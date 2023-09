J’ai suivi la masterclass finlandaise sur le bonheur : voici ce que j’ai appris

Dans l’espoir de « trouver le Finlandais qui sommeille en moi », j’ai regardé les cinq leçons du cours, et voici ce que je retiens le plus.

« Cette masterclass vous fera faire un pas de plus avec les idées de cinq coachs autour de quatre thèmes principaux : nature et style de vie, santé et équilibre, design et quotidien et alimentation et bien-être », indique le cours, disponible en ligne le 14 septembre.

NE MANQUEZ PAS : Les personnes les plus anciennes du monde donnent la priorité à ce « secret » japonais pour « une vie longue et heureuse » : comment vous pouvez aussi

Visiter la Finlande rapports qu’ils ont reçu plus de 150 000 candidatures du monde entier pour cette opportunité unique. Pour tenter de toucher le plus grand nombre, ils ont décidé de proposer également le masterclass gratuite dans un format virtuel .

Le bien-être des Finlandais a suscité un grand intérêt pour le pays et ses pratiques. Et la Finlande propose gratuitement des conseils pour être plus heureux.

1. Se connecter avec la nature est important pour votre santé mentale, peu importe où vous vivez

En tant que personne vivant en ville, je pensais que profiter des bienfaits de la nature serait pratiquement impossible pour moi sans voyager loin. Cependant, le cours m’a appris qu’avoir une relation avec la nature ne doit pas nécessairement ressembler à être en forêt ou à naviguer sur une rivière ; il s’agit plutôt d’être à l’écoute de nos cinq sens lorsque nous sortons pour faire des choses simples comme prendre un café ou nous rendre au travail.

Sans m’arrêter et en prêtant intentionnellement attention à la beauté qui m’entourait, je me privais du moyen le plus simple d’augmenter mon bonheur : me connecter avec la nature.

La Finlande a une longueur d’avance car elle a une loi appelée «Les droits de tous» qui accorde aux gens le droit de se déplacer et de passer la nuit dans la nature, quel que soit leur propriétaire foncier. De nombreux Finlandais campent fréquemment, marchent et font du vélo dans la nature et profitent simplement de tout ce que la nature a à offrir.

« Il est vrai que même un petit temps passé dans la nature réduit votre stress, vide votre esprit, vous fait vivre des expériences et vous permet de vous connecter avec vous-même d’une manière que seule la nature peut faire », déclare Mikaela Creutz, randonneuse et amoureuse de la nature, lors de la masterclass.

2. Il vaut mieux en avoir assez que vouloir plus

Je serai le premier à admettre que je me considère comme un fonceur, et c’est quelque chose dont je suis très fier. Mais il y a un inconvénient à toujours viser plus haut et à vouloir plus, selon April Rinne, une auteure. et conférencier qui enseigne l’importance d’accepter le changement et l’incertitude.

« Quand nous nous concentrons sur plus, nous ne parvenons jamais à en trouver suffisamment », explique Rinne pendant le cours. « Le poteau de but ne cesse de changer. »

Rinne définit « assez » comme l’équilibre, l’harmonie et la suffisance. Adopter « assez » signifie « avoir tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, mais sans avoir avec vous des excès », ajoute-t-elle.

« Cela implique de savoir que vous êtes suffisant tel que vous êtes, et que vous l’avez toujours été, plutôt que de dire ‘Je ne serai heureux que lorsque j’atteindrai cet objectif, que je gagnerai cette somme d’argent ou que je pourrai obtenir ce produit particulier.' »

Mon objectif pour l’avenir est d’honorer où je me trouve dans la vie. Au lieu de trop me concentrer sur tout ce que je veux, je chercherai simplement à être ouvert aux possibilités qui se présentent à l’horizon. Non seulement cela peut alléger un énorme poids de mes épaules, mais cela me permettra probablement aussi de me sentir plus heureux de ce que j’ai maintenant.

3. La façon dont vous concevez votre espace peut avoir un impact sur votre santé mentale

Au départ, je n’étais pas sûr de ce que j’allais gagner avec la leçon sur le design car il ne me semblait pas que cela serait essentiel au bonheur. Pourtant, Taina Snellman-Langenskiöld, professionnelle du design, a expliqué à quel point nos maisons et les espaces que nous visitons fréquemment affectent notre bien-être.

« En finnois, nous avons un vieux dicton selon lequel un homme pauvre ne peut pas se permettre de mauvaise qualité », explique Snellman-Langenskiöld pendant le cours.

Et vous serez peut-être surpris d’apprendre que pour elle, la « bonne » qualité ne signifie pas les choses les plus chères. Parfois, les choses peuvent avoir plus de valeur pour nous parce que nous les avons fabriquées de nos propres mains ou parce que les matériaux utilisés pour les fabriquer étaient durables et meilleurs pour notre planète.

Snellman-Langenskiöld suggère d’utiliser le design pour améliorer votre style de vie en :

N’achetez que des objets significatifs qui résisteront à l’épreuve du temps et qui vous séduiront toujours.

Faire de belles choses et s’en entourer

« Prendre la nature » en ayant des plantes et en s’achetant des fleurs

Réfléchir à la façon dont vous pouvez concevoir votre espace pour rendre votre vie plus facile et plus fonctionnelle

Elle laisse aux téléspectateurs ce dernier conseil à prendre en compte : « Le sens du design est l’une des clés du bonheur. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Vous voulez gagner plus et décrocher l’emploi de vos rêves ? Rejoignez l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 17 octobre à 13 h HE pour apprendre à améliorer vos compétences en entretien et en négociation, à bâtir votre carrière idéale, à augmenter vos revenus et à accroître votre patrimoine. Registre gratuitement aujourd’hui.