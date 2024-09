J’ai toujours voulu vivre l’expérience de la maternité – Sobhita Dhulipala | Dernières nouvelles du cinéma en télougou | Critiques de films

L’actrice populaire Sobhita Dhulipala s’est fiancée à Naga Chaitanya lors d’une cérémonie intime le 9 août. Dans une récente interview avec un média populaire de Kollywood, Sobhita a parlé de ses fiançailles, de son mariage et de son souhait de devenir mère.

Sobhita a déclaré qu’elle avait l’impression que les fiançailles n’avaient pas besoin d’être embellies. « Les fiançailles étaient ce qu’elles étaient censées être. Je ne pense pas que j’ai abordé ce moment avec beaucoup d’attentes ou de rêves, ni de planification. C’était assez détendu, simple, doux, intime et chaleureux. C’était tout ce que j’avais imaginé. Quand de belles choses se produisent, je ne ressens pas le besoin d’embellissements. Ce moment en lui-même me comble. Je n’ai donc pas eu l’impression que c’était simple ou pas ; c’était ce que cela devait être, et c’était parfait », a déclaré Sobhita.

La jeune actrice a ensuite parlé de son souhait de longue date de devenir mère. « J’ai toujours voulu vivre cette expérience. J’étais très claire à ce sujet, et je voulais me marier. Je me suis toujours vue dans ce contexte. J’ai toujours voulu que le Telugu-ness fasse partie de moments comme celui-ci. Je suis très attachée à mes racines, à la tradition et à mes parents. C’est quelque chose dont j’ai rêvé », a-t-elle ajouté.

Chay et Sobhita devraient se marier en 2025 lors d’un mariage à destination. Cependant, la date à laquelle les tourtereaux se marieront n’a pas encore été révélée par leurs familles.