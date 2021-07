J’ai survécu à la pire attaque de requin de l’histoire alors que des centaines d’hommes ont été mangés par des prédateurs pendant QUATRE JOURS dans l’eau

EDGAR Harrell pouvait encore entendre les cris des amis qui s’accrochaient les uns aux autres alors qu’un banc de requins affamés commençait à arracher des morceaux de leurs jambes.

Les eaux bleues du Pacifique sont devenues rouges de sang alors que, un par un, des centaines d’hommes ont été dévorés vivants.

7 Le sergent Edgar Harrell a survécu à la pire attaque de requin de tous les temps – le naufrage de l’USS Indianapolis Crédit : YouTube

7 Les requins tigres et les requins océaniques ont tué l’équipage survivant lors de la plus grande attaque contre des humains jamais enregistrée Crédit : Getty – Contributeur

Harell était l’un des 1195 hommes à bord de l’USS Indianapolis en 1945 lorsqu’il a été torpillé par un sous-marin japonais, le laissant, lui et des centaines d’autres, se battre pour survivre dans des eaux infestées de requins.

Pendant quatre jours, les survivants ont été attaqués par les bêtes au milieu de la mer des Philippines avant d’être accidentellement retrouvés par un bombardier ami.

« Tout ce que nous avons entendu, c’était des hommes mangés vivants. Chaque jour, chaque nuit », a déclaré Harrell à Sun Online en 2019.

« Vous trouveriez votre copain et l’examineriez et constateriez qu’il est éventrée, ou que le fond a disparu. »

Harrell avait 20 ans au moment de l’attaque – il est décédé en mai de cette année à l’âge de 96 ans.

Il est depuis devenu connu comme la pire attaque de requin de l’histoire et a inspiré le personnage du capitaine Quint dans le blockbuster Jaws, qui a déclaré avoir survécu à l’attaque.

900 personnes dans des eaux infestées de requins

Dans la nuit du 30 juillet 1945, l’Indianapolis naviguait de l’île de Tinian aux Philippines après avoir terminé une mission secrète de livraison d’uranium pour la bombe atomique d’Hiroshima, qui a été larguée une semaine plus tard.

A 00h14, un sous-marin japonais a tiré six torpilles sur l’Indianapolis, et deux l’ont touché directement.

Le sergent Harrell, qui était aux aguets ce soir-là, a déclaré à Sun Online : « L’une des torpilles a coupé la proue du navire.

« Le second a explosé sous une tourelle.

« Je pouvais voir, entendre et sentir toute l’eau entrer en dessous de moi, et le navire a commencé à inonder. »

Il s’est précipité pour obtenir un gilet de sauvetage, puis s’est accroché à un rail alors que le navire en train de couler commençait à couler, regardant avec horreur des hommes gravement brûlés sortir du navire en hurlant.

7

Harrell a déclaré: « Je me suis accroché à ce rail en regardant dans l’obscurité de la nuit.

« Puis-je dire qu’il y a des moments où vous priez et qu’il y a des moments où vous prier. »

Il a ensuite sauté dans l’eau alors que le navire coulait.

Il a déclaré: « J’ai nagé loin du navire et vers un groupe de marines qui avaient déjà fui le bateau.

« L’un a été grièvement blessé et il est mort dans mes bras dans l’heure qui a suivi. »

Trois cents hommes ont coulé avec le navire, laissant 900 autres flottant dans les eaux noires.

Des marins mangés vivants

Alors que Harrell et ses camarades étaient reconnaissants d’avoir survécu aux torpilles, il est vite devenu évident qu’ils faisaient face à un ennemi encore plus terrifiant – des centaines de requins océaniques et tigres qui rôdent dans le Pacifique.

Dans les heures qui ont suivi, alors que le jour se levait, Harrell flottait avec un groupe d’environ 80 autres hommes lorsque les nageoires dorsales ont commencé à couper les vagues autour d’eux.

Les hommes se sont accrochés les uns aux autres dans le but d’intimider les prédateurs – mais ceux qui sont affaiblis par les blessures perdraient leur emprise.

Et une fois seuls à l’air libre, les requins se refermaient.

Harrell dit : « Vous entendriez un cri à vous glacer le sang et regarderiez et verriez quelqu’un couler. »

Et alors que le sang des victimes se répandait dans l’eau, les requins – qui peuvent sentir le sang jusqu’à trois milles de distance – ont été attirés par les marins sans défense, créant une frénésie alimentaire.

Harrell a ajouté: « Quand vous aurez quelque 900 garçons qui se décomposent dans la misère, les requins vont nager à travers et ils vont attaquer ce qui se trouve sur leur route.

« Si je m’effondre sur leur route, ils vont me prendre sous terre, et ils n’ont qu’à te frapper une fois.

