Rien que cette année, l’American Cancer Society prévoit que 14 660 nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués chez les enfants et les adolescents. Environ 1 850 enfants et adolescents meurent chaque année du cancer, ce qui en fait l’une des principales causes de décès dans cette tranche d’âge. Cependant, une proportion croissante d’enfants survivent désormais au cancer.

« Si vous examinez tous les diagnostics, tous les âges et tous les stades, le taux de guérison dépasse 80 % », déclare le Dr Jean M. Tersak, oncologue et directeur du programme de survie à l’hôpital. Hôpital pour enfants de Pittsburgh de l’UPMC. Pour de nombreux enfants atteints de leucémie, les taux de survie dépassent 90 pour cent. Mais les survivants du cancer infantile sont régulièrement confrontés à des problèmes de santé importants liés au traitement à mesure qu’ils vieillissent, ce qui affecte profondément leur qualité de vie et peut accélérer la mort. Les oncologues affirment que ces soi-disant effets tardifs vont de la chimiothérapie entraînant des problèmes cardiaques et de l’infertilité aux radiations affectant le développement mental et provoquant des cancers secondaires. Donc meilleurs hôpitaux Dans tout le pays, les médecins qui traitent le cancer chez les enfants se concentrent de plus en plus non seulement sur la guérison avec soin, mais également sur la réduction des soi-disant effets tardifs du traitement.

Dans le cadre de cet effort, certains hôpitaux participent à des recherches à grande échelle comme l’étude sur les survivants du cancer de l’enfance financée par les National Institutes of Health, qui utilise les données de plus de 14 000 survivants d’un cancer infantile diagnostiqué entre 1970 et 1986, ainsi que de plus de 10 000 survivants diagnostiqués entre 1987 et 1999.

«C’est la seule façon de comprendre le coût du traitement», déclare Tersak, de l’hôpital pour enfants de Pittsburgh, qui a participé à des recherches, notamment à l’étude sur les survivants du cancer chez l’enfant. L’étude a révélé que les perspectives de survie se sont améliorées pour ceux qui ont vaincu le cancer infantile : « En comparant les patients diagnostiqués entre 1970 et 1986 par rapport aux patients diagnostiqués entre 1987 et 1999, ce dernier groupe présente une incidence plus faible de seconds cancers et d’insuffisances cardiaques. et d’autres effets tardifs – basés sur les choses que nous avons apprises avec le premier groupe et sur les choses que nous avons modifiées en thérapie », note Tersak.

Elle considère la réduction du recours à la radiothérapie cérébrale comme le plus grand progrès dans la réduction des effets tardifs, notamment des déficits cognitifs qui peuvent retenir les enfants à l’école et réduire leurs options professionnelles lorsqu’ils entrent sur le marché du travail à l’âge adulte. En outre, les cliniciens envisagent d’utiliser des radiothérapies plus ciblées – comme chez les adultes – qui éliminent les cellules cancéreuses tout en endommageant moins les cellules saines normales. Les oncologues expérimentent également l’utilisation de nouvelles combinaisons de médicaments de chimiothérapie qui réduisent ultérieurement les effets secondaires, notamment les problèmes cardiaques. De plus, les médecins cherchent à anticiper les effets tardifs avant d’administrer un traitement comme la chimiothérapie. À l’hôpital pour enfants de Pittsburgh, certains patients sont placés sous un médicament bêta-bloquant couramment utilisé pour traiter l’hypertension artérielle afin de voir si cela pourrait réduire les problèmes de fonction cardiaque liés au traitement du cancer. Cela est réalisé dans le cadre d’une autre étude nationale menée par le Children’s Oncology Group, qui mène des recherches sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer. « Nous suivrons ces patients au fil du temps pour voir si ce médicament a fait une différence », explique Tersak.

Bien que les premières preuves montrent que les progrès font une différence dans la réduction des effets tardifs, les experts affirment qu’il reste encore beaucoup à faire. Selon l’étude sur les survivants du cancer chez l’enfant, à l’âge de 50 ans, plus de la moitié des survivants ont souffert d’un problème de santé grave ou potentiellement mortel, contre seulement 19 % des frères et sœurs. Ceux-ci peuvent aller de l’insuffisance cardiaque à un diagnostic de cancer secondaire. Et l’étude révèle que « l’écart en matière de santé » continue de se creuser avec l’âge.

Compte tenu de ces défis, les survivants du cancer et les experts en oncologie pédiatrique affirment que pour une personne confrontée à un nouveau diagnostic de cancer, il est essentiel de ne pas tarder à parler de la vie. après cancer – même si cela peut sembler contre-intuitif. « Nous… commençons à parler de la vie après le cancer dès le début », explique la Dre Karen Burns, directrice clinique du Cancer Survivorship Center de Centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati et professeur adjoint de pédiatrie à l’Université de Cincinnati. Selon Burns, cela présente deux avantages : « Premièrement, cela montre à la famille que nous avons l’intention de les aider à traverser cette épreuve. » Bien que les taux de survie élevés ne soient toujours pas garantis, les cliniciens affirment qu’il est essentiel que l’esprit et le corps d’un enfant soient orientés vers l’avenir lors du traitement. Deuxièmement, la notion de survie et d’effets tardifs est introduite au début. « Nous ne pouvons pas tout contrôler et des effets tardifs peuvent se produire, mais la connaissance est un pouvoir et souvent votre meilleur allié », dit-elle.

