J’ai transformé le changement climatique en un jeu à boire. Chaque fois qu’il apparaît dans un document de David Attenborough, je bois une bière

Vous rappelez-vous à quel point les documentaires sur la nature de David Attenborough étaient incroyablement bons ?

Nous voyions des créatures incroyables faire des choses incroyables, puis Dave grimpait à l’intérieur d’une termitière et expliquait en détail comment fonctionnait cette société complexe d’un milliard de personnes. Avant de se précipiter pour converser avec un gorille.

Vous souvenez-vous à quel point les documentaires sur la nature de David Attenborough étaient incroyablement bons ? Crédit : BBC

Maintenant, Sir David lit juste des mots qui ont été écrits par une équipe de communistes végétaliens qui n’ont qu’une chose en tête. Changement climatique Crédit : Rob Hollingworth pour Colossus Productions/Sky 3D

Il a rendu amusant d’apprendre des choses, et nous avons beaucoup appris.

Malheureusement, cependant, ces jours sont révolus.

Aujourd’hui, Sir Attenborough est trop vieux pour apparaître dans les films et j’ai bien peur qu’il n’écrive même plus le scénario. Il lit juste des mots qui ont été écrits par une équipe de communistes végétaliens qui n’ont qu’une chose en tête. Changement climatique.

J’ai regardé Frozen Planet II et c’est une blague, parce qu’on n’apprend rien du tout. Nous voyons des images dramatiques d’un ours polaire et avant qu’on nous dise quoi que ce soit, nous sommes avertis qu’à cause de l’activité humaine, du capitalisme et de Donald Trump, l’habitat du pauvre ours est en train de disparaître.

Puis nous partons pour l’Asie où, dans les montagnes enneigées, nous trouvons un tigre.

Pourquoi est-il là-haut ? Qu’est-ce qui l’a chassé de la jungle ? Aucune idée. Tout ce que nous avons découvert, c’est que grâce au réchauffement climatique, il sera bientôt anéanti. Comme les manchots empereurs, les morses et les bébés phoques.

Ensuite, nous avons vu un gros morceau de glacier tomber dans la mer et on nous a dit que le réchauffement climatique en était responsable.

Ah bon? Alors, que se passait-il autrefois lorsque les glaciers atteignaient l’océan ? Ils sont devenus des licornes ?

À un moment donné, ils ont trouvé une bande de bélugas qui nageaient dans un petit trou dans la glace.

Ils ne pouvaient pas atteindre l’eau libre parce que s’y rendre sous la glace les ferait se noyer.

Ces créatures ont donc en fait besoin du réchauffement climatique. Mais est-ce que l’équipe de l’arrière-boutique de Sir Dave l’a mentionné ?

Non ils ne l’ont pas fait.

C’est pour la même raison, ils ne vous parleront jamais de la mésange à longue queue qui prospère au Royaume-Uni maintenant que le printemps est tellement plus chaud qu’avant.

Partout dans le monde, c’est la même histoire – avec des sangliers, des chats domestiques, des papillons et des serpents à sonnette, des cygnes trompettes, des poulpes et des étoiles de mer. Ils bénéficient tous d’un monde plus chaud.

Mais ces producteurs que nous voyons à la fin de Frozen Planet, avec leurs couettes et leurs chapeaux Glastonbury, ne sont pas du tout intéressés par ce message.

Alors ils continuent de taper sur le gong « le changement climatique est mauvais ».

Quand j’ai commencé à remarquer ce commentaire de disque bloqué, j’ai décidé de récupérer le mien. Chaque fois qu’ils mentionnaient le réchauffement climatique, je montais d’un cran mon chauffage central.

Mais c’est vraiment trop cher.

J’en ai donc fait un jeu à boire. Chaque fois que le changement climatique surgit, je bois une bière.

C’est le seul moyen de rendre tolérable ce sorcier à demi-cul.

Comment quelqu’un pourrait-il abandonner ces pauvres chiots?

COMME tout le monde dans le pays, j’étais légèrement intéressé hier en regardant des images de la Floride emportée.

J’ai été choqué et consterné de voir cette photo de ces six chiots Labrador roux qui avaient été abandonnés dans le Kent 1 crédit

Puis choqué et consterné de voir cette photo de ces six chiots Labrador roux qui avaient été abandonnés dans le Kent.

J’ai deux renards rouges comme ça et je ne peux tout simplement pas comprendre ce qui se passait dans la tête de l’homme qui les a largués.

Dans une caisse. Au bord d’une route très fréquentée.

Indépendamment de la barbarie, six chiens comme ça doivent valoir au moins 3 000 £.

