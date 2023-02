J’ai survécu à une chute de 7 étages. Je me sens mieux maintenant, physiquement et mentalement, qu’avant mon accident.

David Greuner est un chirurgien cardiaque de 46 ans qui est tombé d’un immeuble de sept étages en 2022.

Selon les statistiques, seuls 5% des personnes qui tombent d’une telle hauteur survivront.

C’est l’histoire de Greuner, racontée à Lauren Crosby Medlicott.

Cet essai raconté est basé sur une conversation avec David Greuner, directeur général et co-fondateur de NYC Surgical Associates. Il a été modifié pour plus de longueur et de clarté.

La dernière chose dont je me souviens avant de tomber du toit de mon immeuble en copropriété de sept étages à Miami était d’avoir mon téléphone qui était tombé par-dessus le bord du balcon. Mais j’ai glissé sur des carreaux mouillés et je suis tombé sept étages dans la rue en contrebas.

J’ai découvert plus tard que mon voisin du dessous m’avait vu voler devant sa fenêtre et avait immédiatement appelé l’ambulance.

Pendant 10 jours après la chute, j’étais dans le coma. Quand j’ai été emmené en chirurgie, on m’a dit je suis mort trois fois sur la table.

j’ai eu de grosses blessures

Quand je me suis finalement réveillé, tout ce dont je me souviens, c’est de la douleur. Le simple fait de respirer était atroce. Je me suis fracturé 19 os, j’ai eu des poumons effondrés bilatéraux, j’ai brisé mes omoplates et j’ai déchiré mon foie. Ma main gauche était essentiellement coupée en deux – je pense que j’ai dû essayer de m’agripper à une branche d’arbre pour amortir ma chute. Je crachais ce truc noir, probablement du vieux sang, et je me souviens que ça sentait vraiment mauvais.

Les médecins m’ont dit que je serais probablement à l’hôpital pendant un an pour me remettre de mes blessures graves, qui tuent généralement 95 % des patients. Mais je n’étais pas disposé à accepter cela. Cette première semaine, j’étais éveillé, je me souviens avoir été assez en colère contre toute la situation et j’étais frustré par la façon dont le personnel médical me traitait. Ils n’arrêtaient pas de me dire de me calmer et de faire des petits pas vers la guérison, mais j’ai tout simplement refusé. J’ai passé beaucoup de temps à me disputer avec les infirmières quand elles m’ont dit de prendre des opiacés pour la douleur, ce que je ne voulais pas faire.

Contre toute attente, j’ai quitté l’hôpital après seulement cinq semaines. Ma petite amie de l’époque est venue me chercher et m’a ramenée à mon appartement, où je me suis principalement reposé au lit, m’étirant de temps en temps. Je me sentais très mal et la douleur semblait pire qu’avant. Je savais que ça devait empirer avant que ça puisse s’améliorer.

L’accident m’a fait arrêter et réévaluer les choses dans ma vie

Ces semaines dans mon appartement de Miami ont été pour moi un moment de réflexion. En tant que chirurgien cardiaque avec un complexe de héros, je n’avais pas ralenti depuis 15 ans, passant toujours d’une tâche à l’autre, travaillant et aidant les autres. C’était la première fois que je m’arrêtais et que j’avais le temps d’évaluer ma vie. Ce fut le début d’un changement radical qui m’a amené à être plus introspectif.

Je suis revenu à mon appartement de New York quelques semaines après avoir été libéré de l’hôpital. J’ai commencé à faire des exercices de type Pilates dans ma salle de gym à domicile, devenant essentiellement mon propre physiothérapeute. Je n’avais pas envie de bouger, mais je savais que je devais le faire ; sinon, je savais que mes entrailles auraient des cicatrices et que j’aurais des limitations de mouvement à l’avenir.

Beaucoup de gens me disaient de me calmer, mais je suis un partisan de l’esprit plutôt que de la matière et j’ai continué, certain que mon travail serait payant pour mon rétablissement à long terme.

Au cours de ces premiers mois, j’ai considérablement réduit mon cercle social. Je n’avais jamais vraiment eu besoin de personne depuis que je suis devenu adulte, mais cette chute avait été cataclysmique. J’étais littéralement brisé, physiquement et psychologiquement. J’avais espéré que les gens que j’avais aidés pendant des années m’aideraient au moment où j’en aurais besoin, mais beaucoup ne l’ont pas fait. Les quelques personnes qui étaient là quand j’en avais besoin étaient les personnes que j’ai gardées proches.

Il y a certainement eu des périodes de désespoir au cours de l’année écoulée, surtout au début. J’ai blâmé le monde et me suis senti désolé pour moi-même. Avant que les choses ne puissent changer, je devais m’accepter et accepter ce qui s’était passé. Une fois que j’ai fait cela, j’ai pu commencer à reconstruire.

La vie semble maintenant plus simple qu’elle ne l’était avant ma chute. C’est moins extravagant, rempli uniquement des personnes et des activités qui sont vraiment importantes pour moi.

Je me sens mieux maintenant – à la fois physiquement et mentalement – qu’avant ma chute. Je travaille, boxe et fais du vélo à nouveau. Pour moi, c’est une question d’esprit plutôt que de matière. Mon esprit était la plus grande limitation de mon rétablissement, comme pour toute blessure. Mais au cours de la dernière année, je me suis poussé à apporter de petites améliorations, et cela a payé.