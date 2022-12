J’ai testé Disney Plus avec des publicités et il y a un gros problème

Disney+ est entré en scène il y a trois ans et a été lancé avec quatre flux simultanés et aucune publicité pour son seul abonnement autonome.

À 8 $ par mois, il était considéré comme un excellent rapport qualité-prix pour accéder à Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et au légendaire coffre-fort Disney. Bien qu’il manquait certains titres majeurs au lancement pour les clients américains, le service de diffusion en continu est depuis devenu un acteur majeur.

Le 8 décembre, Disney a déployé son forfait Disney Plus Basic, qui coûte 8 $ par mois et comprend des publicités mais pas de téléchargements. La version sans publicité coûte maintenant 11 $. Vous pouvez également choisir parmi trois Lots Disney. Disney détient une participation majoritaire dans Huluvous pouvez donc vous demander si les publicités Disney Plus sont diffusées dans un format similaire.

Je l’ai vérifié et je peux vous assurer que c’est une expérience différente de celle de Hulu. Mais je noterai que parfois les publicités interrompent ce que vous regardez à des intervalles impairs au cours d’une scène.

Pour beaucoup d’entre vous, payer 11 $ par mois pour diffuser sans publicité peut valoir le coût pour vous et votre famille. Voici un aperçu de ce que j’ai appris en testant le nouveau plan d’abonnement et ce que vous pourriez envisager.

Il y a des publicités dans le contenu pour enfants de Disney Plus, mais pas toutes



Quand j’ai essayé Netflix avec des publicités, j’ai remarqué qu’il n’y avait pas de publicités sur les titres pour enfants, et Disney Plus semble le faire pour certains contenus pour enfants. Bien que les publicités aient été diffusées pendant le film d’animation Diary of a Wimpy Kid, Rodrick Rules, il n’y avait pas de publicités dans Bluey épisodes. Encanto, cependant, avait un pré-roll de publicités ainsi que trois pauses publicitaires pendant le film. J’ai diffusé les trois sur un profil adulte.

Si le profil d’un enfant est défini sur “Mode Junior”, Disney Plus réduit le nombre de titres disponibles. Cela s’applique aux abonnements financés par la publicité et sans publicité. Il n’y a que 26 films d’animation que vous pouvez diffuser sur ce type de profil, et cela exclut les fonctionnalités les plus populaires telles que Encanto, Diary of a Wimpy Kid, Lightyear et même la version animée de 1950 de Cendrillon (qui est classée G). Bien que le nombre limité de séries télévisées et de films disponibles en mode Junior soit sans publicité, vous souhaiterez probablement ajuster les contrôles parentaux pour que vos enfants puissent regarder plus de titres.

Désactivez le mode Junior et modifiez la classification du contenu sur le profil enfant pour permettre plus de titres, y compris PG-13 et TV-14. Cendrillon sera restaurée avec d’autres favoris de Disney comme The Nightmare Before Christmas et Coco. Cependant, bon nombre de ces titres familiaux ont des publicités, alors comptez sur quelques pauses publicitaires tout en regardant Encanto, Descendants, Finding Dory et plus encore. C’est le compromis qui pourrait faire ou défaire cette option d’abonnement pour vous.

Disney



Parfois, les annonces ne sont pas diffusées

J’ai constaté que lorsque je regardais certaines émissions, toutes les publicités n’étaient pas diffusées. Disney Plus diffuse généralement un pré-roll d’annonces avant le début d’une émission ou d’un film qui dure 30 ou 45 secondes, puis des pauses publicitaires supplémentaires sont affichées sur la barre de progression. En regardant le nouveau film Rodrick Rules, je me suis assis pendant le pré-roll, puis j’ai noté deux pauses publicitaires prévues pour jouer au milieu. Je n’ai regardé que la première série de publicités. La deuxième pause a duré environ 30 minutes, mais pour une raison quelconque, elle a été ignorée pendant la lecture du film.

Finding Dory avait trois pauses publicitaires intégrées au milieu du film, mais les deuxième et troisième pauses publicitaires ont été ignorées. J’ai avancé plusieurs fois dans ce film, donc je ne sais pas si cela a affecté la lecture commerciale.

La fréquence des annonces varie

Comme Netflix, le nombre de pauses publicitaires dans un film ou une émission de télévision Disney Plus varie, mais la durée de chaque pause était en moyenne d’une minute. Vous pouvez savoir combien de coupures publicitaires arrivent en recherchant des points sur la barre de progression. Seul à la maison a eu trois pauses publicitaires au milieu de sa durée d’exécution d’une heure et 44 minutes. Tous les trois ont duré une minute. Black Panther de 2018 n’a eu qu’une seule pause publicitaire après le pré-roll, et c’était pendant 60 secondes. Et les règles de Rodrick susmentionnées ont diffusé 60 secondes de publicités lors de sa première pause.

