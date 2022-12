J’ai survécu à une grêle de bombes et de balles russes mais je suis chez moi pour être reconstruit – j’irai de Rambo à Robocop

Un héros de guerre BRITANNIQUE surnommé Rambo pour avoir survécu à une grêle de bombes et de balles russes est rentré chez lui pour être reconstruit.

Shareef Amin a été abattu alors qu’il traversait le feu ennemi et a été emporté par des tirs d’artillerie sur la ligne de front ukrainienne.

Shareef Amin a été surnommé Rambo pour avoir survécu à une grêle de bombes et de balles russes 1 crédit

Il est maintenant rentré chez lui pour être reconstruit à l’hôpital Southmead de Bristol 1 crédit

L’ex-soldat, 40 ans, a été blessé à tous les membres lors de l’attaque qui a tué un membre de son unité.

Maintenant, après trois mois à l’hôpital, Shareef a été transporté par avion chez lui et admis à l’hôpital Southmead de Bristol pour une chirurgie de reconstruction sur le NHS.

Il a déclaré: «Les chirurgiens font tout leur possible.

“Ils vont reconstruire un de mes pouces à partir d’un de mes orteils, retirer une artère d’une jambe pour en remplacer une sous mon avant-bras.

“Ils vont reconstruire une épaule et me donner plus de mobilité dans ma jambe droite.

“Je vais passer de Rambo à Robocop.”

Et, montrant la ténacité qui l’a comparé au soldat du film de Sylvester Stallone, Shareef, de Bristol, est déterminé à retourner en Ukraine pour aider l’effort de guerre.

Il a ajouté : « Je suis convaincu que je serai opérationnel et de retour sur le terrain pour aider de toutes les manières possibles.

“Malgré ce qui s’est passé, je recommencerais tout en un clin d’œil.”