« Tout ce que nous avons entendu, c’était des hommes mangés vivants. Echaque jour, chaque nuit. »

7 Les survivants de l’Indianapolis Crédit : Getty – Contributeur

7 L’histoire de l’attaque a été recréée dans un film de 2016 USS Indianapolis: Men of Courage

Bataille pour la survie

Le groupe de marins en déclin n’avait pas de nourriture et a enduré une chaleur cuisante pendant la journée et un froid extrême la nuit.

Ils étaient également gravement déshydratés, ce qui a poussé certains hommes désespérés à boire de l’eau de mer.

Harrell a déclaré: « Vous pourriez presque le chronométrer après qu’ils aient bu cette eau salée – en l’espace d’une heure, leur esprit était complètement parti, hallucinant. »

Le deuxième jour, les hommes ont pu boire quelques gouttes d’eau de pluie qui sont tombées en la rattrapant dans leur bouche.

Mais à midi le troisième jour, sur les 80 hommes avec lesquels Harrell s’était blotti pour la première fois dans l’eau, seuls 17 étaient encore en vie.

REQUINS À POINTE BLANCHE OCÉANIQUE Les requins océaniques vivent dans les eaux chaudes et peuvent mesurer plus de 4 m (13 pi) de long. Ils sont identifiés par leurs longues nageoires à pointes blanches – qui sont très appréciées en tant qu’ingrédient principal de la soupe d’ailerons de requin. Les pointes blanches sont des chasseurs opportunistes qui se déplacent lentement dans les couches supérieures des eaux profondes, se nourrissant principalement de calmars et de poissons osseux. Ils sont connus pour être particulièrement dangereux pour les survivants des épaves de navires et d’avions en mer, et on pense qu’ils sont l’espèce qui a tué la majorité des survivants d’Indianapolis. Les pointes blanches étaient également l’espèce qui a mangé de nombreux survivants du RMS Nova Scotia, torpillé près de l’Afrique du Sud en 1942. Les chiffres exacts d’incidents comme ceux-ci ne sont pas enregistrés dans les registres officiels des morsures de requins, ce qui signifie qu’il y a cinq autres espèces devant eux en termes de nombre d’attaques officielles contre les humains. Mais l’océanographe Jacques Cousteau a qualifié les pointes blanches de « plus dangereux de tous les requins ».

À un moment donné plus tard dans la journée, un groupe de cinq autres marins a flotté jusqu’à Harrell avec un radeau de fortune qu’ils avaient fabriqué à partir de caisses de munitions en aluminium vides et de caisses orange.

Les nouveaux arrivants ont supplié le groupe de Harrell d’essayer de pagayer plus près des Philippines, sinon ils ne seraient jamais retrouvés.

Harrell et son ami Spooner sont allés avec les cinq nouveaux arrivants – les 12 laissés pour compte ne survivraient pas.

Le même jour où ils se sont séparés du groupe, Harrell a trouvé une caisse de pommes de terre flottant à côté.

Il a dit: « Ils étaient pourris. Mais solides à l’intérieur. »

Désespérés, les hommes ont décollé le moule avec leurs dents.

Il a ajouté: « C’est toute l’eau et la nourriture que j’ai eu pendant quatre jours et demi. »

« Il a vu des requins attaquer des garçons »

Le lendemain, un bombardier américain volant au-dessus de la tête a accidentellement trébuché sur les hommes lors d’une patrouille anti-sous-marine.

Jusque-là, l’US Navy n’avait aucune idée que l’Indianapolis avait coulé et qu’il y avait des survivants qui attendaient d’être secourus.

Une opération de recherche massive a été immédiatement lancée – avec Robert Adrian Marks le premier à arriver sur les lieux dans un avion amphibie.

Harrell a déclaré: « Il a vu des requins attaquer des garçons, il a vu des traînards au loin. »

Marks a désobéi aux ordres de ne pas atterrir dans la mer agitée lorsqu’il a vu le requin se nourrir avec frénésie, transportant 49 survivants dans le petit avion et en attachant sept autres à ses ailes.

Ce soir-là, après près de cinq jours d’attaques constantes de requins et de déshydratation, sept navires sont arrivés et ont mis les autres survivants en sécurité.

Sur les 1195 membres d’équipage du navire lorsqu’il a été torpillé, seuls 316 sont restés vivants.

Harrell a été transporté à l’hôpital pour récupérer – et il a reçu le Purple Heart pour bravoure.

Il dit : « Seule la providence d’un Dieu souverain m’a permis de survivre, et je lui donne crédit dans mon livre Out of the Depths, plus chaque fois que je parle.

« Il ne me laisse jamais oublier.

« Je revive encore ces jours terribles et n’oublie jamais de donner tout le crédit à mon seigneur et sauveur. »

Après la mort de Harrell en mai, on pense que seuls trois survivants de l’Indianapolis sont encore en vie.

7 Edgar Harrell à 20 ans en 1945 – il s’est engagé alors qu’il n’avait que 18 ans

7 Harrell était un marine à bord de l’USS Indianapolis lorsqu’il a été torpillé en 1945 Crédit : Associated Press

