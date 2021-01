Pendant des années, j’ai assumé la mentalité d’un swiper de série Tinder en matière de produits de soin de la peau: tout fera l’affaire. Mon régime cutané était sporadique, composé d’échantillons de produits d’Ulta et de tout tube coloré qui a attiré mon attention chez CVS. À 20 ans, j’avais accepté l’acné comme une partie inévitable de la vie, comme dormir ou manger, et me résignais à déplorer les boutons jusqu’à la vieillesse.

Ensuite, je suis allé sur TikTok. Bientôt, l’algorithme m’a présenté Hyram, un «spécialiste des soins de la peau» basé à Honolulu qui a recueilli quatre millions d’abonnés sur YouTube et six millions sur TikTok au moment de la publication. Hyram est devenu un phare dans l’espace des soins de la peau Gen Z en 2020 – une seule mention de sa part peut faire ou défaire une marque pour les téléspectateurs. (Prenez Kosas, une marque de soins de la peau dont les ventes sur le site Web auraient triplé dans les 48 heures suivant une mention Hyram.)

Avec ses vidéos informatives et impertinentes, Hyram m’a ouvert les yeux sur la folie de mes soins de la peau. J’ai lu sa liste de lecture YouTube «Skin Care 101» en une seule séance et j’ai appris à identifier mon type de peau et à nettoyer, exfolier et hydrater. Je peux dire avec confiance que j’ai appris plus sur les soins de la peau en moins d’une heure avec Hyram qu’en 20 ans d’essais et d’erreurs.

J’ai donc jeté mes anciens échantillons et j’ai décidé de commencer une routine de soins de la peau sanctionnée par Hyram. Pendant trois mois, je n’ai utilisé que quatre produits qu’il recommandait. Maintenant, je suis ici pour vous dire s’il m’a égaré ou à un bonheur à la peau claire.

Quels produits recommandés par Hyram ai-je utilisés pour ma nouvelle routine?

Crédit: Revu / Valerie Michelle Trapp J’ai opté pour un nettoyant, un exfoliant, une crème hydratante et un écran solaire pour ma nouvelle routine de soin de la peau.

J’ai décidé de limiter ma routine à l’essentiel: un nettoyant, un exfoliant, une crème hydratante et un écran solaire. Chaque vidéo de la série «Skin Care 101» comprend des recommandations de produits spécialement conçues pour chaque type de peau, j’ai donc fait défiler la fièvre jusqu’aux liens dans la description pour voir lesquels me conviendraient le mieux.

En raison de mes joues sèches et de ma zone T grasse, Hyram m’a aidé à identifier que j’avais une peau mixte. À partir de là, j’ai acheté les produits qu’il suggérait pour les peaux mixtes et je me suis assuré que le coût total de ma routine cadrerait dans mon budget de 100 $. Enfin, j’ai commencé mon parcours de soin de la peau.

1. Nettoyant hydratant au chanvre Krave Beauty Matcha

Crédits: Krave Beauty Le nettoyant hydratant au chanvre Matcha de Krave Beauty rince en douceur la peau des impuretés.

Ce qu’il prétend: Bien que Hyram ait recommandé le nettoyant antioxydant Youth to the People Superfood pour les peaux mixtes / grasses, j’ai opté pour sa suggestion de nettoyant Krave en raison de la différence de prix de 20 $. Hyram a déclaré que les deux nettoyants sont très similaires – la différence étant que Krave offre plus d’hydratation et pourrait donc être particulièrement bénéfique pour la peau sèche – j’ai donc décidé de m’en tenir au choix budgétaire. Le nettoyant hydratant Krave Beauty Matcha Hemp est un gel nettoyant à base d’eau qui prétend éliminer les impuretés et les irritants sans laisser de sensation de tiraillement et de sécheresse. Il utilise des tensioactifs à base de noix de coco pour nettoyer la peau sans la décaper et du matcha et de l’huile de graines de chanvre pour «restaurer les acides aminés essentiels et les antioxydants». C’est censé être un nettoyant doux et rebondissant.

