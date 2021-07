J’ai supplié mes enfants de recevoir le vaccin Covid et ils ont tous les deux dit: Non

Tout se passait si brillamment avec le programme de vaccination, n’est-ce pas ?

Développé à une vitesse record, puis déployé d’une manière incroyablement efficace, pour commencer. Le Royaume-Uni a administré plus de premières doses de vaccin Covid-19 pour 100 personnes que tout autre pays de taille de population comparable.

En mars, plus d’un demi-million de personnes se faisaient vacciner chaque jour, les premières doses culminant à 752 000 injections en une seule journée.

Ensuite, il a été étendu aux moins de 30 ans. Et nous semblons s’être arrêtés.

Au début, ça allait. Au cours de la semaine précédant le 18 juin, plus de 90 000 moins de 25 ans se sont fait piquer chaque jour.

Mais les chiffres du NHS montrent que seuls 18 100 moins de 25 ans par jour se sont présentés pour recevoir leur première dose au cours de la semaine dernière.

La demande pour le jab chez les jeunes adultes a chuté de 80% et le déploiement a chuté à son rythme le plus lent à ce jour, même si toute personne de plus de 18 ans est éligible.

Avec trois millions d’enfants de moins de 30 ans encore non vaccinés, il est assez clair que les jeunes hésitent à se faire vacciner. Et cela inclut mes propres enfants.

Je les ai suppliés tous les deux d’avoir le jab, mais aucun d’eux ne le fera.

Ils refusent catégoriquement et ne peuvent être convaincus.

Ils croient que les risques de le prendre sont plus grands que les avantages.

Ils croient que les moins de 30 ans auront des caillots sanguins s’ils prennent de l’AstraZeneca ou des problèmes cardiaques s’ils ont le Pfizer, des problèmes de fertilité, des règles et presque tout ce qu’ils ont lu qui pourrait arriver à 0,000001 % des personnes vaccinées.

Comme beaucoup de jeunes femmes, Sophia, 25 ans, s’inquiète des effets sur la fertilité.

Mais cette peur est basée sur des rumeurs, pas sur des preuves fiables.

Ayant eu le virus une fois, avec seulement une perte d’odorat et de goût comme symptômes, mon fils Paolo pense qu’il est peu probable qu’il l’attrape à nouveau et ne tombera pas aussi malade s’il le fait. D’une certaine manière, vous pouvez voir son point de vue – les chances d’un jeune homme de 22 ans en forme de mourir de Covid sont minuscules.

Mais cela ne tient pas compte du long Covid. Les chiffres montrent qu’environ une personne sur dix âgée de 18 à 49 ans développe des symptômes à long terme après avoir contracté un coronavirus, quel que soit son état de santé au début.

De plus, même si vous avez eu le virus, les médecins ne savent pas combien de temps durent les anticorps et l’immunité.

De nombreux jeunes craignent que le vaccin ne soit « précipité ».

Oui, il a été créé à une vitesse record, mais c’est parce qu’il est le résultat d’un effort mondial sans précédent des meilleurs scientifiques du monde qui ont travaillé sans relâche pour le créer.

Je n’avais aucune réticence à me faire vacciner. Mais c’est parce que, faisant partie du groupe parlementaire multipartite pour le coronavirus, j’ai lu tous les documents de recherche et tous les rapports, alors j’étais sûr de ne pas avoir à m’inquiéter.

Mais même si je peux étaler toutes les preuves, il n’y a pas grand-chose qu’une mère de deux jeunes adultes puisse faire pour leur faire faire quelque chose qu’ils ne veulent pas.

Il n’y a pas que ma famille. Tous mes amis ont eu le jab. Et tous leurs enfants ne l’ont pas eu.

Je suis en train de filmer la nouvelle série de The Apprentice en ce moment et même si je sais qu’Alan et Tim ont eu les deux vaccins, je ne sais pas si les candidats ont eu le jab.

Heureusement, le protocole est très strict et nous nous faisons tester tous les deux jours.

ESPRIT PUBLIC

Mais on ne peut pas en dire autant de nombreux autres lieux de travail et arènes publiques. C’est pourquoi il est dans l’esprit du public que tout le monde reçoive le jab, même s’ils sentent qu’ils ne courent aucun risque.

Mais beaucoup pensent que le risque de complications du vaccin est plus grand que celui du virus.

En conséquence, nous vivons maintenant une pingdémie, qui perturbe terriblement nos vies. Plus les jeunes refusent le jab, plus il y aura de cas. De plus en plus de personnes seront cinglées et devront s’absenter du travail.

Je ne sais pas comment nous pouvons inspirer les jeunes à recevoir le vaccin avant l’hiver et toute cette hésitation face au vaccin menace un autre verrouillage.

Peut-être faudra-t-il qu’un de leurs amis tombe gravement malade avec Covid.

Ou il se peut que seul un passeport vaccinal pour certains aspects de leur vie personnelle, menaçant leur liberté s’ils n’en ont pas, soit la solution. C’est pourquoi je pense que le gouvernement a dit que vous ne pouvez pas aller dans les boîtes de nuit sans avoir les deux jabs.

Mais ce serait dommage d’en arriver là. Ce qui doit vraiment arriver à la place, c’est que nos jeunes ont juste besoin de grandir un peu.

