J’ai survécu 3 jours dans une cabine inondée au milieu de l’océan pendant que les poissons se nourrissaient des corps autour de moi – j’ai encore des cauchemars

Enfermé dans une minuscule poche d’air au fond de l’océan Atlantique, Harrison Okene ne pouvait que prier en écoutant les sons horrifiants des poissons se nourrissant des corps de ses collègues décédés.

Bien qu’il sache qu’il pourrait subir un sort similaire, le chef nigérian était déterminé à rester en vie après qu’une vague a fait couler son bateau dans les profondeurs de l’océan en 2013.

13 Harrison Okene s’est échoué au fond de l’océan Atlantique pendant 60 heures mais a miraculeusement survécu Crédit : AP : Associated Press

13 Une équipe envoyée pour récupérer les corps après l’accident l’a ramené à terre en 2013 Crédit : AP Photo/DCN Diving

L’épreuve terrifiante de Harrison fait partie d’une poignée de récits inspirants au fil des ans sur ceux qui se sont retrouvés perdus en mer.

Cette semaine, l’Aussie Tim Shaddock est devenu le dernier naufragé réel à déjouer les pronostics, survivant grâce au poisson cru et à l’eau de pluie pendant deux mois sur un catamaran.

Ici, nous regardons plus d’histoires de bravoure, de résilience et de détermination.

L’enfer sous-marin

Le navire de Harrison avait mis les voiles au large des côtes du Nigeria pour sécuriser un gros pétrolier. Bien qu’ils aient dû se frayer un chemin à travers des eaux turbulentes, ils ne s’attendaient pas au destin terrifiant qui les attendait.

Lorsque le bateau a été écrasé par une énorme houle, il a commencé à couler rapidement. Harrison a été jeté à travers une cabine, mais a reçu une bouée de sauvetage lorsqu’une poche d’air s’est formée, donnant à l’homme de 29 ans de l’oxygène pour respirer.

Dans le but de survivre, il a empilé des matelas pour rester à flot, mais était presque certain qu’il succomberait à sa mort.

Décrivant son horrible calvaire des années plus tard, il a déclaré : « Je n’avais accès à rien. J’ai pensé à ma famille, j’ai pensé à ma mère, mes frères, ma femme… il n’y avait aucun moyen de les rejoindre et je savais que j’allais mourir.

Après avoir passé plusieurs heures dans la chambre noire, il a commencé à entendre le bruit glaçant du poisson déchirant la chair de ses collègues morts.

S’adressant à 9News, il a déclaré: « Je n’ai jamais su s’il s’agissait de requins ou non, il faisait si noir. Je les ai entendus mordre quelque chose. J’avais peur, je devais rester et faire le guet pour voir si quelque chose viendrait dans ma direction.

Soixante heures plus tard et sans aucune idée de la durée de la poche d’air, Harrison avait abandonné tout espoir de s’en sortir vivant – seulement pour entendre un bruit de frappe.

13 Harrison dit qu’il a pensé à sa femme, Akpovona et à sa mère alors qu’il était coincé sous l’Atlantique Crédit : AP

Miraculeusement, Harrison a vu de la lumière pénétrer à travers les profondeurs. C’était la lampe de poche du plongeur sud-africain Nico van Heerden, qui, avec une équipe, avait été envoyé pour récupérer les corps de l’équipage.

Harrison a réussi à taper doucement sur l’équipement de van Heerden pour l’avertir de sa présence – l’équipe ne pouvait pas croire qu’il avait réussi à passer près de trois jours au fond de l’océan.

Parlant du moment où il a été secouru, Harrison dit : « Quand il est venu, je pleurais juste. Il n’a jamais su à quoi je pensais.

« Je n’avais pas peur à ce moment-là. J’avais déjà décidé si c’était être vivant ou mort, pas de problème. j’étais prêt à partir [but] Dieu a entendu mes prières.

Bien que Harrison ait juré plus tard de ne jamais retourner à la mer après avoir fait des cauchemars, il est devenu plongeur certifié en 2015. À ce jour, les experts sont toujours déconcertés par la façon dont il a réussi à rester en vie aussi longtemps.