Ce que c’est que d’utiliser: C’était la première étape de ma nouvelle routine et, comme je le prétendais, le nettoyant Krave était très doux et rincait ma peau presque aussi facilement que de l’eau. Le gel vert moussait en une mousse fine et blanche, avait un soupçon d’odeur de matcha et ne laissait aucune sensation de tension. C’est une excellente option si vous recherchez un nettoyant soyeux qui donne l’impression de glisser sur votre visage, mais ce n’est peut-être pas le cas si vous recherchez un produit qui enlève un maquillage très épais en une seule fois. J’étais généralement d’accord avec cela, mais la prochaine fois, je l’utiliserai comme deuxième étape après un nettoyant à base d’huile dans un système de double nettoyage pour m’assurer de retirer le maquillage et l’excès d’huile. Ou je vais faire des folies et essayer la suggestion de Hyram’s Youth to the People pour cibler ma peau mixte.

2. Exfoliant Paula’s Choice 2% BHA

Crédit: Paula’s Choice L’exfoliant Paula’s Choice 2% BHA utilise de l’acide salicylique pour garder vos pores clairs.

Ce qu’il prétend: Le Paula’s Choice 2% BHA Exfoliant est un produit culte parmi les fanatiques de soins de la peau avec plus de 20000 avis et une note de 4,6 étoiles sur Amazon. C’est un exfoliant sans rinçage à base d’acide salicylique qui prétend désobstruer les pores, égaliser les rides et éclaircir le teint. Le BHA (acide bêta-hydroxy) aide la peau à se débarrasser de ses anciennes couches et le produit est suffisamment doux pour être utilisé deux fois par jour après le nettoyage. L’une de ses critiques de produits le compare même au Saint Graal, alors naturellement, j’étais curieux de voir s’il s’agissait d’une légère exagération ou d’un abus de langage.

Ce que c’est que d’utiliser: C’était la première fois que j’essayais un exfoliant chimique – je n’utilisais auparavant que des exfoliants physiques pensant qu’ils nettoyaient mieux les pores. (Hyram – qui abhorre les exfoliants physiques comme le St. Ives Apricot Scrub – crie quelque part). Pourquoi personne ne m’a parlé plus tôt des exfoliants chimiques? L’exfoliant Paula’s Choice n’a pas rendu ma peau crue ou tendue comme le font les gommages, et il était facile à appliquer avec un coton ou le bout des doigts. Il a une odeur d’alcool perceptible, mais ce n’est pas assez fort pour offenser le nez. J’ai utilisé l’exfoliant après le nettoyant Krave le matin et le soir, et après quelques semaines, j’ai commencé à voir des résultats. J’ai de l’acné persistante et des bosses sur le front depuis des années, et avec ce produit, cette zone était la plus lisse que je l’ai vue en six ans. Pour ne pas dire que les bosses ont complètement disparu ou que je n’ai pas eu le zit occasionnel, mais quand même – des progrès. C’est une excellente option pour tous ceux qui cherchent à traiter les bosses et les cicatrices d’acné. J’ai cependant commencé à avoir l’impression que mes résultats plafonnaient à la fin des trois mois. Pas mon Saint Graal, mais un Graal Super Solide à coup sûr.

3. Hydratant quotidien Evenprime

Crédits: Evenprime L’hydratant quotidien Evenprime est léger sur la peau.

Ce qu’il prétend: L’hydratant quotidien Evenprime est un hydratant quotidien qui prétend contrôler l’excès de sébum et la brillance, renforcer la barrière cutanée et combattre les signes du vieillissement. Il utilise la centella asiatica (une plante également appelée cica) et l’allantoïne (un produit chimique extrait de plantes ou fabriqué de manière synthétique) pour apaiser les rougeurs, la niacinamide et les galactomyces (un type de champignon) pour améliorer l’apparence des grands pores, et l’extrait de racine de réglisse et le madécassoside (de l’usine de cica susmentionnée) pour «lutter contre les effets du stress environnemental». Son principal argument de vente, cependant, est qu’il s’agit d’un hydratant léger et non gras.

Ce que c’est que d’utiliser: Je veux être enterré avec l’hydratant quotidien Evenprime. D’après mes vaines observations au niveau de la surface de ce produit, l’emballage est impeccable. La pompe est tellement fonctionnelle que j’ai eu envie de presser dessus pour m’amuser. L’hydratant a une consistance crémeuse et fine et est à la hauteur de ses revendications de se sentir léger sur la peau. Je me demandais parfois si je l’avais déjà appliqué en raison de son absorption dans la peau, sans laisser de brillance. Si vous recherchez une crème hydratante plus épaisse, en particulier si vous avez la peau sèche ou si vous vivez dans des climats plus froids, ce n’est peut-être pas votre finalité. Mais, sur ma peau mixte, je me sentais lisse et suffisante et gardait ma zone T perpétuellement grasse à distance tout au long de la journée.



