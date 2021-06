J’ai toujours voulu être maman mais je dois admettre que j’ai du mal avec mes quatre enfants

Je n’ai eu qu’une seule véritable ambition dans la vie et elle s’est manifestée en moi à l’âge de dix ans.

C’était pour devenir maman. C’était une aspiration, une intention et un désir qui coulait puissamment dans mes veines comme je n’en ai jamais connu auparavant ou depuis. Je sentais, je savais que c’était ma raison d’être.

Être une meilleure mère pour » eux » signifie prendre le temps d’être » vous » aussi, écrit Ulrika Crédit : PA : Association de la presse

Heureusement pour moi, cela s’est produit quatre fois. Après avoir passé au total trois ans de ma vie enceinte, j’ai l’impression de bien connaître la maternité.

Mais je dois avouer que malgré mes instincts maternels dominants et ma passion parentale, nous ne nous sommes pas toujours bien côtoyés, la maternité et moi.

Il m’a fallu quelques années pour enfin admettre que j’ai trouvé beaucoup de difficultés.

Les changements dans mon corps étaient parfois difficiles à accepter. Je n’ai jamais été cette maman délicieuse et mignonne qui est revenue à une taille dix dès que le placenta a été délivré.

J’en ai trouvé beaucoup solitaire. J’avais espéré et supposé à tort que cela m’apporterait de la compagnie, mais je ne me suis jamais senti aussi seul que lorsque j’étais seul avec un bébé.

J’ai trouvé des aspects insupportablement compétitifs – l’évaluation persistante des réalisations et du développement de Baby m’a toujours fait défaut.

J’ai connu un éventail assez large de maternités. Je l’ai fait seul la plupart du temps, je l’ai fait avec suffisance et marié, je l’ai fait avec un enfant malade chronique, je l’ai fait avec d’autres enfants, je l’ai fait jeune et je l’ai fait vieux.

Mais aucun des tabous difficiles que je décris n’a vraiment fait partie de notre discours public au cours des dernières décennies, et tout au long des 27 années que j’ai maternées, j’ai rarement exprimé mes sentiments contradictoires à ce sujet.

Ulrika dit que les femmes sont attendues, alors abandonnez-vous à la maternité

Quand je suis devenue maman, tout était question de perfection, écrit Ulrika Crédit : Instagram

Cela aurait été impensable car cela suggérerait en quelque sorte que je n’aimais pas mes enfants.

Et je n’ai jamais plus rien aimé ni personne.

Quelle que soit la manière dont nous la tournons, la maternité en tant qu’institution est une construction sociale.

Les femmes qui deviennent mères sont surveillées et réglementées pendant la grossesse, obligées de renoncer à tant de choses – travail et ambition, souvent.

Ensuite, il y a une perception subliminale que la maternité doit toujours venir au prix du sacrifice de la femme – son individualité et le fait d’être une personne à part entière.

Pas quelque chose qui s’applique jamais à un homme quand il devient père, d’ailleurs.

En tant que femmes, on s’attend à ce que nous abandonnions une grande partie, voire la totalité, de nous-mêmes à la maternité.

Quand je suis devenue maman, tout était question de perfection. Il y avait soit une mauvaise façon, soit une bonne façon de faire les choses. Pas de zone grise dans laquelle vous pourriez trouver la liberté de faire les choses à votre façon.

Cela a rendu incroyablement difficile, voire impossible, de montrer des signes d’échec.

Vous devriez allaiter comme ça, sevrer comme ça, faire dormir votre bébé comme ça, l’élever comme ça. Et pire encore, restez calme et digne tout au long de la procédure.

De plus, la société s’attendait à ce que, tout en jonglant avec les enfants, sans sommeil, sans anxiété et sans vie elle-même, vous répétiez constamment à quel point vous adorez vos enfants, à quel point ils sont divins.

Cette insistance sur la perfection ne laissait aucune place à la lamentation ou à la défaite.

Ulrika dit qu’elle veut maintenant se concentrer sur elle-même après s’être tant abandonnée pour ses enfants Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Ulrika dit que peu importe l’âge de vos enfants, les mères luttent toujours contre la culpabilité Crédit : Instagram

Sur ce front, au moins, j’ai toujours été honnête sur les défauts et les imperfections de mes enfants.

J’ai été franc sur le fait qu’ils peuvent être bruts, fragmentés et ennuyeux, ce qui les rend pleinement dignes de ce nom collectif The Ungratefuls, que j’utilise sur ma page Instagram.

C’est aussi ce qui a contribué à l’accusation de ma plus jeune fille selon laquelle mon USP est que je « déteste mes enfants ».

Je ne. Je serai honnête au sujet de leurs défauts plutôt que de perpétuer le mythe selon lequel tout est parfait.

Maintenant, je sens un changement dans notre dialogue sur les attentes et la réalité de la maternité.

Nous commençons enfin à explorer ces sentiments de solitude, d’ennui, d’anxiété et de compétitivité.

Et nous savons que la société fait peser sur les femmes de nombreux et lourds fardeaux.