14 mois d’épreuve

13 Lorsque Jose Salvador Alvarenga a été secouru, il ne pouvait pas marcher sans assistance Crédit : AFP

13 Jose a eu des retrouvailles en larmes avec sa famille, qui l’avait présumé mort Crédit: Splash Nouvelles

En novembre 2012, Jose Salvador Alvarenga a mis les voiles au large des côtes mexicaines pour un quart de travail de 30 heures de pêche en haute mer, mais a rapidement rencontré des difficultés suite à une tempête féroce qui a duré cinq jours.

Jose et son partenaire inexpérimenté, Ezequiel Cordoba, qu’il venait de recruter pour le voyage, se sont retrouvés sans nourriture ni eau et sans sens de l’orientation.

Le pêcheur salvadorien a fait face à la faim et à des rencontres avec des requins terrifiants alors qu’il naviguait désespérément dans l’effrayant océan Pacifique.

Il est resté en vie en se régalant de petits oiseaux, de tortues et de méduses, qu’il a dû ramasser dans la mer.

Dans une interview, après avoir été retrouvé, Jose a déclaré: « Ça m’a brûlé la partie supérieure de la gorge, mais ce n’était pas si grave. »

Il a ajouté : « Nous avons dû boire notre propre urine après la tempête. Ce n’est qu’un mois plus tard que nous avons enfin eu de l’eau de pluie.

13 Le bateau que Jose Salvador Alvarenga et son compagnon de pêche ont utilisé pour leur voyage en 2012 Crédit : AFP

13 Il a également rencontré avec émotion la mère d’Ezequiel Cordoba Crédit : AFP-Getty

Alors que Jose savait que sa survie dépendait de son énergie, Ezequiel, 23 ans, hésitait à manger des oiseaux crus et a fini par mourir de faim.

De retour dans son pays d’origine, une équipe de recherche envoyée pour retrouver les hommes n’a trouvé aucune trace d’eux et a abandonné après quelques jours, invoquant une mauvaise visibilité.

Bien que José ait envisagé de se suicider, il a décidé de ne pas le faire en raison de sa foi chrétienne. Pris au piège en mer, il a vu plusieurs porte-conteneurs mais n’a pas pu appeler à l’aide.

Il a finalement vu une terre, qui s’est avérée être un petit îlot au coin des îles Marshall. Abandonnant son bateau le 30 janvier 2014, il a nagé jusqu’au rivage 14 mois plus tard, tombant sur une maison de plage appartenant à un couple.

Lorsqu’il a été retrouvé, il était faible, avait du mal à marcher sans aide et avait les cheveux touffus. Il a été emmené à l’hôpital pour des soins médicaux et est rentré chez lui au Salvador pour une réunion émouvante avec sa famille.

Aventure désastreuse

13 Tami Oldham Ashcraft et Richard Sharp étaient fiancés avant l’incident dévastateur

13 L’histoire déchirante de Tami a été transformée en film en 2018 Crédit : Zuma Press

En 1983, Tami Oldham Ashcraft quitte Tahiti avec son fiancé britannique Richard Sharp pour une aventure à San Diego alors qu’elle a 23 ans.

Le couple, cependant, a fini par naviguer directement dans l’ouragan Raymond. Après que la force du vent a frappé, leur bateau n’avait aucune chance après avoir été frappé par des vagues de 40 pieds.

Alors que le navire chavirait, Tami a été projeté contre un mur de la cabine et a perdu connaissance.

Lorsqu’elle s’est réveillée 27 heures plus tard, elle s’est rendu compte que son futur mari bien-aimé était perdu en mer. Le bateau avait été inondé et son système de radio et de navigation ne fonctionnait plus.

Déterminée à survivre, elle fabrique une voile de fortune à partir des ruines du bateau, conçoit une pompe pour évacuer l’eau et part en direction d’Hawaï.

Survivant avec un régime de conserves et de beurre de cacahuète, elle a réussi à durer 41 jours avant d’atteindre Hilo, à Hawaï.

Parlant de son expérience terrifiante, elle a déclaré: «Quand j’étais là-bas, Richard était avec moi. Je sentais sa présence, je lui parlais constamment, je dormais avec ses vêtements autour de moi.

« J’ai entendu sa voix me consoler, m’encourager et m’aider à continuer dans mes moments les plus sombres. »

Son histoire a été transformée en un film de 2018 intitulé Adrift, avec Shailene Woodley la jouant et Sam Claflin dans le rôle de Richard.

Dérive désespérée

13 Trois garçons ont finalement été secourus après 50 jours de perte en mer Crédit : Reuters

Dans certaines parties du Pacifique, les gens se déplacent d’une île à l’autre en utilisant de petits bateaux.