4. Krave Beauty The Betterave Shield

Crédits: Krave Beauty Le Krave Beauty The Beet Shield protège votre peau du soleil et des polluants.

Ce qu’il prétend: Le Krave Beauty Beet Shield est un écran solaire avec SPF 50+ annoncé comme un «fluide de jour léger et apaisant qui protège la peau des agresseurs environnementaux», comme le soleil ou les polluants. On vous demande de «le considérer comme votre propre service secret» – cela devrait vous protéger de la menace atroce de se transformer en betterave (c’est-à-dire de vous brûler par le soleil). Il utilise de l’extrait de betterave pour réduire l’hyperpigmentation et de la vitamine C pour éclaircir la peau. Il prétend également fonctionner comme une base de maquillage non grasse lorsqu’il est utilisé comme dernière étape de votre routine de soin du matin, et contrairement à de nombreux écrans solaires, il ne devrait pas laisser de dominante blanche.

Ce que c’est que d’utiliser: Avant ce produit, j’avais associé un écran solaire à des tout-petits collants sur les plages publiques et je le considérais comme un autre mal nécessaire de la vie. Le Beet Shield a changé d’avis. Non seulement ce produit est super facile à appliquer, mais Krave Beauty ne déconne pas avec sa revendication de non-blancheur. Le produit est de couleur jaune clair et se distribue à partir d’un cylindre compact et compressible. Il ressemble plus à une base de maquillage qu’à un écran solaire en raison de ses effets lissants pour la peau, et il ne laisse aucun résidu persistant, ce qui en fait une excellente option pour tous les tons de peau. De plus, l’odeur – c’est un écran solaire qui ne vous rappellera pas votre grand-oncle Jerry de Naples. Au lieu de cela, il sent légèrement fruité et floral. C’était la dernière étape de ma routine et cela a rendu le processus d’application de la crème solaire non seulement tolérable mais agréable. J’appliquais une quantité de produit de la taille d’un grain chaque matin, et il était si léger que je n’avais pas l’impression qu’il obstruait mes pores ou ne me rendait plus gras tout au long de la journée. Et ai-je déjà mentionné le SPF 50+? Est-ce que ça va mieux que ça?

Comment cette routine a-t-elle changé ma peau?

Trois mois plus tard, j’ai plus confiance en ma peau que depuis le collège. Je vois moins de rougeurs, plus d’uniformité du ton et, globalement, moins d’acné. Je me sens aussi mieux en sachant que je protège ma peau avec une application régulière de crème solaire. Cela n’a pas complètement éclairci ma peau ou éliminé mon acné, mais la solidification d’une routine régulière a réduit la fréquence de mes poussées. Cette routine – et les conseils d’Hyram en général – ont rendu mes problèmes de peau plus faciles à gérer.

Vais-je continuer cette routine?

Crédits: Krave Beauty / Evenprime Le Krave Beauty The Beet Shield et l’hydratant quotidien Evenprime ne quitteront pas ma routine de si tôt.

Je ne laisse pas le Krave Beauty The Beet Shield et le Evenprime Daily Moisturizer hors de ma vue. Je suis amoureux de l’apparence et de la sensation de ma peau et de leur facilité d’application. Après mon incursion dans les soins de la peau, je me sens encouragé d’essayer de nouveaux produits aussi. Par exemple, j’ai aimé l’exfoliant Paula’s Choice, mais je suis intéressé à essayer d’autres exfoliants chimiques car je traite les cicatrices d’acné, et je prévois également d’expérimenter des nettoyants pour un système de double nettoyage. Aussi – pourquoi ne pas pimenter les choses? Maintenant que j’ai solidifié les quatre étapes principales de ma routine, je vais peut-être essayer un sérum ou une crème pour les yeux. Il est temps de se déchaîner.

Une chose est certaine, cependant: quels que soient les nouveaux produits que j’essaye, je ne les utiliserai que s’ils ont le sceau d’approbation de Hyram. Il ne m’a pas encore induit en erreur. Ces trois mois ont été la période la plus longue pendant laquelle je me suis senti confiant en ma peau et, pour la première fois, j’ai le sentiment d’avoir les outils et le désir de me créer une bonne routine. Le culte de Hyram a officiellement augmenté d’un.