En plus de tous les autres obstacles délicats, les mères ont cette épine supplémentaire dans le pied : la culpabilité. Quelque chose qui ne vous quitte jamais, quel que soit l’âge de vos enfants.

On nous culpabilise parce que nous sommes constamment calibrés et évalués. Je ne suis pas sûr que les pères vivent la même chose.

Enfin, maintenant, je me trouve à une nouvelle étape de ma vie où, après des années de dévouement total, de lutte et d’efforts, je veux me concentrer sur moi-même.

J’ai tellement abandonné, volontairement, pour les choses les plus importantes de ma vie, mes enfants.

Ulrika veut que la prochaine génération de femmes et d’hommes soit mieux préparée aux réalités de l’éducation des enfants Crédit : Rex

Mais maintenant j’ai besoin qu’ils sachent à quel point la maternité a été et continue d’être difficile, à quel point elle a été une corde raide constante de compromis, d’épuisement, d’exigences et d’imperfections.

Je veux que la prochaine génération de femmes et d’hommes soit mieux armée, mieux préparée et prête à se soutenir les uns les autres avec une plus grande capacité.

Plus important encore, je souhaite que devenir maman ne signifie pas nécessairement renoncer à votre identité de femme.

Je pense que je suis une meilleure maman pour avoir finalement pris 25 ans environ pour réaliser que la vie doit aussi être autour de moi.

La maternité parfaite n’est qu’un mythe.

Cheryl a été occupée avec Bear pendant que Liam revient dans la bonne direction

LIAM PAYNE, ancien membre multimillionnaire de One Direction, a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale et de la façon dont il se sent mal préparé pour la vie.

À cause, je suppose, d’avoir assez d’argent pour amener d’autres personnes à faire la vie pour lui.

Liam Payne dit qu’il veut passer plus de temps avec son fils Bear Crédit : Getty

Cheryl a donné naissance à Bear en 2017 Crédit : reportez-vous à la légende

Mais ce qui m’a le plus frappé, c’est son désir de passer plus de temps avec son fils, Bear, qu’il a eu avec Cheryl.

Ce n’est pas mon intention de faire de chaque sujet que j’écris un sujet féministe, mais Dieu continue de me les donner comme s’ils ne se démodent jamais.

Question : Combien de fois avez-vous déjà entendu une femme dire cela ? Quand entendez-vous une mère dire : « J’aimerais passer plus de temps avec mon enfant » ?

Pas souvent, je risquerais.

Une femme pourrait le dire si elle a traversé une période particulièrement pénible au travail.

Mais je vous garantis qu’elle se divisera toujours en mille morceaux pour subvenir à ses devoirs maternels.

Même si elle travaille, elle reste assidue à la maternité.

Payne ne fait que perpétuer l’expérience dont tant d’entre nous sont constamment témoins, que pour les hommes, passer du temps avec leur enfant est en quelque sorte facultatif, non obligatoire ou même facultatif.

Il y a des papas extraordinaires et je porterai leur drapeau pour toujours, malgré le fait que nous soyons moins doués pour porter le drapeau des mamans extraordinaires.

Vous n’entendrez jamais Cheryl, ni aucune autre femme, dire : « Je veux passer plus de temps avec mon enfant » Crédit : Getty – Contributeur

Mais pourquoi a-t-on toujours l’impression que, peu importe à quel point un homme aime son enfant – et je n’en doute pas que ce jeune homme le fasse – voir son fils ne peut pas toujours être une priorité.

Principalement parce que, je suppose, il y a une femme – une mère – qui se tient là, tenant l’enfant pour lui quand il décide que le moment est venu.

Un peu dur ? Mais aussi un peu vrai.

Jeu de rencontre cruel

CRAIG MOFFAT a pris un train d’Édimbourg à Aberdeen dans l’attente de son premier rendez-vous depuis deux ans.

Il a tout documenté sur TikTok. Et est devenu une sensation virale.

Craig Moffat a dîné seul après avoir voyagé trois heures pour un rendez-vous qui l’a tenu debout

Tout cela parce que la femme qu’il rencontrait l’a soulevé.

Il n’a peut-être pas gagné le cœur de la femme, mais il a gagné la sympathie et l’adoration du monde.

Je soupçonne qu’il a été inondé d’offres depuis et j’espère sincèrement que la femme en question baisse la tête de honte en même temps qu’elle se donne un bon coup de pied.

Je suis engagé dans le « jeu de rencontres » depuis quatre mois maintenant et cela m’a changé en tant que personne.

Je pense que cela m’a rendu plus malheureux, moins confiant et assez pessimiste sur ce qui existe.

Je n’ai pas encore été debout mais je suppose que ce n’est qu’une question de temps.

Ne vous méprenez pas, j’ai vécu de très bonnes expériences amusantes.

Mais avant d’aller sur une application de rencontres, je n’avais aucune idée à quel point les gens pouvaient être impitoyables. Maintenant, j’ai aussi appris la capacité d’être le même.