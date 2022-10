J’ai survécu à l’attaque terroriste de Bali qui a tué mon nouveau mari et 9 copains – le moment où la bombe a frappé était comme être dans les films

EN DIRECTION de la piste de danse avec ses copains pendant que son mari de cinq semaines commandait des boissons au bar d’un club de Bali, Polly Brooks était sur un nuage neuf.

Quelques secondes plus tard, sa lune de miel de rêve s’est transformée en cauchemar lorsqu’une explosion a déchiré le Sari Club.

Polly Brooks a perdu son mari et neuf amis dans l’atrocité Crédit : Instagram/pollydansfund2002

Polly avait des brûlures sur 43% de son corps

Il a tué son mari Dan Miller et neuf amis, dont sa demoiselle d’honneur Annika Linden.

Polly, née dans le Surrey, était la seule de son groupe à avoir survécu lorsque trois bombes ont explosé par un groupe terroriste islamique le 12 octobre 2002.

Les explosions ont tué 202 personnes de 33 nations différentes, dont 28 Britanniques et 88 Australiens, et en ont blessé des centaines d’autres.

Polly, alors âgée de 29 ans, a été brûlée sur 43% de son corps et a subi 11 opérations vitales et des semaines à l’hôpital – tout en faisant face à l’horreur quotidienne d’une autre personne proche d’elle identifiée comme un décès.

Avant le 20e anniversaire de l’attaque, Polly raconte au documentaire Bali Bombings: The Real Death in Paradise, comment le chagrin écrasant l’a laissée souhaiter qu’elle soit morte dans l’explosion.

« Quand j’ai découvert, petit à petit, que tout le monde était mort, j’étais en colère d’avoir été laissée pour compte », dit-elle.

“C’était vraiment injuste de devoir m’en occuper et d’essayer de m’améliorer et de faire face.

“Je ne voulais pas être en vie.”

Le coup de foudre

La commerçante de la ville Polly, de Guildford, vivait et travaillait à Hong Kong lorsqu’elle est partie pour ses premières vacances entre filles à Bali.

Elle a rencontré l’avocat du Kent Dan, qui travaillait également à Hong Kong, lors d’un match de rugby sur l’île paradisiaque et dit qu’ils ont immédiatement cliqué.

« Quand j’ai rencontré Dan, j’ai tout de suite su que j’allais l’épouser », dit-elle. « Il y avait une alchimie folle. Il était tout ce que je cherchais – intelligent, sportif, amusant, une étincelle dans les yeux. Il avait ce sens de l’aventure que j’avais aussi.

Ce soir-là, ils se sont retrouvés dans un club du quartier de la fête de Kuta, où Dan “s’est dirigé vers Polly, alors âgée de 27 ans, et ils ont partagé un baiser.

Le couple est devenu inséparable alors qu’ils continuaient à sortir ensemble à leur retour à Hong Kong, et un an plus tard, ils sont retournés à Bali où Dan a proposé.

Un mariage traditionnel à l’église était prévu pour septembre 2002 au Royaume-Uni. Polly a choisi Annika, sa meilleure amie depuis l’âge de huit ans, comme demoiselle d’honneur aux côtés de ses nièces et neveux.

“Nous étions aussi heureux que possible”, dit Polly.

Le couple s’est rencontré à Bali et a vécu tous les deux à Hong Kong

Dan et Polly le jour de leur mariage avec la demoiselle d’honneur Annika (extrême droite)

Englouti dans une boule de feu

Après le grand jour, le couple est parti en lune de miel aux Maldives et au Sri Lanka avant de retourner à Bali, où ils ont rencontré des amis de l’équipe de rugby de Dan, les Hong Kong Vandals et Annika.

Le 12 octobre, ils sont allés dîner et se sont rendus sur la bande de fête de Kuta, arrivant au Sari Club juste avant 11 heures.

Quelques minutes plus tard, un kamikaze a fait exploser une bombe au Paddy’s Bar en face du club.

Quelques secondes se sont écoulées avant qu’un camion plein d’explosifs n’explose également dans la rue à l’extérieur, envoyant une explosion à travers les portes qui a englouti les fêtards en flammes.

« Cette lumière jaune est venue vers moi et c’est comme si j’étais au cinéma », se souvient Polly. “Vous êtes littéralement soulevé de vos pieds et projeté en l’air.”

