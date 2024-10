J’ai survécu à l’ouragan Milton et tout ce que j’ai eu, c’est cette chaîne en papier sur mon mur.

Je ne sais pas si l’un d’entre vous se souvient encore de l’ouragan appelé Milton qui a frappé la Floride il y a quelques semaines, mais comme j’ai été (quelque peu) directement touché, j’ai pensé que je devrais en parler. Même si je suis vraiment en retard.

J’y serais arrivé plus tôt mais je était occupé perdu toute motivation.

Pour être honnête, il y a eu toute cette tempête et les enfants n’étaient pas à l’école pendant environ six jours (y compris les week-ends et les jours fériés), et je suis tombé malade d’un virus apparemment non-Covid qui m’a donné envie de dormir plusieurs heures chaque matin après que les enfants soient enfin retournés à l’école. (J’ai surtout dormi plusieurs heures chaque matin… en fait, je devrais probablement dire « dors plusieurs heures » parce que je suis encore en train de le faire.)

Quoi qu’il en soit, je recommence à contrecœur à essayer de faire autre chose que la lessive, la préparation des repas et le sommeil, alors nous y sommes.

Ma maison se trouve à environ dix miles au nord du centre-ville d’Orlando et le changement tardif de la trajectoire prévue de l’ouragan Milton a amené le centre de la tempête à travers l’État suffisamment loin au sud pour que nous ayons manqué le pire des vents. Milton, autrefois un terrifiant ouragan de catégorie 5, s’est également effondré rapidement juste avant de toucher terre, ce qui a été un soulagement et aussi très pertinent pour moi personnellement. Tomber en morceaux au premier signe de la présence humaine, c’est en quelque sorte toute ma marque.

J’ai vécu en Floride toute ma vie, donc l’expérience et la routine des ouragans me sont extrêmement familières. Et alors que le réchauffement climatique continue d’exacerber ces catastrophes naturelles, l’humour de potence que moi et je pense que de nombreux Floridiens emploient pour faire face à l’incertitude de tout cela continue de prospérer. Je ne veux pas être désinvolte ou insensible. Je comprends que des vies sont perdues et détruites à chaque fois qu’un ouragan frappe et c’est vraiment navrant, mais j’ai tendance à prendre les choses avec calme. Je plaisante sur le fait d’être condamné parce qu’il y a de fortes chances qu’à un moment donné, je le sois en fait. Ce sera à mon tour de souffrir. Comme l’ouragan Hélène nous l’a montré, même si vous vivez dans un endroit qui semble géographiquement sûr, tout le monde est en danger.

Les jours précédant l’arrivée d’un ouragan sont, à bien des égards, pires que la tempête elle-même. Il y a cette accumulation lente et inexorable. Dire que c’est comme voir une vague se former dans l’océan est probablement un peu exagéré, mais oui, c’est un peu comme ça.

Environ trois ou quatre jours plus tard, je commence à vérifier de manière obsessionnelle les modèles d’ouragans en ligne et à envoyer des SMS à mes amis pour leur dire que nous allons tous mourir. Mon frère est comme un pseudo-météorologue à ce stade, alors je m’appuie sur lui pour l’analyse technique des prévisions de trajectoire et de l’intensité des tempêtes. Nous plaisantons en disant que quelle que soit la prochaine version du modèle (les principaux modèles météorologiques publient des informations toutes les 6 ou 12 heures), elle sera déterminante pour déterminer notre destin. Nous oscillons entre « nous sommes condamnés » et « nous sommes hors de danger » au moins quatre fois par jour.

Deux jours d’arrêt, je me rends généralement à l’épicerie pour acheter l’eau qui reste sur l’étagère et des muffins aux pépites de chocolat. Cette fois, j’ai acheté deux petites bouteilles d’Eau de Vie, ce qui semblait plutôt approprié étant donné que nos vies étaient une fois de plus en jeu. Le prix sur l’étagère a été partiellement effacé, donc pour une raison quelconque, j’ai deviné qu’ils coûtaient 0,49 $ chacun. Il s’est avéré qu’ils coûtaient 2,49 $ chacun, mais si ces 7 onces d’eau ont aidé à sauver la vie de ma famille, c’était quand même une bonne affaire. La réserve de muffins était abondante, ce qui était un soulagement car je préférais me jeter devant un ouragan de catégorie 5 plutôt que de dire à ma fille que nous n’avions plus de muffins.