Dans la pratique clinique et la recherche, Burns explore les moyens d’améliorer le traitement des survivants du cancer à long terme souffrant de problèmes de fertilité et de prévenir les mêmes problèmes causés par la chimiothérapie et la radiothérapie chez les futurs patients atteints d’un cancer infantile. « Notre objectif est d’aborder la question de la fertilité future de chaque patiente et de prendre toutes les mesures possibles pour garantir qu’elle soit préservée, afin que l’enfant puisse un jour avoir sa propre famille », dit-elle. Burns ajoute qu’elle travaille en étroite collaboration avec les divisions de gynécologie et d’urologie pour adolescents de l’hôpital pour fournir les soins les plus complets et les plus avancés en matière de préservation de la fertilité, allant de la banque de sperme ou de la cryoconservation des tissus testiculaires pour les patients de sexe masculin à la cryoconservation des tissus ovariens pour les patientes. Encore en cours d’évaluation comme option, l’espoir est que ces tissus préservés puissent un jour être utilisés par les survivants pour fonder une famille, là où cela n’est pas possible autrement.

Katie Wilson est maintenant infirmière au centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati, où elle a suivi un traitement contre un cancer lorsqu’elle était adolescente. (Avec l’aimable autorisation de l’hôpital pour enfants de Cincinnati et Katie Wilson)

En plus de comprendre les options de traitement, les experts affirment qu’il est important que les patients et les médecins parlent des limites et du potentiel d’effets tardifs afin de définir correctement leurs attentes. Diagnostiquée avec un type rare de leucémie lorsqu’elle était adolescente, Katie Wilson prend désormais des médicaments pour maintenir sa tension artérielle et sa fréquence cardiaque en raison d’une maladie cardiaque grave appelée cardiomyopathie qu’elle a développée à la suite d’une chimiothérapie. « En raison d’un problème cardiaque, je ne peux pas réellement vivre une grossesse, car cela représente trop de risques pour mon cœur », explique la femme de 28 ans de Fort Thomas, Kentucky. En tant que patiente à l’hôpital pour enfants de Cincinnati – où elle est maintenant infirmière traitant elle-même des patients en oncologie – elle affirme que son équipe médicale a fait un excellent travail dès le début du processus en l’alertant sur les effets tardifs potentiels du traitement. Elle et son mari se sont mariés il y a quatre ans et envisagent depuis peu de fonder une famille. « Nous en parlons beaucoup avec mon cardiologue », dit-elle. Cependant, elle dit qu’ils ont mis les choses en attente pour le moment, ajoutant qu’ils sont ouverts à l’adoption.

Au Centre de lutte contre le cancer MD Anderson de l’Université du Texas À Houston, les cliniciens utilisent le rayonnement par faisceau de protons, une thérapie hautement ciblée, pour se concentrer sur les tumeurs cérébrales, y compris chez les patients pédiatriques. « Si vous pouvez le concentrer sur une petite zone où se trouve la tumeur, vous n’aurez peut-être pas d’effets cognitifs », explique le Dr Cindy Schwartz, chef de division et présidente par intérim de la pédiatrie au MD Anderson. Les experts affirment que les effets cognitifs tardifs sont particulièrement prononcés chez les enfants, car les jeunes cerveaux sont encore en développement, et ces déficits peuvent affecter tout, depuis la capacité d’un enfant à apprendre jusqu’à ses perspectives professionnelles ultérieures.

Quel que soit le coût à long terme du traitement – ​​ou les moyens par lesquels les effets tardifs peuvent être réduits – les cliniciens affirment qu’il est essentiel que les patients soient surveillés longtemps après la fin de leur traitement contre le cancer afin d’améliorer les meilleures perspectives à long terme possibles. Les approches diffèrent cependant sur la manière d’y parvenir, certaines recherches étant en cours sur l’utilisation de la télémédecine, de sorte que les survivants adultes n’aient pas à parcourir de longues distances jusqu’à l’endroit où ils ont été initialement traités lorsqu’ils étaient enfants – et pour faciliter le transfert vers des médecins adultes. . Mais les experts conviennent que les patients et leurs proches sont mieux servis en consultant des cliniciens qui connaissent parfaitement leur traitement contre le cancer et ses effets potentiels, et que le prestataire de santé d’un survivant d’un cancer infantile devrait, à tout le moins, être en contact avec les médecins ou l’institution. où ce patient a été soigné.