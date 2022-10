J’ai tranché la gorge de Jeffrey Dahmer avec un rasoir après avoir simulé la folie pour me rapprocher de lui en prison – voici pourquoi je l’ai fait

UN DÉTENU qui a tranché la gorge du tueur en série Jeffrey Dahmer a expliqué la raison pour laquelle il a simulé la folie pour l’approcher.

L’ancien prisonnier Osvaldo Durruthy, 65 ans, a déclaré qu’il n’avait “aucun regret” d’avoir tenté de tuer le psychopathe Dahmer après avoir prétendu qu’il était mentalement malade dans le but de se rapprocher de lui en prison.

Durruthy a tranché la gorge de Dahmer en prison Crédit : Département des services correctionnels du Wisconsin

Dahmer a été battu à mort avec une barre de métal en 1994 Crédit : Alamy

Dahmer a été tué par un autre détenu Christopher Scarver Crédit : Département du shérif du comté de Milwaukee

Le tueur de Milwaukee a été matraqué à mort par son codétenu Christopher Scarver à l’établissement correctionnel Columbia du Wisconsin en novembre 1994.

Mais quelques mois avant d’être battu à mort avec une barre de métal, Durruthy avait tenté de le tuer en lui tranchant la gorge avec une lame de rasoir.

Près de trois décennies plus tard, Durruthy insiste sur le fait qu’il ne regrette pas ses actions et qu’il recommencerait s’il en avait l’occasion.

Il a déclaré au Daily Mail : “Je n’ai pas une once de regret sur ce que j’ai fait à Jeffrey Dahmer. J’ai essayé de le tuer, et j’ai échoué.

“Je ne regrette même pas d’avoir dû passer cinq années supplémentaires en prison parce que j’ai essayé de le tuer. Et je suis content que quelqu’un d’autre l’ait eu.”

En 1994, Durruthy, d’origine cubaine, a été condamné à 31 ans de prison pour possession de drogue et d’arme à feu.

Il a dit qu’il était devenu obsédé par le fait de tuer Dahmer pour “compenser les mauvaises choses” qu’il avait faites dans sa vie.

Il a déclaré: “À l’époque, je pensais que je n’avais rien à perdre, je risquais des années de prison qui ressemblaient à une peine à perpétuité.

“Je voulais le tuer pour ma famille et pour la communauté noire.”

Durruthy a été envoyé à Waupun, dans le Wisconsin, à peu près au même moment où Dahmer a été envoyé à l’établissement correctionnel de Columbia pour avoir tué 17 hommes et garçons – presque tous issus de minorités ethniques – entre 1978 et 1991.

Durruthy était tellement déterminé à mener à bien son plan pour tuer Dahmer qu’il a même eu l’idée de se rapprocher de lui.

En faisant semblant d’être fou et en prenant des pilules pendant deux ans, il a réussi à obtenir un diagnostic de schizophrénie.

Il a été transféré à Columbia en juin 1994, qui avait une unité de santé mentale pour les détenus.

Le tueur en série a été condamné à 16 peines consécutives de prison à vie en 1992 Le crédit: .

Il ramenait sa victime dans son appartement Crédit : AP

Environ un mois après son transfert, Durruthy cachait un couteau qu’il avait fabriqué à partir d’un rasoir dans sa chaussette, attendant de l’utiliser sur Dahmer pendant qu’ils assistaient aux services.

Il se souvient : « Dès que je me suis assis, j’ai retiré la tige de ma chaussette, je l’ai mise dans ma main droite.

“Je me suis levé, avec mon bras gauche j’ai mis Dahmer dans une prise de tête et avec ma main droite, j’ai commencé à lui trancher la gorge avec la tige du rasoir. Je le coupais d’avant en arrière aussi vite que je le pouvais.

“Après quelques coups, la tige s’est cassée. Elle n’était pas assez solide, elle est tombée de ma main sur le sol.

“Il était toujours dans une prise de tête avec mon bras gauche, alors avec ma main droite, j’ai commencé à le frapper au visage et autant de fois que j’ai pu avant que les gardiens de prison n’interviennent et ne m’arrachent à lui.”

Je ne regrette pas ce que j’ai fait, si j’avais l’occasion de le refaire je le ferais. Osvaldo Durruthy

Les gardes de sécurité sont finalement intervenus et les ont séparés alors que Dahmer a été envoyé à l’hôpital et Durruthy a été placé à l’isolement.

La tentative de meurtre ratée a ajouté cinq ans supplémentaires à la peine de Durruthy.

Il a été libéré sur parole en 2016 après 25 ans derrière les barreaux.

Il a conclu: “Je voulais tuer Dahmer; il a mangé des gens. Mais je suppose que Dieu veillait sur moi et ne voulait pas que je le tue.

“Je ne regrette pas ce que j’ai fait, si j’avais l’occasion de le refaire, je le ferais.

“J’ai vraiment essayé de le tuer. Je suis content que Dahmer soit mort. Peut-être que quand on a appris que j’avais essayé de le tuer, ça a donné des idées à d’autres détenus.”

L’un des tueurs en série les plus tordus des États-Unis, Dahmer, a violé et assassiné 17 adolescents et hommes avant de démembrer leurs corps et même de manger des parties du corps.

Le tueur sadique qui perçait des trous dans le crâne de ses victimes alors qu’elles étaient encore en vie et versait de l’acide sur leur cerveau a finalement été attrapé lorsqu’une de ses victimes, Tracy Edwards, a réussi à s’échapper de son appartement.

Dahmer a été condamné à 16 peines à perpétuité consécutives et emprisonné à l’établissement correctionnel de Columbia dans le Wisconsin, en 1992.

Il a été tué par Scarver deux ans plus tard.