Encanto, qui dure un peu plus d’une heure et 50 minutes, a eu trois pauses publicitaires d’une minute après sa série d’annonces avant le spectacle. Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie de 44 minutes a eu deux pauses publicitaires au milieu après le pré-roll. L’un durait 20 secondes et l’autre ne jouait pas, et je n’ai pas fait de pause ni d’avance rapide dans ce film.

En plus d’un pré-roll, il y avait deux pauses publicitaires de 60 secondes dans un seul épisode de 54 minutes de Willow. J’ai joué deux épisodes des Simpsons et chacun avait une durée de 23 minutes. L’un avait une série de publicités de 30 secondes avant l’épisode et deux pauses publicitaires pendant l’émission qui ont duré une minute chacune. L’autre épisode avait un pré-roll de 45 secondes et deux pauses publicitaires de 60 secondes.

Zootopia Plus, une nouvelle série animée Disney Plus, avait une courte série de publicités avant son épisode de neuf minutes, mais aucune publicité pendant l’émission. Peut-être parce qu’il est classé PG pour “alcool, langage implicite et enlèvement d’un personnage” ? PJ Masks, d’autre part, n’avait pas de publicité du tout – tout comme Bluey.

Comparé à ses rivaux, Disney Plus fait les choses différemment. Dans un test, Hulu a diffusé environ cinq minutes de publicités dans un épisode de 22 minutes de Bob’s Burgers. Our Flag Means Death de HBO Max a des épisodes qui durent environ 30 minutes. La plate-forme a diffusé une série d’annonces de 25 secondes au début de l’émission, et deux autres pauses publicitaires d’environ 30 à 45 secondes chacune. Netflix a partagé qu’il diffusait environ quatre à cinq minutes de publicités par heure de contenu, et pendant mon test, de nombreuses pauses publicitaires ont duré 75 secondes chacune. Disney Plus fait en moyenne environ 2,5 minutes de publicités par élément de contenu.

En ce qui concerne les types d’annonces, il y avait des spots pour Nintendo Switch, Lego, Panera, Dior, IHG Hotels, Toyota, Barbie, Macy’s et d’autres grandes marques. Il y avait même une publicité sur le VRS (virus respiratoire syncytial). Vous ne pouvez pas avancer rapidement pendant une pause publicitaire, et contrairement à Hulu, il n’y a pas d’invites aléatoires vous demandant de sélectionner les types d’annonces que vous préférez voir.

Disney



Oh, vous ne pouvez pas diffuser Disney Plus Basic sur Roku

Si votre lecteur multimédia préféré est un Roku, vous n’avez pas de chance pour l’instant de vous inscrire à ce plan d’abonnement. D’après Disney centre d’aide, les abonnements Disney Plus suivants financés par la publicité ne sont actuellement pas disponibles sur les appareils Roku : Disney Plus Basic, Disney Bundle Duo Basic et Trio Basic. Cela est susceptible de changer dans le futur, cependant. Pour l’instant, les téléspectateurs ont la possibilité d’utiliser un autre appareil de diffusion en continu ou de souscrire à un forfait sans publicité à la place. Je n’ai rencontré aucun problème lors de la diffusion sur un appareil FireTV, une smart TV, un boîtier Apple TV, un navigateur Web Chromecast, iPad ou PC. Votre kilométrage peut varier.

Ignorez cet abonnement si vous préférez éviter les publicités pour vos enfants

La plus grande question est de savoir si vous préférez que vos enfants puissent diffuser tout ce qu’ils veulent sans aucune publicité. Le mode Junior est entièrement sans publicité, mais il manque tellement de titres – à la fois animés et en direct – que les enfants adorent. Des classiques comme Pinocchio, Cendrillon et La Petite Sirène diffuseront au moins des publicités avant le début du film, et peuvent ou non présenter des publicités au milieu du programme. Il en va de même pour d’autres sorties familiales comme Star Wars : Tales of the Jedi, Aladdin ou Pirates des Caraïbes.

Certains d’entre vous peuvent trouver l’expérience basée sur la publicité similaire à celle de regarder Disney Channel sur le câble et cela ne vous dérange pas. Mais tout le monde n’est pas d’accord avec ça juste pour économiser 3 $. Bien que le prix soit maintenant augmenté jusqu’à 11 $ par mois pour Disney Plus sans publicité, vous voudrez peut-être vous y tenir afin que tous les membres de votre foyer puissent regarder sans publicité.