Tout ce que je pouvais voir, c’était des flammes et j’entendais des gens crier. J’ai sincèrement pensé, ‘Oh mon Dieu, je vais mourir’ Polly Brooks

Lorsqu’elle a touché le sol, le toit s’est effondré sur Polly et elle a été piégée dans le bâtiment en feu.

« Tout ce que je pouvais voir, c’était des flammes et j’entendais des gens crier. J’ai vraiment pensé : ‘Oh mon Dieu, je vais mourir’ », dit-elle.

« J’ai eu une poutre qui m’a écrasé la jambe droite. Tout cela s’est passé en une fraction de seconde, mais cela ressemblait à un ralenti.

Aveuglée par le feu qui faisait rage, Polly a senti un vide au-dessus d’elle, et avec ce qu’elle appelle une “force surhumaine”, elle s’est hissée sur le toit.

“Je me souviens avoir regardé devant et il n’y avait qu’un mur de flammes”, dit-elle. “J’avais si peur. J’étais en feu, alors j’ai juste crié et j’ai couru sur le toit.

Alors qu’elle atteignait une zone à l’extérieur, un étranger l’a enveloppée dans une couverture pour éteindre les flammes et l’a tenue debout pour l’empêcher de s’effondrer.

J’avais si peur. J’étais en feu, alors j’ai crié et j’ai couru sur le toit Polly Brooks

Mais l’aide tardait à venir. L’explosion avait provoqué un blocage de la route, piégeant environ 70 victimes blessées dans un cul-de-sac.

“C’était comme être pris au piège dans un enfer vivant”, dit Polly. “C’était atrocement douloureux. Il y avait des immeubles en feu tout autour de nous. C’était terrifiant.

Elle n’avait aucune idée de l’endroit où se trouvaient Dan et Annika et espérait qu’eux aussi s’étaient échappés vivants. Quand quelqu’un lui a tendu un téléphone portable, elle a réussi à appeler sa mère, mais il n’y a eu aucun mot de son mari.

« J’ai dit à maman : ‘Je vais bien, un peu brûlé.’ Je savais que je souffrais énormément, mais je ne savais pas à quel point j’étais proche de mourir », dit-elle.

Un camion a explosé dans la région de Kuta quelques secondes après un attentat-suicide Crédit : Reuters

Les explosions ont tué 202 personnes au total Crédit : EPA

Brûlures graves et cuisse “comme du bœuf”

Après trois heures infernales, les sauveteurs ont fait irruption et ont réussi à emmener Polly dans un hôpital où, submergé de blessés, le personnel l’a jetée sur un chariot et lui a donné un minimum de soins.

“Ma peau me pendait, mes vêtements étaient brûlés sur moi”, dit-elle.

“Ils avaient des fluides qui me maintenaient en vie, mais ils n’avaient plus de morphine, alors j’ai eu du paracétamol par voie intraveineuse et ils m’ont juste arraché la peau, m’ont enveloppé et ont mis des fluides.

“C’était une situation terrifiante parce que je souffrais beaucoup et je ne savais pas où Dan ou Annika ou l’un des autres étaient partis.”

Polly a attrapé l’infection mortelle à SARM à l’hôpital. Heureusement, le lendemain, les autorités australiennes sont intervenues et ont transporté par avion les blessés, dont Polly, à Darwin.

Après avoir nettoyé ses blessures, ils l’ont emmenée par avion dans une unité de soins aux brûlés à Brisbane où elle a été accueillie par sa mère et son père, qui avaient été transportés par avion par sa compagnie.

“Ce fut un choc terrible”, se souvient maman Rosemary. « Sa tête était complètement enflée. Nous n’avions aucune idée de l’étendue de ses brûlures.

“Ce à quoi elle ressemblait est gravé dans mon cerveau. Sa cuisse était comme un rôti de bœuf.”

Les corps sont recouverts de draps sur les lieux de l’attaque Crédit : Reuters

L’hôpital était submergé de victimes Crédit : Reuters

Dévasté pour survivre

Polly a été opérée pendant 12 heures, les chirurgiens utilisant la peau intacte de la majeure partie de son corps pour réparer les zones brûlées.

