit : Eaofia Transférer/Fourni