Bien que ce fût une routine pour trois amis, Filo Filo, Etueni Nasau et Samu Pelsa, ils ont perdu de vue le rivage et sont devenus désorientés lorsqu’ils ont quitté Tokelau en 2010.

Les adolescents, âgés de 14 et 15 ans à l’époque, se sont éloignés de la terre et se sont retrouvés dans l’océan. L’eau et les 20 noix de coco qu’ils avaient apportées s’étaient épuisées en deux jours.

Pendant les 48 jours suivants, ils ont été forcés de manger des oiseaux pour survivre.

Après que les recherches menées par les équipes locales et l’armée de l’air néo-zélandaise se soient avérées vaines, leurs amis et leur famille ont présumé qu’ils étaient morts et ont organisé un service commémoratif pour eux, auquel ont assisté 500 personnes en deuil.

Pendant ce temps, les garçons sont devenus si désespérés qu’ils ont commencé à boire de l’eau de mer – les experts ont noté que c’est souvent un signe que la mort est imminente.

Mais après avoir dérivé sur plus de 500 milles, ils ont été repérés par un bateau de pêche. En voyant leur apparence physique, le marin les a emmenés aux Fidji pour des soins d’urgence.

Tai Fredeicsen, qui était responsable du vaisseau qui les a découverts, a déclaré : « Leurs os sortaient de sous leur peau. Mais mentalement et spirituellement, très haut.

Voile solo

13 Steven Callahan avait perdu un tiers de son poids lorsqu’il a finalement été mis en sécurité Crédit : AP : Associated Press

Steven Callahan a toujours eu la passion des bateaux et était déterminé à traverser un jour l’océan Atlantique.

Ce rêve s’est concrétisé en 1981, lorsqu’il a affrété son propre navire appelé le Napoléon Solo.

Au départ de Newport sur Rhode Island, il a navigué jusqu’aux Bermudes et a même atteint les Cornouailles avant de se diriger vers Antigua.

Le Napoléon Solo a cependant subi des dommages irréparables lorsqu’il est entré en collision avec une baleine. Steven a fini par l’abandonner et a continué dans un radeau de sauvetage gonflable qui mesurait six pieds.

Après avoir épuisé ses réserves alimentaires limitées, il a survécu en attrapant des mahi-mahi ainsi que des balistes et des oiseaux.

Il a eu de nombreux appels rapprochés après s’être retrouvé face à face avec des requins et des crevaisons sur le radeau.

Après 76 jours de mer, il est récupéré par des pêcheurs attirés par les oiseaux qui survolent le radeau.

Il avait perdu un tiers de son poids et était couvert de plaies d’eau salée et avait besoin d’une assistance médicale. Il a passé six semaines à se rétablir dans un hôpital.

Certaines parties de l’histoire de Steven ont inspiré le film Life of Pi de 2012 après avoir été consulté par le réalisateur Ang Lee.

L’instinct de survie

13 Rolando Omongos a retrouvé sa famille près de deux mois après avoir été bloqué en mer Crédit : AFP

13 Il avait perdu 41 kg et ne pesait que 20 kg au moment où il a été découvert Crédit : AFP

Rolando Omongos a disparu alors qu’il naviguait sur un petit bateau des Philippines vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’âge de 21 ans.

Son oncle l’avait emmené en voyage de pêche en décembre 2017 mais une tempête a séparé les deux hommes, les laissant se battre pour leur vie.

Après un mois de faim et d’exposition, l’oncle de Rolando est mort. Il a attaché son corps au bateau pendant quelques jours, mais l’a ensuite relâché dans l’océan après qu’il ait commencé à sentir mauvais.

Rolando a pu survivre en buvant de l’eau de pluie et en mangeant de la mousse qui poussait sur la carcasse de son bateau. Plusieurs bateaux le croisaient chaque jour, refusant de s’arrêter.

Près de deux mois plus tard, il a été retrouvé par un bateau de pêche japonais – il ne pesait incroyablement que 20 kg, après avoir perdu 41 kg.

Parlant de sa volonté de rester en vie, il a déclaré : « Je n’ai jamais perdu espoir. Je priais toujours. Je me suis dit, au moins l’un de nous devait rentrer à la maison.

Il a ajouté: « J’ai pleuré sans arrêt quand j’ai finalement été secouru. J’étais trop faible pour me lever et ils ont dû me porter.