“J’avais littéralement mal de la tête aux pieds”, dit-elle. « J’avais des milliers d’agrafes dans mon corps. Avoir mes blessures nettoyées tous les jours était une agonie.

Alors qu’elle se rétablissait, chaque jour apportait des nouvelles fraîches et déchirantes de la mort de ses amis.

“C’était vraiment difficile parce que j’étais au lit et un par un, ils ont été confirmés et Dan était l’un des derniers”, dit-elle.

“Pour être honnête, j’étais vraiment mécontent d’avoir survécu.”

Polly a raté les funérailles de ses amis, dont Annika, et n’a pu écrire des messages que depuis son lit d’hôpital.

Il a fallu neuf semaines avant qu’elle ne puisse rentrer au Royaume-Uni, arrivant le 18 décembre – trois jours avant les funérailles de son mari Dan et ce que Rosemary a appelé “le Noël le plus triste de tous les temps”.

“Maman a été incroyable pour me montrer la voie à suivre”, déclare Polly.

“Elle a dit ‘ne sois pas en colère, ne sois pas amère parce que la seule personne qui fera du mal, c’est toi. Vous devez regarder vers l’avant.

Polly avec maman Rosemary et papa Peter, alors qu’ils rentraient de Brisbane Crédit : PA

Polly était en colère d’avoir survécu et perdu tant d’êtres chers

Pas de regrets

L’attaque a été attribuée au groupe islamique extrême Jemaah Islamiyah et plusieurs auteurs ont été arrêtés.

Le chef de file Hambali – qui a reçu des fonds des terroristes du 11 septembre d’Al-Qaïda – avait ordonné une stratégie consistant à frapper des cibles faciles, telles que des boîtes de nuit et des bars, plutôt que des sites hautement sécurisés comme les ambassades.

Ali Imron, qui a été condamné pour son rôle dans les attentats à la bombe, a déclaré qu’ils étaient une réponse à l’invasion américaine de l’Afghanistan, à la suite des attentats de la tour jumelle de 2001. Bali a été choisie “parce qu’elle était fréquentée par les Américains et leurs associés”.

Trois des kamikazes – Imam Samudra, Amrozi Nurhasyim et Huda bin Abdul Haq – ont été exécutés par un peloton d’exécution après avoir été condamnés à mort par le gouvernement indonésien. Imron a été condamné à perpétuité parce qu’il a montré des remords.

Hambali a passé 19 ans dans le centre américain de Guantanamo Bay avant d’être inculpé en 2021. Il attend son procès.

Bien que Polly ait suivi les épreuves, elle s’est concentrée sur la reconstruction de sa vie.

“En fin de compte, cela n’a rien changé”, dit-elle. « Vous ne pouviez pas les ramener. Même s’il était important pour moi qu’ils soient capturés et punis, je ne voulais pas concentrer mes énergies là-dessus.

Dans la foulée, Polly a créé l’association caritative Dan’s Fund For Burns, collectant des fonds pour soutenir les victimes de brûlures et acheter du matériel médical spécialisé.

À ce jour, ils ont collecté plus de 80 millions de livres sterling et fait don de machines Meek Mesher, qui élargissent la peau du donneur avant la greffe, à sept hôpitaux.

Elle a créé une association caritative au nom de Dan

Ils fournissent également un soutien et des conseils à des centaines de victimes de brûlures et ont installé le premier psychologue clinicien à temps plein dans le principal service des brûlés de Londres, incitant le NHS à déployer des soins psychologiques vitaux pour les patients dans tout le pays.

Polly, diplômée d’un MBE en 2020, a trouvé le bonheur avec son deuxième mari Andy Brooks, avec qui elle a deux enfants.

“Beaucoup de gens me demandent si je regrette d’être allé à Bali ou d’avoir vécu en Asie et je réponds que je ne peux pas le regretter un seul instant”, dit-elle.

« Nous n’avons pas pris de décision dangereuse, nous étions juste au mauvais endroit au mauvais moment. Malchanceux.

« Vaut-il mieux avoir aimé et perdu que de ne jamais avoir aimé du tout ? Oui absolument.

“Je suis la preuve vivante que vous pouvez survivre à tout, reconstruire et être heureux à nouveau.”

Attentats de Bali : Real Death In Paradise Special’airs on Realla, dimanche 2nd Octobre, 22h. Également disponible en streaming sur Discovery+