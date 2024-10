J’ai testé l’Apple Vision Pro vs Meta Quest 3 pendant un mois – voici ce qui s’est passé

J’utilise mon Meta Quest 3 presque tous les jours, mais je voulais voir à quoi ressemble l’Apple Vision Pro en matière de divertissement, de jeu et de productivité – et ce que les 3 000 $ supplémentaires vous ont vraiment apporté. Suivez ma vidéo complète ci-dessous pour voir lequel, à mon avis, est le meilleur casque VR dans son ensemble :

Premières impressions d’Apple Vision Pro

L’une des raisons pour lesquelles il m’a fallu si longtemps pour expérimenter le casque haut de gamme d’Apple est que le Vision Pro nécessite des inserts optiques et techniquement ne peut pas être utilisé avec des lunettes. Bien qu’il existe des options moins chères, cela vous coûtera 149 $ supplémentaires pour obtenir leurs inserts de prescription officiels Zeiss. Cela représente à lui seul la moitié du coût du nouveau Meta Quest 3S.

Une fois que j’ai eu mes inserts, le Vision Pro était étonnamment facile à maîtriser. Sans les contrôleurs traditionnels, je m’attendais à ce que la navigation manuelle et oculaire soit capricieuse, mais honnêtement, c’était magique. Bien que j’aie rapidement remarqué le champ de vision plus étroit du Vision Pro (90 contre 106 degrés sur Meta Quest 3), ce n’était pas la rupture que j’ai entendu dire que beaucoup de gens prétendaient être.

Vous n’êtes pas amusé ?

Outre la qualité et la vivacité de l’expérience globale avec le Vision Pro, un autre argument de vente est sa prise en charge de certains des meilleurs services de streaming, notamment Apple TV (bien sûr), Disney+, Max et Crunchyroll. La Quête 3 ? Pas tellement.

Malheureusement, il est beaucoup plus difficile de faire jouer votre contenu préféré sur le Quest 3. Vous êtes essentiellement limité aux applications Prime Video et YouTube mal développées. La quête même vient de perdre récemment son application Netflix et pour la plupart, le mieux est d’utiliser le navigateur Web à la place, mais la qualité du streaming et les fonctionnalités telles que le téléchargement hors ligne en pâtissent.

En comparaison, le Vision Pro m’a donné envie de rattraper mon retard de séries et de blockbusters sur l’équivalent d’un écran de 150 pouces. Outre la netteté remarquable de la vidéo, le fait de pouvoir changer l’environnement dans lequel je me trouvais a amené les choses à un autre niveau.

Et les jeux ?

Vous apprécierez rapidement la puissance supplémentaire avec le Vision Pro. J’ai testé quelques jeux, dont Cut the Rope, LEGO Builder’s Journey et Castle Crumble, où les graphismes étaient plus beaux avec moins de pixellisation et d’anti-aliasing, mais cela ne raconte pas toute l’histoire.

Bien sûr, les commandes oculaires et manuelles étaient sympas, mais les commandes physiques me manquaient. Le Quest 3 semble globalement plus immersif et amusant. Même si ses graphismes ne sont pas aussi impressionnants, pour les sports et autres jeux qui reposent sur le mouvement, il n’y a pas de concurrence.

La productivité était incroyable

La principale raison pour laquelle j’étais impatient de tester le Vision Pro était la productivité, en particulier lorsque vous travaillez en déplacement. La façon dont le Vision Pro se connecte à mon MacBook est presque parfaite : il suffit de le regarder et en un clic, vous êtes connecté. Bien que le Quest 3 avec l’application Immersed soit assez proche et ait même l’avantage (actuellement) avec la prise en charge de plusieurs écrans et du passage audio, le Vision Pro fonctionnait plus facilement et ressemblait à une extension de mon MacBook.

En plus de mettre en miroir mon bureau, je pouvais toujours utiliser plusieurs applications Vision Pro natives comme Apple TV ou Photos sur le côté. Mais c’est ici que l’écosystème d’Apple brille vraiment. Mes iMessages et mes photos se synchronisent de manière transparente, AirPlay et AirDrop fonctionnent sans effort et même mes mots de passe sont stockés, permettant un accès instantané à tout mon contenu. Cela témoigne de la facilité avec laquelle il est possible de se lancer dans Vision Pro et de reprendre là où vous vous étiez arrêté dans votre expérience Apple.

En fin de compte, le Vision Pro est impressionnant et mérite d’être expérimenté si vous le pouvez. Mais c’est aussi encore un produit très spécialisé, et comme beaucoup d’autres personnes qui l’ont essayé, après quelques semaines, sa magie s’est dissipée et je me suis retrouvé à l’utiliser de moins en moins. Je possède déjà un Quest 3, qui peut faire la plupart de ce que cela fait, ce qui rend le coût supplémentaire du Vision Pro difficile à justifier. Pour l’instant, je m’en tiens à mon Quest 3.