J’ai toujours imaginé qu’Alex Beresford aurait la peau fine et serait imbu de lui-même – Celebrity Race Across The World le prouve

C’est le problème avec les célébrités.

Ceux que vous vous attendez à détester se révèlent généralement être des amoureux absolus et ceux que vous voulez aimer sont souvent des égocentriques hargneux, arrogants et égocentriques, comme Ewan McGregor.

BBC

Alex Beresford et son père Noel lors de la Celebrity Race Across The World[/caption] Caractéristiques du Rex

Saluez ensuite Alex Beresford, que j’avais toujours imaginé être à la peau fine, épineux, vaniteux, obsessionnel et imbu de lui-même au point d’être presque insupportable, loin de sa carte météo Good Morning Britain.

Mais tu sais ?

Pour mon plus grand plaisir, il s’avère qu’il est exactement comme je l’avais imaginé.

La preuve de ce pudding insaisissable vient de la Celebrity Race Across The World de BBC1, une émission que j’aime sans vergogne et qui m’a manqué plus que tout, à l’exception de la jungle australienne, lorsque le confinement a forcé la plupart des télévisions décentes à une hibernation de deux ans.

Fantastiquement faux

La version civile est revenue, en mars, avec une course relativement décevante à travers le Canada, mais elle est de nouveau en forme avec les célébrités et le format le plus brillamment simple que vous puissiez imaginer.

Quatre groupes de deux (célébrité et membre de la famille) doivent se rendre du point A) Marrakech, au Maroc, au point B) Tromso, en Norvège, via six points de contrôle européens aléatoires, avec un budget de 1 947 £, sans utiliser d’avion ni s’entre-tuer. .

C’est un formidable travail de rapprochement qui, pour la plupart, a permis de faire ressortir le meilleur des duos, choisis avec soin et attention.

Le plus impressionnant est soit Harry Judd de McFly et sa mère adorée Emma, ​​soit l’indestructible pilote de F4 double amputé Billy Monger et sa tout aussi formidable sœur Bonny, qui ont tous deux clairement l’avantage sur la chanteuse All Saints Melanie Blatt, qui traîne son chemin. vers le cercle polaire arctique avec maman Hélène.

Le grain de cette huître, cependant, est en grande partie celui d’Alex Beresford, qui nous a donné à tous une bonne idée de ce qui allait arriver dès le début, lorsqu’il a respiré l’air de Marrakech et a déclaré : « Je peux vraiment sentir le fumier de cheval. »

Les téléspectateurs en avaient également eu une bonne bouffée, à la fin de cet épisode chargé, même si cela ne les piquait pas autant que son doux père, Noel, qui souffrait depuis longtemps, qui a déclaré avec une certaine émotion : « Alex reçoit généralement Ce qu’il veut. »

C’est certainement le cas et les résultats ne sont pas formidables à voir, même si vous essayez d’ignorer le fait qu’Alex porte une casquette de baseball à l’envers et parle de lui à la troisième personne : « C’est moi qui rejette le vieil Alex parce que le truc est Je suis assez sage.

De manière plutôt alarmante pour quelqu’un qui exerce un travail scientifique, le météorologue Alex pense également qu’il a un sixième sens, comme Bruce Willis avec un front occlus.

Cependant, ce qui est glorieux ici, c’est qu’il ne l’a pas fait et qu’il n’est pas sage du tout.

En fait, il se trompe tout le temps.

Les portes du train se ferment au nez, les ferries manquent et chaque fois que l’itinéraire les oblige à tourner à gauche, Alex insiste pour qu’ils chargent à droite.

Plus inquiétant encore, compte tenu de sa profession, il semble également avoir peu d’idées sur les fuseaux horaires, mais pense toujours qu’il en sait plus que son père, y compris le moment où ils arrivent à Séville, où Noel a travaillé pendant des années et sait comme sa poche. . Pourquoi?

Né je sais tout

Eh bien, Alex est peut-être né un je-sais-tout, mais j’aimerais l’attribuer à son travail quotidien.

Autrefois, la Grande-Bretagne ne comptait qu’une douzaine de météorologues, qui s’appuyaient sur un ballon à hélium et le baromètre de leur grand-père pour faire des prévisions vraiment aléatoires.

