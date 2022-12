J’ai survécu à un accident vasculaire cérébral – maintenant j’aide d’autres personnes comme Scott à marcher à nouveau – et vous pouvez aussi

APRÈS que Scott Cunningham ait subi un accident vasculaire cérébral majeur, les médecins lui ont dit qu’il ne marcherait plus jamais – mais il y a une personne qui l’encourage pour s’assurer qu’il le fera.

Il est déterminé à retrouver sa forme physique avec l’aide de Georgia McAllister, 53 ans, une bénévole du programme Supporting Your Recovery du Royal Voluntary Service à Falkirk, en Écosse.

Scott Cunningham est déterminé à retrouver sa forme physique après un AVC avec l’aide de la bénévole Georgia McAllister Crédit : Michael Schofield

Georgia, elle-même victime d’un AVC, rend régulièrement visite à Scott chez lui à Grangemouth, près de Falkirk Crédit : Michael Schofield

Scott, 48 ans, qui dirigeait sa propre entreprise de nettoyage de vitres, a perdu la sensation dans son bras, sa jambe et son pied du côté gauche de son corps et a passé six mois à l’hôpital après son accident vasculaire cérébral en novembre de l’année dernière.

Georgia, elle-même victime d’un AVC, rend régulièrement visite à Scott chez lui à Grangemouth, près de Falkirk, et le couple a forgé un lien fort.

Scott a déclaré: «On m’a dit que je ne marcherais plus, mais j’essaie. Je vais juste continuer à persévérer dans ce que je fais.

“Avec les encouragements de Georgia, je serai capable de le faire.

« Elle est brillante pour me construire et me faire penser positivement. Elle me donne toujours des conseils. C’est une personne remarquable.

« Ma confiance devient vraiment, vraiment bonne. Elle comprend ma façon de penser parce que c’est comme ça qu’elle pensait. Le simple fait de parler à Georgia aide. Je suis déterminé.

Le Royal Voluntary Service a désespérément besoin de plus de bénévoles comme la Géorgie – et pour l’appel de The Sun’s Helping Hands at Christmas cette année, nous VOUS demandons de soutenir un travail qui change la vie avec du temps et/ou de l’argent pour aider des milliers de personnes vulnérables.

Il existe des opportunités de bénévolat pour tous les goûts, qu’il s’agisse d’aider dans les déjeuners et les clubs sociaux, de conduire quelqu’un vers et depuis l’hôpital, d’aider avec un chariot d’hôpital ou de passer des appels téléphoniques de compagnie.

Ou aidez en faisant un don – 6 £ par mois paieront les frais d’un bénévole pendant un an.

Georgia, une ancienne femme de ménage qui a dû abandonner son travail après l’AVC et qui est enregistrée comme aveugle, ne fait du bénévolat que depuis six mois mais a déjà un impact énorme.

Et elle connaît exactement les défis auxquels Scott est confronté quotidiennement après avoir subi son accident vasculaire cérébral en 1999, qui l’a laissée paralysée du côté gauche. Elle a passé trois mois à l’hôpital.

Elle a déclaré : « L’AVC a complètement changé ma vie. Mon indépendance a disparu.

Mais elle avait l’intention de vivre une vie aussi normale que possible.

La mère de deux enfants, qui vit avec son mari Greg, 62 ans, superviseur des transports, à Bonnybridge, a déclaré: «Je me suis entraîné très dur. Il s’agit d’avoir cette détermination.

“Je travaillais constamment à la maison.”

L’impact de son AVC a changé sa vie et, après une longue rééducation, elle a décidé d’aider d’autres personnes comme elle.

Georgia a déclaré: «C’était quelque chose que j’ai toujours voulu faire, encourager les gens en voyant le nouveau moi. J’ai toujours voulu travailler avec des survivants d’AVC.

« J’offre un soutien pratique lorsque je comprends ce qu’ils ressentent.

« C’est très fatiguant pour quelqu’un qui a eu un AVC de faire quoi que ce soit. Vous devez travailler quatre fois plus dur.

“J’adore quand je parle à Scott parce que je peux lui dire certaines choses que personne d’autre ne pourrait faire parce que j’ai été là et que je l’ai fait.

“Elle est remarquable”

“C’est accepter le nouveau vous, ce qui est assez difficile.”

La paire est entrée dans l’esprit festif, portant des pulls de Noël et des chapeaux de Père Noël, alors qu’ils dégustaient une tasse de thé et une tarte hachée chez Scott cette semaine.

Mais Georgia l’encourageait toujours dans son rétablissement.

Elle a déclaré: «Scott souffre beaucoup de son épaule et de son bras. Ses muscles sont si tendus. Je lui ai demandé d’étendre ses mains maintenant car ses doigts étaient comme les miens, tout foirés. Il a dit que sa main allait beaucoup mieux.

« Je lui donne des petits objectifs, comme aller d’un bout à l’autre du salon. Nous avons un tel lien maintenant. Je sais quand il passe une bonne ou une mauvaise journée.

« Je sais qu’il va se remettre à marcher. Il a cette pure détermination. Je peux l’entendre dans sa voix.

Georgia dit qu’elle retire beaucoup du bénévolat et exhorte les autres à l’essayer.

Elle a déclaré: «Ce serait formidable d’inciter les jeunes à faire du bénévolat. S’ils rentrent de l’université et ont du temps libre, ils seraient étonnés de ce qu’ils en retireraient.

« Pour faire ce travail, il faut avoir de l’empathie et de la gentillesse. Cela me fait sourire. »

COMMENT VOUS POUVEZ AIDER Donner du temps IL existe un large éventail d’emplois bénévoles disponibles, y compris faire un appel de compagnie, servir des repas chauds dans nos clubs de déjeuner à quelqu’un qui ne mangerait pas autrement, fournir une aide pratique à ceux qui se remettent d’une maladie et qui travaillent dans les services hospitaliers ou sur les sites de vaccination. S’il n’y a pas de rôle approprié dans votre région, vous voudrez peut-être vous inscrire en tant que volontaire d’intervention d’urgence. Vous serez contacté lorsque de nouveaux rôles vitaux seront introduits, pour soutenir les communautés et le NHS pendant l’hiver. Visitez le site Web : royalvoluntaryservice.org.uk/helpinghands maintenant, pour en savoir plus sur les emplois dans votre région et suivez les instructions pour vous inscrire. Donner de l’argent SI vous ne pouvez pas vous porter volontaire, vous pouvez donner de l’argent pour aider à couvrir les frais de recrutement et de formation des bénévoles. Seulement 6 £ par mois couvrent le coût d’un bénévole pendant un an. Pour faire un don, visitez le site Web ci-dessus ou envoyez HANDS par SMS au 70507 pour donner 5 £* *Vous serez facturé 5 £, plus un message à votre tarif réseau standard. Le Royal Voluntary Service recevra 100 %. Si vous souhaitez discuter de ce paiement mobile, appelez le 020 3282 7863. Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré 1015988 (Angleterre et Pays de Galles) et SC038924 (Écosse). En envoyant HANDS au 70507, vous acceptez que nous vous contactions par SMS au sujet de la collecte de fonds et que nous vous en disions plus sur notre travail. Pour donner 5 £ sans recevoir d’autre contact par SMS, envoyez HANDSNO par SMS au 70507.

Scott a déclaré: «Elle est brillante pour me construire et me faire penser positivement. Elle me donne toujours des conseils. C’est une personne remarquable’ Crédit : Michael Schofield