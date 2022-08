“J’ai tout perdu”: l’Algérie sous le choc des incendies meurtriers

Les pompiers en Algérie ont éteint tous sauf un des plus de 50 incendies de forêt qui ont ravagé le pays cette semaine, faisant au moins 37 morts et consommant des fermes, des cultures et des forêts de liège, ont annoncé vendredi les autorités.

Visiblement angoissé, l’agriculteur Ali Gharsi est passé devant des animaux morts dans une zone dévastée par le feu dans la région d’El Tarf, près de la côte algérienne de la mer Méditerranée et de la frontière tunisienne.

“Mon bétail est perdu, tout comme sa nourriture”, a-t-il déclaré. “J’ai tout perdu, vraiment je n’ai plus rien.”

Quatre personnes soupçonnées d’avoir incendié des cultures à El Tarf, l’épicentre des derniers incendies de forêt, ont été arrêtées, selon l’agence de presse officielle APS.

Le Premier ministre algérien Aimene Benabderrahmane, en visite sur les lieux jeudi, a déclaré que le problème le plus important était la chaleur et les vents exceptionnels attisant les flammes dans toute la région de l’Afrique du Nord. Des incendies similaires et des conditions météorologiques extrêmes liées au changement climatique ont frappé des pays d’Europe ce mois-ci.

“Aujourd’hui, vers 4 heures du matin, nous avons réussi à mettre un terme à tous les départs de feu à travers le pays”, sauf un à Skikda qui est contenu mais pas totalement éteint, Farouk Achour, directeur de la communication à la protection civile algérienne. , a déclaré vendredi à la radio nationale. Il a répertorié plus de 50 incendies dispersés.

A El Tarf, des habitants encore sous le choc ont fait le bilan des dégâts.

“Des gens sont morts et personne n’est venu”, a déclaré Hakim Bouachiha, un agent de sécurité du zoo de Berabtia, décrivant une attente de trois heures pour les équipes d’urgence.

Le bilan comprenait une famille de cinq personnes retrouvée chez elle, des touristes visitant la côte et huit personnes dans un bus public surpris par des flammes dans une région montagneuse.

Mohamed Gefaifia, un habitant d’El Tarf, a décrit avoir vu une femme à côté du bus “qui avait protégé ses enfants en les couvrant de son corps, mais elle a fini par mourir, la pauvre”.

Des experts médico-légaux s’efforcent d’identifier les morts et de passer au peigne fin les zones incendiées pour vérifier s’il y a d’autres victimes, ont déclaré des responsables de la protection civile.

Le temps de vendredi était plus frais mais les concerts spéciaux de fin d’été et les activités culturelles ont été annulés à cause des incendies.

Des Algériens venus d’ailleurs ont envoyé des camions chargés de nourriture, de médicaments, de couvertures et de vêtements à El Tarf, et les dirigeants mondiaux ont appelé le président algérien pour lui offrir leur soutien.

Le ministère de la Justice a mis en place une commission chargée d’enquêter sur l’origine des incendies.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur le changement climatique sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment.

The Associated Press