Aujourd’hui, comme d’autres l’ont souligné, ils sont des centaines et ils ne sont plus non plus des météorologues.

Bon Dieu, non. Ce sont des « météorologues », de grands annonciateurs de malheur qu’on ne peut contredire car ils sont les seuls qui nous séparent d’un holocauste climatique enflammé.

En conséquence, les présentateurs s’accrochent à chacun de leurs mots solennels et sur GMB, ils demandent même à Alex sa haute opinion sur d’autres choses, comme Harry et Meghan, c’est pourquoi Piers Morgan a pris le souffle.

Il n’est même pas le pire d’entre eux. Ce serait Laura Tobin, la reine passive-agressive des prévisions d’ITV sur la fin du monde est proche.

J’espère qu’elle sera secondée pour la prochaine série de CRATW, car j’aime penser qu’Alex apprend un certain degré d’humilité ici et semble certainement s’être un peu calmée lors de l’épisode de mercredi.

S’il le fait, quel que soit l’avantage qu’il en tirera, ce sera certainement une légère perte pour la télévision.

Parce que, pour une simple valeur de divertissement, vous n’allez pas battre l’épisode deux, moment où, à des centaines de kilomètres derrière les autres concurrents, sur le ferry pour la Corse, Alex se pencha d’un air conspirateur vers Noel et dit : « Vous savez, comme, depuis J’étais enfant, j’ai pu ressentir des choses ? Eh bien, je sens quelque chose ou quelqu’un. . . »

Moi aussi, Alex.

Je sens . . . un cul.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

THE Finish Line, Roman Kemp : « Comment s’appelle-t-on normalement les petits d’un pingouin ? »

Paul : « Un veau. »

Roman Kemp : « Sur quelle partie du corps porte-t-on habituellement les jarretières ?

Tommy : « Le visage. »

Tipping Point, Ben Shephard : « Énoncé avant le nom d’un membre du clergé, Rev est une abréviation de quel titre religieux ?

Elliott : « Passe. »

Ben Shephard : « Qui était le président américain lorsque le mur de Berlin est tombé ? »

Anu : « Lincoln. »

Irritations aléatoires

Le docudrame sans espoir Partygate de CHANNEL 4 arrive avec toute la subtilité, l’habileté et le timing d’une répétition de Made In Chelsea vieille de trois ans.

Strictly Come Dancing abandonne Les Dennis, le seul concurrent qui aurait pu faire rire régulièrement.

Le fluage américain hors caméra, Fisher Stevens, qui n’arrête pas d’embrasser le derrière de David Beckham pendant l’hagiographie de Netflix.

Et les parasites politiques qui dirigent Football Focus nous montrent exactement où se situe réellement le beau jeu dans leur liste de priorités lorsqu’il a terminé l’émission de samedi avec des relations publiques gratuites pour Dale Vince, partisan d’Extinction Rebellion/Labour Party.

Alors, s’il vous plaît, arrêtez de faire semblant de ce qui se passe ici et appelez-le simplement Focus.

Endurer Ben ? Ce n’est pas amusant

JUSTE au début de l’émission Endurance: Race To The Pole de Channel 5, Ben Fogle a déclaré : « Ce n’est pas seulement quelques types qui s’amusent déguisés. »

Et immédiatement, vous avez su, au plus profond de votre cœur, que c’était exactement ce que c’était.

Pennsylvanie

Dwayne Fields et Ben Fogle en Antarctique[/caption]

Vous vous êtes probablement aussi résigné au fait que Ben, qui se croit sans fin, sortirait son cul nu à un moment donné pour essayer de soulager l’ennui.

Mais le professeur David Olusoga était sur l’autre chaîne avec son expression blessée, alors vous avez vu Ben et son compagnon Dwayne Fields partir péniblement sur les traces antarctiques de Scott, Amundsen, Sir Ranulph Fiennes, Michael Palin et tous ces autres idiots ennuyeux qui ne peuvent pas laissez cet endroit tranquille.

