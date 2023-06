J’ai surpris le vilain enfant de mon voisin en train de laisser mon robinet d’arrosage toute la journée… les gens disent qu’ils devraient être obligés de payer ma facture d’eau

UNE FEMME a été choquée lorsqu’elle a surpris le vilain enfant de ses voisins en train de laisser son robinet d’arrosage fonctionner à plein régime toute la journée.

Catelyn Ellutzi, 21 ans, s’est rendue sur TikTok pour partager l’histoire bizarre sur la façon dont elle a surpris le garçon effronté en action.

3 Catelyn Ellutzi s’est rendue sur TikTok pour expliquer l’histoire derrière son tuyau allumé pendant des heures à la fois Crédit : TikTok/@caterthot

3 L’enfant de son voisin a été pris en flagrant délit sur des images de la caméra en train d’allumer le tuyau Crédit : TikTok/@caterthot

3 Le garçon a dit qu’il était « vraiment intéressé par l’eau » Crédit : TikTok/@caterthot

Dans un message de trois minutes, la créatrice de contenu a expliqué comment elle se détendait dans sa chambre avant d’entendre un bruit suspect venant de derrière les murs.

« J’entends ce qui ressemblait à des tuyaux d’eau dans le mur qui coulaient, j’étais comme si c’était bizarre, les douches pas allumées, les machines à laver pas allumées, qu’est-ce que c’est? »

Elle explique ensuite qu’elle est sortie pour enquêter sur les sons étranges et qu’elle est tombée sur quelque chose de choquant.

« Le tuyau est à fond », a-t-elle déclaré.

La femme stupéfaite a envoyé un SMS à ses colocataires pour les laisser maintenant que le tuyau avait giclé et a poliment demandé que le robinet soit fermé après utilisation – mais personne n’a avoué.

Catelyn a laissé passer l’incident, mais le mystérieux fauteur de méfaits était revenu à ses tours deux jours plus tard.

« Le robinet d’eau a de nouveau été laissé à plein régime, je ne l’ai pas attrapé avant de rentrer à la maison vers 20 heures ce soir-là, donc il a été ouvert pendant des heures », a-t-elle déclaré.

Mais ce n’était pas la seule partie étrange de l’histoire.

« Non seulement cela, mais le tuyau qui se connecte à ce bec a été traîné tout le long de l’arrière-cour en visant un fossé en ciment le long de notre clôture arrière ».

Elle a révélé qu’aucun de ses colocataires n’avait reconnu avoir laissé le tuyau allumé à nouveau, et Catelyn était de retour à la case départ.

Mais avant qu’elle ne puisse sortir de la situation bizarre du tuyau, le robinet a de nouveau fonctionné à plein régime – seulement trois jours plus tard.

Catelyn a ensuite confronté son amie qui avait des plantes en pot à l’extérieur, mais elle a juré que ce n’était pas elle.

La femme pensait qu’elle était libérée de l’escroc après avoir passé quelques jours tranquilles, mais « et voilà, cette merde se rallume », a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué aux téléspectateurs comment le fossé en ciment avait maintenant un divot à cause de l’immense pression de l’eau provenant du tuyau ouvert.

Après de nombreuses répétitions du drame du tuyau, la jeune femme de 21 ans a atteint le point de rupture et a pris le farceur entre ses mains.

Au début, Catelyn et ses amis ont supposé qu’il s’agissait peut-être d’un sans-abri, mais ont ensuite craint qu’une porte coulissante sur leur propriété ne signifie que les voleurs aient un point d’accès.

« Alors j’ai rompu », a-t-elle dit, « j’ai conduit jusqu’à Target et je suis allé acheter une putain de caméra et j’ai configuré ça avec la détection de mouvement, je suis prête à les prendre en flagrant délit ».

La propriétaire furieuse a ensuite partagé les images effrontées qui montraient le petit garçon de ses voisins apparaissant dans son jardin et allumant le tuyau.

Mais dans le premier clip, le garçon s’est retiré avec son pistolet à eau à la main après avoir réalisé que le tuyau n’avait pas été attaché.

Catelyn a partagé un extrait du lendemain qui a vu le « petit mec aller tordre tordre tordre », alors qu’il était surpris en train d’allumer le tuyau.

Le TikToker a ensuite fait une deuxième partie de la collection « Mystery Of The Outdoor Hose » où elle a raconté comment son colocataire avait envoyé un texto à la mère des garçons et expliqué ce qu’il avait fait dans leur jardin.

Catelyn a déclaré que la mère s’excusait et avait accepté de parler à son fils de ses astuces de gaspillage d’eau.

Après avoir discuté de la situation au téléphone, la créatrice de contenu a déclaré qu’elle pouvait entendre les enfants à l’arrière de l’appel paniquer et nier leurs actions – mais Catelyn avait les images dures.

Elle a raconté comment le garçon est venu chez eux pour s’excuser d’avoir utilisé leur eau et a donné à Catelyn une excuse bizarre pour ses bouffonneries.

L’enfant a affirmé qu’il était « vraiment intéressé par l’eau » et a dit qu’il utilisait le leur parce que ses parents craignaient que s’il utilisait leur tuyau, il ne le casse.

Le père du garçon a ajouté que son enfant avait «essayé de remplir le ruisseau», qui était le fossé en ciment au fond du jardin de Catelyn.

En riant, la femme a déclaré que les parents des garçons avaient proposé de payer la différence sur leur facture de services publics, mais ils avaient refusé car «les petits enfants seront de petits enfants».

Catelyn a loué «l’énergie» des petits garçons mais a admis que toute la situation était «frustrante».

Le message a accumulé un méga 65,9k likes et plus de 800 commentaires de personnes qui ont été laissées en échec après la révélation.

L’un d’eux a écrit : « Les parents auraient eu cette facture d’eau ! »

Un autre a déclaré : « En Australie, l’eau est tellement chère que cela provoquerait une guerre avec les voisins ! Guerre totale ! »

Un troisième a commenté: «Mes frères et sœurs et moi avions l’habitude de jouer avec de l’eau comme ça. Ma sœur est maintenant ingénieure en dynamique des fluides numérique ».

Cela survient après qu’un voisin a interdit aux enfants d’une femme de parler dans leur jardin après avoir affirmé qu’ils l’avaient trop dérangé.