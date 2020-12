Les plus grands noms, célébrités et fans de la musique country se sont rendus samedi sur les réseaux sociaux pour honorer Charley Pride, décédé à 86 ans.

Pride, qui est devenue la première superstar noire du genre avec « Kiss an Angel Good Mornin ‘ » et des dizaines d’autres succès, est décédée samedi à Dallas des complications du COVID-19, selon un communiqué du publiciste de Pride, Jeremy Westby.

Dolly Parton a présenté ses condoléances aux amis et à la famille de Pride et a écrit un message touchant sur Twitter.

«J’ai tellement le cœur brisé que l’un de mes amis les plus chers et les plus anciens, Charley Pride, soit décédé. C’est encore pire de savoir qu’il est décédé du COVID-19. Quel horrible virus horrible. Charley, nous t’aimerons toujours », A écrit Parton.

L’actrice et chanteuse Reba a partagé une photo en noir et blanc de Pride avec sa guitare, reconnaissant que la star « sera toujours une légende ».

« Il nous manquera vraiment, mais on se souviendra toujours de sa grande musique, de sa merveilleuse personnalité et de son grand cœur. Mes pensées vont à sa femme Rozene et à leur famille. RIP, Charley, » Reba a tweeté.

Lee Greenwood, connu pour sa chanson « God Bless the USA », a partagé plusieurs photos de lui avec son « cher ami » Pride.

« Charley Pride était un cher ami et vraiment l’un des hommes les plus gentils du monde de la musique. J’ai eu le privilège d’être son premier acte quand je suis arrivé pour la première fois en ville », a tweeté Greenwood.« Il a traité tout le monde avec respect et gentillesse. Je suis sous le choc et tellement triste parce que j’ai perdu un bon ami, l’industrie de la musique a perdu un artiste incroyable et le monde a perdu un citoyen incroyable. «

Martina McBride a écrit: « Tellement attristé d’apprendre le décès de Charley Pride. Prières pour sa femme Rozene et sa famille. »

Luke Combs a réfléchi au moment où il a rencontré Pride au Grand Ole Opry.

«J’ai eu le plaisir de rencontrer Charley Pride quand je jouais à @opry», a écrit Combs. « J’étais impressionné par sa présence et son talent. Tellement attristé par la nouvelle de son décès. C’était une véritable légende et un pionnier. Son impact sur notre genre et des générations d’artistes ne sera jamais oublié. Déchirure. »

Décès de Charley Pride:La légende de la musique country meurt des complications du COVID-19 à 86 ans