GONE KITS UP Comme je suis un peu un rustre ces temps-ci, j’attendais plutôt avec impatience un voyage à Londres cette semaine. Je devais déjeuner avec un ami et puis, le soir, il y avait une soirée entre garçons qui, je l’espérais, serait désordonnée et intéressante. Malheureusement, en quittant la maison, je ne me sentais pas très bien. Craignant d’avoir le Covid, je suis allé dans notre armoire à pharmacie, j’ai pris un kit de test et je suis parti, pensant que j’enfoncerais un bâton dans mon schnozzer si les symptômes s’aggravaient. Pendant le déjeuner, ils l’ont fait, alors après je suis allé à mon appartement, j’ai regardé dans mon sac et j’ai découvert que j’avais en fait pris un kit de test pour le cancer du côlon. J’ai donc raté la soirée des garçons. Même s’il s’avère maintenant que je n’ai pas Covid. Ou toute sorte de tumeur désagréable dans mes fesses.

L’exploration de la limite est incorrecte

CERTAINS socialistes ont décidé cette semaine que les blessures graves dans les accidents de la circulation à Édimbourg avaient diminué d’un tiers parce que la limite de vitesse à l’échelle de la ville avait été abaissée de 30 mph à 20 mph.

Droit. Il va donc de soi que si vous le réduisez de 20 mph à 10 mph, ils chuteront à nouveau d’un tiers.

Mais si c’est ce que l’on veut – zéro blessure – pourquoi ne pas aller jusqu’au bout et le réduire à 1 mph ? Ou 0 mph?

Tout ce débat de 20 mph est absurde.

Les gens doivent se déplacer et, lorsqu’ils le font, des accidents se produisent.

C’était toujours ainsi.

Bien plus intéressante est la nouvelle selon laquelle, en Grande-Bretagne dans son ensemble, 30 % de tous les conducteurs et passagers de voitures qui meurent dans des accidents de la route ne portent pas de ceinture de sécurité.

Comment est-ce possible? Toutes les voitures que j’ai conduites au cours des 20 dernières années deviennent folles si vous n’attachez pas votre ceinture. Alors, comment les gens ignorent-ils le racket ? Et surtout, pourquoi ?

L’AA dit qu’une campagne nationale de ceinture de sécurité est nécessaire. Mais il faut être prudent au moment de choisir qui devrait le présenter. Parce que, la dernière fois, une étincelle lumineuse est allée pour Jimmy Savile.

AINSI, Sir Starmer veut former une société énergétique britannique nationalisée pour les Britanniques. Ouh, excitant.

Sera-ce comme British Rail et British Leyland ?

Retournerons-nous à l’époque où vous ne pouviez acheter qu’une cuisinière à gaz auprès de la régie nationale du gaz et un four électrique auprès de la régie nationalisée de l’électricité ?

Parce que c’étaient de beaux jours. Journées sans grève. Jours lisses.

Non, attendez, ce furent des jours terribles. Parce que personne dans l’histoire n’a jamais dit : « Cette opération dirigée par le gouvernement est formidable.

Je veux dire, regardez le NHS aujourd’hui. Ce n’est qu’un immense ensemble d’immeubles où les agents de santé et de sécurité peuvent se réunir. Une société britannique d’énergie serait exactement la même chose.

C’est ma joue

Cheat réclame le Norvégien Magnus Carlsen Crédit : Reuters

LE monde des échecs a été profondément secoué alors que divers joueurs de haut niveau, dont le Norvégien Magnus Carlsen, s’accusent mutuellement de tricherie.

Maintenant, je sais que ces gars sont essentiellement des superordinateurs avec des sourcils – leur cerveau brûle 500 calories par heure pendant les matchs – mais je ne pouvais pas comprendre comment vous pouviez tricher aux échecs lorsque vous êtes assis sur une scène sous le regard d’un public en direct et d’un banque de caméras de télévision.

Eh bien, il s’avère que les personnes qui regardent les caméras demandent aux ordinateurs de déterminer le prochain mouvement, puis transmettent ces informations à un récepteur caché sur le corps du joueur, en utilisant le code morse.

J’ai pensé, cependant, qu’il y aurait une solution simple à cela.

Faites en sorte que les joueurs s’affrontent nus.

Mais même cela ne fonctionnerait pas car, selon Elon Musk, le récepteur n’est pas “sur” leur corps. C’est “dedans”.

Cela m’amènera certainement à faire attention la prochaine fois que nous enregistrerons Who Wants To Be A Millionaire?

J’ai toujours une oreille ouverte pour une toux suspecte et maintenant je vais devoir regarder le concurrent pour voir s’il se tortille sur son siège et s’il louche parfois un peu.