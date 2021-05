J’ai tellement appris en vivant en Inde: Elli AvrRam | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Elli AvrRam, qui a déménagé en Inde à un jeune âge pour poursuivre son rêve de devenir une actrice de Bollywood, dit que son séjour ici lui a beaucoup appris.

L’actrice est originaire de Stockholm, en Suède, et dit que ses expériences en Inde ont contribué à façonner sa personnalité de manière significative.

« La lutte en valait vraiment la peine, je suis si fier de moi d’avoir franchi le pas et le saut de la foi, de déménager en Inde à un jeune âge, car cela m’a vraiment transformé en une personne qui a tellement plus de perspectives et Compréhension de la vie et de ses différentes situations. J’ai tellement appris à vivre en Inde et je me sens bénie à ce sujet », a-t-elle déclaré à IANS.

Pendant ce temps, l’actrice, qui a été vue dans des films tels que « Malang » et « Mickey Virus », se dit heureuse de la façon dont sa carrière a évolué.

« En ce qui concerne ma place à Bollywood, je dois non seulement remercier les cinéastes qui ont cru en moi, mais aussi le public indien qui m’a accepté, apprécié et soutenu et continue de le faire. Sans leur amour, je ne serais pas où Je le suis aujourd’hui », dit-elle.