Tout au long du parcours, les commentaires ont été fournis par Ben lui-même, qui n’a pas précisé s’il faisait référence à l’aventure ou aux téléspectateurs lorsqu’il a déclaré : « Je commence à me demander ce qui a permis à ces hommes de continuer. »

Mais, voyant que le professeur David Olusoga marmonnait toujours sur BBC2, j’ai continué, traversant d’une manière ou d’une autre le moment où Ben et Dwayne ont spontanément décidé de sortir leurs fesses nues, jusqu’à la scène finale où ils ont planté le drapeau et prononcé le deux mots les plus effrayants connus de l’homme.

« La semaine prochaine . . . »

LA SEMAINE PROCHAINE?

La semaine prochaine, selon les paroles immortelles du capitaine Oates, je sors dehors et peut-être dans un certain temps.

ET mercredi, TV Biz a joyeusement rapporté que, dans sa prochaine série de survie en Alaska : « Sue Perkins apprendra comment survivre à une attaque d’ours. »

Mais essayons de rester optimistes, d’accord. Il se peut qu’il ait vraiment faim.

À MOINS que vous ne soyez un fan obsessionnel, j’y réfléchirais à deux fois avant de m’engager dans les quatre parties de la série sur-médiatisée Beckham de Netflix.

Cela n’ajoute rien de nouveau, pour moi, à part beaucoup de relations publiques et une anecdote géniale sur la vraie star de la série, Fergie, sabotant délibérément la lune de miel des Beckham dans la maison de Sir Andrew Lloyd Webber dans le sud de la France.

Getty

Victoria Beckham a soulevé une question psychologique et anatomique importante[/caption]

Victoria soulève cependant une question psychologique et anatomique importante à peu près au milieu de l’épisode deux.

« Que dites-vous lorsque vous êtes assis à côté de quelqu’un et que 75 000 personnes chantent que vous vous en prenez au cul? »

Euh, tu as besoin d’un coussin ?

ENTRE-TEMPS, de retour dans Celebrity SAS : Who Dares Wins, l’heure était à la libération des otages, où le narrateur Shaun Dooley a très lentement posé le décor : « La DS a séparé Michelle Heaton de ses coéquipiers et l’a placée dans un complexe abandonné. Deux habitants sont également retenus en otages. Pour réussir la tâche ?

Ils doivent remettre le reste de Liberty X aux terroristes, alors scarper.

L’heure n’est pas à l’héroïsme.

De belles perspectives sportives

MIKE DEAN : « Il est parti chercher le ballon, ce qu’il n’a évidemment pas fait. »

Kris Boyd : « En tant que joueur, vous devez faire du tort aux droits. »

Et Paul Merson : « Ce n’est pas comme si l’attaquant avait marqué quatre buts sans match. »

(Compilé par Graham Wray)

TENTATIVE de justifier l’existence des poltergeists sur Celebrity Help ! Ma maison est hantée, Jake Quickenden affirme que partout où il va : « La télévision s’allume et s’éteint toute seule. »

Cliquez sur. Juste à côté, Jake.

Télévision Or

Le joyau caché de BBC1 Jailed : à l’intérieur de la prison de Maghaberry, où le brillant journaliste Stephen Nolan ne laisse personne s’en sortir.

Les Dennis canalisent Benny Hill et Captain Birdseye pendant le tango de samedi.

Rex

La gestion majestueuse de Michael McIntyre et Bradley Walsh de The Wheel et Blankety Blank, qui sont tous deux plus divertissants que Strictly.

Et SAS : Who Dares Wins DS Foxy a ajouté la récompense nécessaire lorsque Amber Turner de Towie a tenté de se décrire dans les termes les plus flatteurs imaginables lors de l’émission de dimanche : « Je suis attentionnée, passionnée par ce que je fais et un peu, quel est le mot? » « Arrogant. »

Le sosie de la semaine

Le gagnant de cette semaine, envoyé par Pablo, du sud de Londres, est Edward Tattsyrup, de The League Of Gentlemen, et l’ancien résident de Los Angeles Kevin O’Sullivan, qui aboie comme un fou tout le temps sur TalkTV, mais principalement en semaine, de 15h à 17h. .