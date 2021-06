Détenant déjà une victoire de soumission sur son compatriote américain dans l’octogone de leur réunion de l’UFC en janvier 2019, la jeune femme de 27 ans pense que la victoire lui sera très utile contre l’une des seules combattantes de MMA qui peuvent rivaliser avec son vaste compte Instagram. .

VanZant cherche à se racheter pour la défaite qu’elle a subie contre la Grande-Bretagne Hart lors de sa seule sortie pour le BKFC depuis son arrivée l’année dernière, et son combat avec Ostovich, qui l’a suivie en rejoignant la promotion en avril, est un rêve marketing pour le championnat entre deux des ses stars les plus connues.

« Je pense que oui, » Vanzant a déclaré à MMA Junkie lorsqu’on lui a demandé si ce triomphe il y a plus de deux ans aurait une importance lors de leur réunion de juillet.

« Quand vous battez quelqu’un, vous avez un avantage mental sur lui. Vous le faites juste. Au-delà de cela, avoir l’expérience à mains nues, en particulier en BKFC… je pense [with] mon expérience, je n’aurai pas cette hésitation à entrer dans ce prochain, et je saurai exactement quoi faire, et je serai plus à l’aise. »

VanZant voit sa défaite aux points contre Hart en février et sa récente concentration sur la boxe comme un avantage sur le débutant Ostovich.

« En entrant dans ce premier [fight], il y a certains éléments de la boxe à mains nues auxquels vous ne pouvez pas vous préparer à moins d’avoir réellement de l’expérience en combat », elle a dit.

« Vous ne pouvez pas faire de la boxe à mains nues sur vos coéquipiers. Il y a quelques éléments auxquels je devais m’adapter. Je pense que mon expérience va certainement me donner le dessus. »

Sondée sur sa stratégie face à Ostovich, Van Zant espérait avec insistance que la soirée ne reprenne pas les cartes.

« Je viens pour le KO, c’est sûr, » a-t-elle averti, après avoir initialement promu le combat en disant aux fans sur Instagram: « Venez pour les fous. Restez pour la violence. »

« Je ne vois pas d’autre solution, surtout avec les entraîneurs que j’ai dans mon coin pour ce camp et à quel point je m’entraîne dur.

« J’ai absolument tout sacrifié pour ça, donc je viens pour le KO. »

VanZant a également admis qu’elle manquait de MMA. « On verra, » répondit-elle, lorsqu’un éventuel retour à la discipline fut discuté.

« Ça me manque vraiment. C’est difficile parce que j’aime tous les aspects de l’entraînement et du combat. J’adore la boxe.

« Je me voyais entrer dans la boxe professionnelle, et je me voyais continuer et retourner dans le MMA. J’ai l’impression que le ciel est la limite.

« Je suis encore super jeune, donc je me retrouve toujours dans ce sport, et j’ai eu la chance de me faire un très grand nom à un très jeune âge.

« Mais maintenant, il est temps pour moi de vraiment me développer dans ce sport et de grandir au fur et à mesure que ce sport grandit, et je suis juste dans cet endroit parfait ici en Floride – d’avoir American Top Team, d’avoir [trainer] Pedro Diaz et je suis vraiment devenu le meilleur combattant que je puisse être.

« Devenir un meilleur attaquant vous aide tout au long de votre carrière, quoi que vous fassiez.

« Donc, j’ai l’impression de développer ma frappe, mais les différences pour les mains nues sont davantage de s’adapter aux rounds, de s’adapter aux rounds courts, de s’adapter à la distance, à la portée.

« Il n’y a que quelques petits éléments, mais tous ensemble, cela va faire de moi un meilleur attaquant pour le MMA et juste un meilleur attaquant dans l’ensemble. Donc ce n’est pas nécessairement que je dois réapprendre, c’est juste apprendre de nouvelles choses pour continuer à grandir . »