Avez-vous déjà rêvé de posséder votre propre magasin juste après avoir célébré votre 27e anniversaire ?

C’est le rêve que Nick Rooney vit en ce moment et a ouvert son propre magasin, iThrift, à Rutland au cours du week-end. Pour promouvoir ce magasin, il en a parlé vendredi soir (27 janvier) dans le “Kelowna Marketplace and Classifieds” disant que son magasin ouvrait samedi, espérant que 10 à 20 personnes viendraient voir le magasin. Mais ce qui s’est passé, il ne s’y attendait pas tout de suite.

“Le week-end d’ouverture était assez fou”, a déclaré Rooney. « Je ne m’attendais pas vraiment à beaucoup de monde. J’espérais que peut-être 10, 20 personnes sont venues montrer leur soutien, mais la communauté de Kelowna est vraiment allée au-delà. Nous avons eu environ 1 000 clients qui ont franchi les portes entre samedi et dimanche. »

Originaire de Thunder Bay, en Ontario, Rooney a déménagé à Kelowna pendant la pandémie.

“Je voulais juste quelque chose de nouveau”, a déclaré Rooney. “Je voulais grandir, j’étais un peu immature à l’époque et j’avais besoin de m’éloigner de cet espace de tête et des mêmes habitudes que j’avais là-bas. Je suis venu à Kelowna pour un nouveau départ.

Tout en vendant des voitures, Rooney a toujours eu l’idée d’avoir son propre magasin.

“C’est dans ma tête depuis environ deux ans”, a déclaré Rooney. « J’ai vraiment mis en place le plan de match en août. Depuis, je n’ai vraiment plus pris de jours de repos. J’aime vendre, j’aime les ventes mais c’est difficile pour moi de m’en tenir à une chose, c’est ce que j’aime dans la friperie, on ne sait jamais ce que l’on va trouver.

Rooney a verrouillé cet emplacement de Rutland le 1er septembre et a commencé à collecter l’inventaire des ventes de garage, des ventes aux enchères et plus encore.

“Obtenir l’inventaire n’était pas la partie la plus difficile, la partie la plus difficile était de parcourir l’inventaire”, a déclaré Rooney, qui a également imprimé des codes-barres pour chaque article. Il a rassemblé tout l’inventaire lui-même pour le lancement des magasins, mais accepte maintenant les dons du public.

L’une des parties du magasin les plus importantes pour Rooney est la section où il vendait de vieux jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo.

« Penticton a un très grand magasin de jeux vidéo, tout comme Vernon et il n’y a rien de vraiment à grande échelle à Kelowna pour les vieux jeux vidéo rétro et les objets de collection », a déclaré Rooney. “Ce que je voulais faire dans ce magasin, c’était d’avoir une section sur le côté qui se spécialise dans les jeux vidéo vintage et les objets de collection et si cela se passe bien, je voulais élargir ce côté.”

La majorité des consoles qu’il avait en magasin se sont vendues au cours du week-end d’ouverture.

L’un de ses autres objectifs est d’avoir une option d’achat en ligne pour les gens, y compris un service de livraison afin que les gens puissent faire leurs achats en ligne et se le faire apporter.

“Je veux réinventer la façon dont les gens économisent”, a déclaré Rooney. “Je veux créer une plate-forme où les gens pourraient faire des économies depuis chez eux.”

Rooney a ouvert le magasin bien que tout ne soit pas finalisé, y compris un logo et un site Web, que Rooney se fait maintenant une priorité de terminer.

Au cours des six mois qu’il a fallu pour ouvrir le magasin, Rooney a fait des sacrifices, notamment dormir sur un matelas pneumatique dans le magasin en novembre et décembre.

“[The store] signifie le monde pour moi », a déclaré Rooney. “C’était assez émouvant de voir la publication sur Facebook exploser. J’ai sacrifié à peu près tout pour que ça marche. Il fut un temps où j’avais un matelas pneumatique et je vivais [in the store].

Après avoir déménagé à travers le pays, il dit que son équipe de cinq personnes est sa famille en ce moment, ajoutant qu’il pourrait embaucher quelques personnes de plus.

“Je veux être l’un des magasins d’occasion les moins chers du monde parce que le coût de la vie est si élevé de nos jours, et être l’endroit où aller où les collectionneurs pourraient toujours obtenir un très bon prix sur certains objets de collection.”

iThrift est situé au 189 Hwy. 33 Est.

