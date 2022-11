J’ai touché le fond quand j’étais accro à l’alcool et à la drogue… mais maintenant, avec mon bousculade, je gagne 180 000 £ par MOIS

UNE FEMME a touché le fond lorsqu’elle est devenue accro à l’alcool et à la drogue – mais maintenant elle gagne 180 000 £ par mois avec son bousculade.

Eliza Rose Watson, 33 ans, a volé sa mère pour alimenter sa dépendance – qui l’a consommée pendant cinq ans.

Admettant qu’elle a touché le “fond” après avoir quitté l’université, le comportement d’Eliza est devenu “agressif” et “violent” lorsqu’elle était sous l’influence.

À l’âge de 23 ans, la dépendance d’Eliza a monté en flèche.

Une fois mannequin, elle se présentait à des emplois sous l’effet de la drogue et disait qu’ils “s’en moquaient vraiment” tant qu’elle avait l’air bien.

Après son hospitalisation, un ami de la famille l’a aidée à obtenir le soutien dont elle avait besoin auprès de groupes spécialisés.

Et en décembre 2019, Eliza a créé un compte OnlyFans qui rapporte désormais 180 000 £ par mois.

Le créateur de contenu de Bournemouth a déclaré: “Ma dépendance à l’alcool et à la drogue a détruit ma vie.

“Je volerais des gens – même ma mère.

“J’étais agressif et violent et j’ai arrêté de sortir avec mes amis parce que je savais comment je serais.

“J’avais l’habitude de me présenter à des emplois de mannequin sur la drogue, mais ils ne se souciaient pas vraiment si j’avais l’air bien et que je me présentais.”

Une fois sobre, Eliza s’est remise au mannequinat en postant sur Instagram avec des abonnés suggérant qu’elle adopte OnlyFans.

Elle a ajouté: “J’ai gagné quelques milliers de dollars en quelques mois seulement, ce qui était fou.”

Maintenant près de six ans plus tard, Eliza utilise son expérience personnelle et son histoire pour aider les autres qui tendent la main.

“J’utilise aussi ma plateforme pour raconter mon histoire et j’ai été inondée de messages”, a-t-elle ajouté.

“J’ai eu des toxicomanes qui ont contacté Only Fans et j’ai ressenti le devoir de les aider et de les orienter vers un groupe de soutien.

“Je ne peux leur donner aucun jugement.

“J’ai commencé à aider les gens un peu par accident.”

Eliza a déclaré qu’au cours de ses années désespérées en tant que toxicomane, cela lui avait beaucoup appris et l’aidait maintenant à gérer une entreprise.

“J’ai pu reconstruire ma relation avec ma mère et lui rendre ce que je lui ai pris”, a-t-elle ajouté.

“Elle est venue faire quelques voyages de contenu avec moi.”