Un jour, je passe généralement beaucoup de temps à faire deux choses : me demander pourquoi la tempête n’est pas encore arrivée, car j’ai l’impression d’avoir attendu toute ma vie, et déplacer les meubles de patio sur notre petit porche arrière. Je réfléchis attentivement à des choses comme : dois-je déplacer les meubles dans le garage ? Le renverser sur le sol pour abaisser le centre de gravité afin de réduire le risque d’être emporté par le vent ? Cela a du sens, non ? D’un point de vue physique ? Le regrouper pour offrir une sorte de sécurité dans la situation du nombre ? Finalement, je décide de tout laisser en place car rien n’a d’importance.

Je regarde autour de moi dans la cour et j’imagine le vent attrapant d’une manière ou d’une autre le tuyau d’arrosage qui repose toujours là dans la terre. Cela fouetterait d’avant en arrière. Battre le sol et la maison et peut-être le climatiseur comme un serpent fou. Je laisse le tuyau là où il est. J’aimerais bien voir ça, en fait.

Ma femme a dû travailler à l’hôpital pendant la tempête, elle est donc partie du jour au lendemain. Comme les ouragans semblent toujours le faire, Milton a touché terre après la tombée de la nuit. Nous avons donc eu le pire temps très tôt le matin, lorsque nous ne pouvions pas voir ce qui se passait dehors. Cela ajoute à l’intrigue. Les enfants et moi sommes restés toute la nuit, évitant les routines du coucher et mangeant des collations anti-ouragan jusque tard dans la nuit. Les enfants avaient l’intention de passer autant de temps que possible sur l’électronique avant que le courant ne soit coupé (cela n’a jamais été le cas) et j’avais l’intention de ne pas m’allonger sur le sol de leur chambre pendant des heures pendant qu’ils essayaient de s’endormir.

Avant de nous transformer en chats domestiques et de dormir sur des canapés, sur le sol et sur un lit aléatoire, ma fille et moi avons réussi à fabriquer cette chaîne en papier.

Plutôt solide, non ? (Andrew Knott)

Je suis assez excité par la façon dont cela s’est passé. Elle a insisté pour que nous l’accrochions au mur et j’ai convenu que c’était la bonne idée. Malheureusement, comme nous avons utilisé le ruban bleu que vous êtes censé utiliser sur les murs lorsque vous peignez, la chaîne n’était pas structurellement solide. Il a perdu son intégrité en quelques heures.

Il y a eu un bon parcours (Andrew Knott)

Le plan est maintenant de le laisser en suspens pendant au moins les 6 à 9 prochains mois. Cela lie vraiment la pièce.

Les ouragans ont tendance à être bruyants et au moins un peu effrayants et Milton ne fait pas exception. Cependant, notre dernière expérience d’ouragan (Irma, je crois) a été nettement plus bruyante. Nous avons eu quelques rafales de vent cette fois-ci, dont quelques fortes et quelques bosses sur le toit dues à la chute de membres, mais dans l’ensemble, la nuit s’est bien passée. Pour autant que je sache, tout le monde a dormi au moins quelques heures et nous nous sommes réveillés le lendemain, prêts à poursuivre notre existence ordinaire. Comme je l’ai mentionné, le courant était toujours allumé, donc mes enfants étaient ravis.

Voici les dégâts extrêmement mineurs. Heureusement (ou malheureusement pour moi ?), le trampoline a à peine survécu.

Fermer l’appel (Andrew Knott)

Après les longues journées d’arrêt de l’école et les quelques heures passées à nettoyer la cour (les enfants ont tous manipulé des scies et autres objets tranchants et personne n’a perdu de doigts… c’est gagné !), nous sommes pratiquement revenus à la normale. Les enfants du quartier sont toujours me demandant de les faire rebondir sur le trampoline comme si nous n’avions pas survécu à un ouragan. Les enfants peuvent être ennuyeux.

Quoi qu’il en soit, c’est mon histoire d’ouragan, pas si pénible. Je suis sûr que nous reviendrons pour un autre tour l’année prochaine (sinon plus tôt).