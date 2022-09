La PRINCESSE Anne a déclaré qu’elle se sentait “chanceuse” d’avoir été avec sa mère juste avant sa mort dans un hommage touchant.

La princesse royale a ajouté que ce fut “un honneur et un privilège” d’accompagner la reine lors de son dernier voyage.

La princesse Anne a rendu hommage à sa défunte mère la reine Crédit : Reuters

La reine Elizabeth II avec sa fille, la princesse Anne, lors du baptême de son petit-fils Peter Phillips en décembre 1977 Crédit : Getty – Contributeur

La princesse Anne, la princesse royale et son mari le vice-amiral Timothy Laurence regardent le cercueil de la reine être transporté dans un corbillard pour se rendre à l’aéroport d’Édimbourg Crédit : AFP

La princesse Anne a fait la révérence au cercueil de sa mère à son arrivée à Londres ce soir Crédit: NOUVELLES Royaume-Uni

Et elle a été touchée par l’amour et le respect manifestés envers Sa Majesté, a-t-elle écrit ce soir.

La princesse Anne et le roi Charles étaient les deux seuls membres supérieurs de la famille à avoir atteint la reine avant sa mort.

Elle a déclaré ce soir: “J’ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma très chère mère.

“Ce fut un honneur et un privilège de l’accompagner dans ses derniers voyages. Être témoin de l’amour et du respect manifestés par tant de personnes au cours de ces voyages a été à la fois humiliant et édifiant.

“Nous partagerons tous des souvenirs uniques. J’offre mes remerciements à tous ceux qui partagent notre sentiment de perte.

“On nous a peut-être rappelé à quel point sa présence et sa contribution à notre identité nationale nous tenaient pour acquises.

“Je suis également très reconnaissant du soutien et de la compréhension offerts à mon cher frère Charles alors qu’il accepte les responsabilités supplémentaires du monarque. À ma mère, la reine, merci.”

Le cercueil de la reine a atterri à Londres sur le chemin du retour au palais de Buckingham ce soir avec sa fille à ses côtés.

La princesse royale accompagne Sa Majesté depuis son départ de Balmoral dimanche.

Elle a suivi le cercueil en chêne de Sa Majesté pendant six heures et demie de route depuis Holyroodhouse à Édimbourg alors qu’elle entamait son dernier voyage.

Anne a ensuite fait une révérence poignante à sa mère bien-aimée avant d’être réconfortée par Sophie Wessex dans un moment émouvant.

Et hier, la princesse Anne a rejoint ses frères et sœurs, le roi Charles et les princes Edward et Andrew, pour monter la garde du cercueil de leur mère.

Elle se tenait la tête baissée, les yeux fixés sur le sol et les mains jointes pendant la Veillée des Princes de dix minutes.

La princesse a été la première femme à participer à la cérémonie, qui remonte à 1936.

Le roi a conduit ses trois frères et sœurs à travers la cathédrale Saint-Gilles jusqu’au cercueil de la reine pour rejoindre la Royal Company of Archers.

Réponses à vos questions sur la princesse Anne

Les personnes en deuil ont défilé pour rendre hommage à feu la reine alors que les quatre montaient la garde.

Anne rejoindra ses frères et sœurs pour une dernière veillée à Westminster Hall plus tard cette semaine.

La princesse royale est apparue triste alors qu’elle suivait le cercueil de sa mère dimanche Crédit : PA