Confiant Carol semble abs fabuleux

QUAND j’ai vu les photos de Carol Vorderman en train de faire du paddleboard au Pays de Galles, j’ai été frappé par son apparence incroyable. Pas seulement pour 60 ans, mais pour tout âge.

Elle respire le bonheur et a aussi l’air vraiment sexy. J’adore sa confiance en elle. On pouvait tous espérer un peu de ça.

magnifique Georges

À quel point le prince George est-il magnifique dans le portrait que sa famille a publié pour célébrer son huitième anniversaire cette semaine ? Qu’il est mignon!

Cela m’a vraiment fait penser que le prince William a fait un travail brillant pour briser le moule légèrement austère de la famille royale, en offrant à ses trois enfants un foyer chaleureux, aimant et heureux.

Le sourire de George rayonne de pur bonheur et c’est beau à voir.

La règle du bikini est le pantalon

JE NE PEUX PAS croire que l’équipe norvégienne de handball de plage a été condamnée à une amende de 1 300 £ pour avoir porté des shorts, plutôt que des bas de bikini, pendant la compétition.

Ils ont été sanctionnés par la Commission de Discipline de la Fédération Européenne de Handball pour l’équivalent de 130 £ par joueur.

Selon les règles internationales du handball, ils devaient porter des bas de bikini extrêmement légers pour leur match de championnat d’Europe contre l’Espagne en Bulgarie.

Qui pourrait être en désaccord avec leur désir de ne pas avoir à gambader sur une plage en portant ce qui équivaut à un pantalon minuscule, et de porter des shorts à la place – comme leurs homologues masculins sont autorisés à le faire ?

MACHO SPORT

Ils ont eu tellement de soutien en Norvège. Abid Raja, le ministre de la Culture et des Sports du pays, a qualifié l’amende de « complètement ridicule ».

Il a ajouté: « Un changement d’attitude est nécessaire dans le monde international macho et conservateur du sport. »

Trop juste. Et bien sur les joueuses Tonya Lurstaad et Julia Bird. Ils sont apparus dans l’émission Lorraine cette semaine en disant qu’ils voulaient « depuis longtemps » troquer leurs tenues étriquées contre quelque chose de similaire aux shorts et t-shirts pour hommes. La photo de l’équipe masculine en short à côté des femmes dans leur petit pantalon en disait long.

Pourquoi les hommes devraient-ils dire aux femmes quoi porter ? Les femmes veulent juste l’égalité et prendre leurs propres décisions concernant les vêtements qu’elles portent.

L’idée que les femmes reçoivent une amende pour cela est tout simplement absurde.

Oui, ils Kan

On dit que le DIVORCE comprend cinq étapes du deuil – y compris le déni, la colère, le marchandage, la dépression.

Il semble que Kim Kardashian et Kanye West ont atteint la cinquième étape, l’acceptation.

Elle et leurs quatre enfants ont assisté à la soirée de lancement de son album à Atlanta. On dirait qu’ils sont tous les deux matures. Et Kim emmenant les enfants était sans aucun doute pour s’assurer qu’ils maintiennent de bonnes relations avec leur père.

Un bon spectacle, Holly

IMAGINEZ un homme postant sur les réseaux sociaux, encourageant d’autres gars à accepter une partie de leur physiologie qui est plus ou moins inévitable ?

On n’apprend pas aux hommes à haïr leur corps de la même manière que les femmes, c’est donc difficile.

Pourtant, j’aime Holly Hagan, 29 ans, de Geordie Shore, pour avoir publié une photo franche de sa cellulite sur les réseaux sociaux.

Sa légende disait: « Je serai totalement honnête avec vous tous. Si je pouvais claquer des doigts et enlever ma cellulite, je le ferais.

« Est-ce que je l’aime ? Non, mais je ne crois pas que je dois le faire. Vous ne pouvez pas aimer comme par magie quelque chose qu’on vous a appris à détester.

« Je ne te dirai jamais d’aimer le tien non plus, parce que je serais un hypocrite.

« Mais ce que je vais vous dire, c’est de ne pas laisser un peu de cellulite, ce qui est tout à fait normal, vous empêcher de profiter de l’été. . . portez le bikini, le short, la jupe et ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas.

Nous avons besoin de personnes plus honnêtes comme Holly. Nous avons tous de la cellulite et il n’y a qu’un remède : Photoshop.

Pauvre Alicia

La lecture d’Alicia Douvall, qui a subi tant d’opérations bâclées qu’elle a maintenant besoin de Botox tous les six mois pour garder son visage lifté, m’a donné un coup de cœur.

Elle a subi plus de 360 ​​interventions esthétiques, dont 18 travaux de seins, 11 travaux de nez, des implants aux fesses et ses côtes rasées. Cela lui a coûté plus de 700 000 £.

Et Alicia, ci-dessous, dit que le Botox est maintenant devenu une nécessité, sinon elle se retrouve à dribbler après que les chirurgiens lui ont déchiré un muscle du visage lors d’un lifting.

Si ce n’est pas un rappel des dangers de trop de bricolage cosmétique, je ne sais pas ce que c’est.

Certains chirurgiens plasticiens sont des bouchers. Il est si dangereux de continuer à chercher la perfection.

Une opération de plus n’allait jamais régler ses insécurités.

Je veux juste lui faire un câlin.